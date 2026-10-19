Arzobispo de San Juan de Cuyo: “Se están despejando dudas sobre el viaje del papa”

En una nueva emisión de Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), Jorge Fontevecchia entrevistó a Monseñor Jorge Eduardo Lozano, arzobispo de San Juan de Cuyo y expresidente de la Comisión de Pastoral Social. Desde Roma, el prelado se refirió a la evolución de la salud del Papa León XIV y a las posibilidades de que realice su viaje a la Argentina.

Durante la entrevista en Lozano abordó las evaluaciones médicas del Pontífice tras su operación y remarcó que las dudas sobre la agenda papal se van despejando progresivamente y compartió detalles sobre el anhelo del Pontífice de reencontrarse pronto con el pueblo argentino.

Jorge Eduardo Lozano es un prelado católico que actualmente se desempeña como arzobispo de la arquidiócesis de San Juan de Cuyo desde el año 2017. Cuenta con una extensa trayectoria institucional, habiendo sido secretario general del Consejo Episcopal Latinoamericano entre 2020 y 2023 y presidente de la Comisión de Pastoral Social en reiterados períodos.

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Monseñor, muy buenos días, muy buenas tardes para usted. No sé si ya está de vuelta aquí o lo estamos entrevistando, creo que está de vuelta aquí. Bueno, finalmente las hipótesis optimistas tenían razón. Debo confesarle que yo pensaba que la sola operación del Papa lo dejaba fuera del viaje, pero parece que las posibilidades de que lo realice son bastante plausibles. Cuénteme su propia impresión de todos estos días y de cómo cree que va a suceder en el futuro.

Bueno, muchas gracias. Yo todavía estoy en Roma, así que en los próximos días regreso a la Argentina. Ayer, cuando el Papa salió nuevamente para rezar el Ángelus, la Plaza San Pedro estaba bastante concurrida y fue una alegría muy grande y un contraste, yo diría, que era difícil de asimilar. Y no era a través del sentimiento del mismo espacio una semana antes, donde nos colmaba un poco de incertidumbre, a esta oportunidad en que él nuevamente, con un tono de voz sereno, firme, hizo su oración y agradeció a todo el personal médico, agradeció las oraciones, el cariño de todos nosotros. Y ahí, entonces, dijo que iba a ir retomando gradualmente las actividades. Todavía no hay una confirmación certera, pero bueno, como usted dice, se van despejando algunas dudas y esperamos la confirmación de su agenda.

¿Y cuándo imagina que eso podría suceder con las cosas que usted escucha allí, en Roma? ¿Cuándo se imagina que esa definición podría producirse?

Yo supongo que en los próximos tres días, no mucho más, porque el Papa tiene, por un lado, que ser nuevamente evaluado clínicamente. Lo que ha dicho el doctor este que vemos ahí en la imagen, que es el que estuvo a cargo de la cirugía, él ha dicho en una nota que no ve impedimentos para el viaje. Habrá que escuchar a los otros profesionales que son parte del equipo y, a partir de ahí, el Papa tomará finalmente la decisión de mantener la agenda, de mantener los días pero una actividad más reducida, o directamente plantear un cambio de fecha. Eso todavía no se ha hecho, eso todavía no se ha dado.

El papa León XIV rezó el Angelus en el Vaticano tras su operación

Más allá de su corazón, ¿su pálpito es que viene?

No lo sé. La verdad que estoy ahí esperando a que haya una palabra más concreta de todo el equipo médico, y que el Papa sea finalmente el que dé a conocer esta situación, porque no dudamos del deseo y el anhelo que tiene el Papa de poder realizar este viaje. Él lo ha dicho ya en varias oportunidades. Hace una semana que yo había estado con él, también me manifestó este anhelo y deseo. Creo que, si no recuerdo mal, dijo: "Nos vemos pronto en la Argentina". Así que, bueno, yo estoy así, anhelante de una comunicación formal para no dar especulaciones o una respuesta que pueda ser confusa.

Monseñor Jorge Lozano, le agradecemos toda esta predisposición suya para con nosotros. Disculpe que le insistamos, pero lo tenemos ahí en una especie de corresponsal especialísimo. Así que lo volveremos a llamar y esperamos todos que venga a la Argentina. Muy gentil.

Así es. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Y cuenten conmigo. Hasta pronto.

Muchísimas gracias.



LMM