León XIV habló con Putin y Zelenski para impulsar una tregua humanitaria en una ciudad ucraniana aislada

El papa León XIV mantuvo una conversación telefónica con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, el lunes 19 de octubre, tres días después de comunicarse con el mandatario ruso, Vladímir Putin, para solicitar una tregua humanitaria en la ciudad de Oleshky. La localidad, ubicada en la región ucraniana de Jersón y bajo ocupación rusa desde 2022, atraviesa una crisis de abastecimiento que afecta a unos 2.000 habitantes. El pontífice pidió la colaboración de ambos gobiernos para permitir el ingreso de alimentos y medicamentos, además de facilitar la evacuación de civiles.

Según informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede, durante su diálogo con Zelenski el Papa recordó la solicitud de un alto el fuego que había presentado previamente a Putin. La conversación también abordó las dificultades para hacer llegar asistencia a quienes permanecen en Oleshky. La Santa Sede reafirmó su compromiso con el diálogo y la búsqueda de una solución pacífica al conflicto.

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La comunicación con Putin se realizó el viernes 16 de octubre, cuando León XIV todavía permanecía internado en el hospital Gemelli de Roma. Posteriormente, el Kremlin aseguró que el presidente ruso había aceptado colaborar con la iniciativa humanitaria del Vaticano. Sin embargo, el comunicado de Moscú no incluyó un compromiso explícito de suspender las hostilidades en la zona.

La crisis humanitaria en Oleshky y las dificultades para evacuar civiles

La ciudad de Oleshky, situada sobre la margen izquierda del río Dniéper, permanece bajo control ruso desde los primeros meses de la invasión de Ucrania. Según información difundida por el Vaticano a partir de fuentes ucranianas, alrededor de 2.000 personas continúan allí, entre ellas unos 50 niños. La población enfrenta desde hace meses dificultades para acceder a agua potable, electricidad, medicamentos y servicios de emergencia.

Las posibilidades de abandonar la localidad también se encuentran seriamente limitadas por las consecuencias de la guerra. El puente que comunicaba Oleshky con la ciudad de Jersón fue destruido en noviembre de 2022, mientras que las carreteras cercanas presentan zonas minadas que dificultan los desplazamientos. Las autoridades ucranianas acusan a las fuerzas rusas de impedir el funcionamiento de corredores humanitarios, una responsabilidad que Moscú atribuye a Kiev.

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Tras la conversación con el pontífice, Zelenski confirmó a través de Telegram que ambos habían abordado la situación de los habitantes de Oleshky. El mandatario aseguró que Ucrania trabaja en una solución para asistir a la población y señaló que León XIV le transmitió información sobre sus conversaciones con las autoridades rusas. No se anunció un acuerdo para habilitar corredores humanitarios ni una fecha para comenzar las evacuaciones.

Los contactos del Vaticano para buscar una salida a la guerra

Desde su elección en mayo de 2025, León XIV mantuvo distintas conversaciones con las autoridades ucranianas y rusas para abordar las consecuencias de la guerra. Pocos días después de asumir el pontificado, ofreció al Vaticano como posible sede de negociaciones y recibió una invitación de Zelenski para visitar Kiev. Ambos volvieron a reunirse en julio y diciembre de ese año en Castel Gandolfo, donde discutieron las posibilidades de diálogo y las gestiones humanitarias.

Las gestiones del Vaticano también incluyeron pedidos de liberación de prisioneros de guerra. Otra de sus prioridades fue el regreso de los niños ucranianos trasladados a Rusia. El cardenal Matteo Zuppi, enviado para abordar estas cuestiones humanitarias, realizó distintas visitas a Moscú y Kiev para mantener contactos con las autoridades de ambos países.

DCQ