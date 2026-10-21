“Che, dicen que no me querés más”: Milei bromeó con Santiago Abascal al no concretar una reunión en España

El presidente Javier Milei salió a desactivar los rumores de tensión con Santiago Abascal, líder de Vox, con una videollamada cargada de ironías que publicó en sus redes sociales. “Che, dicen que no me querés más... ¡Ja! ¡Ja!”, dijo para quitarle dramatismo a la falta de un encuentro presencial durante su visita a España.

“Pero si estás en mi despacho”, respondió el dirigente español entre risas, en referencia a la videollamada.

A bordo de una furgoneta y mientras recorría el norte por sus compromisos de campaña, Abascal le explicó a Milei: “Lo que quieren es que no viaje, me quieren tener encerrado. Me hubiera encantado verte, pero será en otra ocasión”.

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Esta vez el dirigente español priorizó sus actividades de campaña, con compromisos en La Coruña y Avilés. Antes de la videollamada, había asegurado ante la prensa que Milei es su “amigo y aliado político desde hace mucho tiempo”, aunque insistió en que su prioridad era acompañar a los votantes en los actos electorales.

Santiago Abascal, líder de Vox

Esta escena llegó después de que el El País advirtiera que, en plena precampaña electoral, “el viaje de Milei ha incomodado a la derecha”, tanto por la ausencia de Abascal como por las dificultades para reunirse con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y referente del Partido Popular (PP).

Javier Milei junto a Isabel Díaz Ayuso

Su videollamada con Abascal permitió, al menos públicamente, bajar el tono de las versiones sobre un distanciamiento. “Estoy acá, estoy con tu gente, estamos bárbaro, estoy contento”, aseguró Milei.

Y, agregó: “Si no nos vemos en esta, nos vemos en otra, no va a faltar oportunidad”.

Un ministro de Pedro Sánchez usó a Milei como ejemplo contra la derecha y "agradeció" su visita

Milei redobló sus ataques contra Sánchez y Abascal lo respaldó

“Es un placer, además no hay nada más divertido que patear culos zurdos”, lanzó Milei durante la conversación, en línea con el tono confrontativo que marcó su discurso en el Nueva Economía Fórum. Además, sostuvo que sus adversarios estaban “alterados porque no les gusta escuchar la verdad”.

Su intercambio también giró en torno a Pedro Sánchez, a quien Milei había atacado durante su visita. Abascal le contó que la prensa le había preguntado qué opinaba sobre los insultos del argentino al presidente del Gobierno español. “¿Qué insultos? Le ha llamado dictador igual que yo, se acerca demasiado a la realidad”, respondió el líder de Vox.

Al respecto, Milei completó: “Es un problema de realidad extrema”, antes de agregar: “Le dije algunas cosas más, le dije ladrón”. Abascal celebró sus declaraciones: “Todo muy bien dicho”.

El presidente Javier Milei, hablando en España

Puntualmente, el mandatario argentino había calificado a Sánchez de “delincuente”, “ladrón” e “impresentable dictador”. También cuestionó a los dirigentes socialistas por, según sostuvo, utilizar el Estado para apropiarse de recursos de la ciudadanía y llamó a los españoles a sacar a los socialistas “a patadas” en las elecciones.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España

“Cuando vengo a España no voy a ir a ver a un delincuente ladrón como Pedro Sánchez, porque no estoy dispuesto a tener que coserme los bolsillos para no salir expoliado”, sostuvo Milei durante la visita.

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