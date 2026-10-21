España cruzó a Milei por sus ataques a Pedro Sánchez y calificó de “indigno” que viajara para agitar la campaña

El presidente Javier Milei llegó a España y sus declaraciones contra Pedro Sánchez, a quien calificó de “impresentable dictador” y sobre cuyo partido pidió que los españoles echaran “a patadas” en las próximas elecciones del 29 de noviembre, ya provocaron una fuerte reacción del Gobierno español.

Sobre ese punto, el Ministerio de Asuntos Exteriores español cuestionó con dureza sus declaraciones y consideró “indigno” que viajara al país para atacar al presidente del Gobierno. También advirtió sobre su intención de “fomentar un clima de polarización entre españoles” en respaldo de referentes de la derecha española.

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José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores de España

Esta polémica también alcanzó a Óscar Puente, ministro de Transportes de España, quien aprovechó un acto del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en el que también participó Pedro Sánchez, para ironizar sobre la presencia del libertario y sostuvo: “¿Qué necesidad tenemos de ponernos en manos de aventureros?”, preguntó.

Señaló, además, que desde la llegada de Milei al poder, la Argentina perdió 36.000 empresas, mientras que España sumó 100.000 durante el Gobierno de Sánchez.

“A ver si resulta que en términos liberales es mejor el socialismo que la motosierra... Seamos inteligentes, no se lo consintamos”, dijo Puente, en una referencia al símbolo con el que Milei representa su política de reducción del Estado.

Puntualmente, este cruce tiene un antecedente en mayo de 2024 cuando el ministro había acusado al argentino de “ingerir sustancias” durante una intervención pública.

Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de España

Milei volvió a negar que la gente no llegue a fin de mes y criticó a los periodistas: "Están ardidos"

El origen de sus críticas estuvo en su discurso en el Nueva Economía Fórum, realizado en el Real Casino de Madrid, donde Milei cuestionó las políticas migratorias de Sánchez y lo acusó de preferir “reinar en el infierno”, una frase con la que vinculó la gestión del mandatario español con un supuesto deterioro de la seguridad y de la economía del país.

Sin limitarse a una agenda económica o académica, el libertario explicitó su intención de intervenir en la discusión política española. “Mi lucha son los liberticidas y no solo están en Argentina. Acá tienen uno y lo voy a enfrentar”, afirmó.

Milei también reivindicó su gestión como un modelo para otros países y convocó a los españoles: “Queremos que la reconstrucción de Argentina sea la hoja de ruta para la reconstrucción de Occidente”, sostuvo.

Después de los insultos, el presidente del Gobierno español publicó por una vía menos convencional una imagen de su teléfono mientras escuchaba “Fanático”, la canción de Lali Espósito, quien protagonizó varios cruces con Milei.

Milei también insultó a periodistas españoles

Durante su visita a Madrid, Milei también tuvo fuertes cruces con periodistas españoles que le hicieron preguntas sobre su relación con los partidos de derecha y sobre la situación económica de la Argentina.

Julia Molina, periodista de la Cadena SER

Milei, furioso con una periodista en España: "Corta intelectualmente y miserable política..."

En la salida del encuentro del Nueva Economía Fórum, Julia Molina, de la Cadena SER, le preguntó si su presencia podía resultar incómoda para el PP y Vox, dos de los principales espacios de la derecha española. “Me parece una visión muy propia de gente corta intelectualmente y miserables políticos. Quizás, vale para tu caso”, respondió Milei.

Si a eso se le agrega que el mandatario también arremetió contra periodistas de medios argentinos como Clarín: “Es un medio corrupto, lleno de periodistas corruptos, que además son mentirosos seriales”, dijo en el intercambio en el foro, en el que también evitó responder algunas preguntas.

Otro de los cruces se produjo cuando un cronista del programa El Intermedio, de La Sexta, le preguntó por las personas que no llegan a fin de mes en la Argentina. Milei rechazó el planteo: “Si vos querés abrazarte a un slogan emocional, amo tu corazón, pero no puedo respetar tu cerebro”.

MV/MSS