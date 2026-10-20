En medio de la crisis en Francia, defienden a Milei en España: “Es un referente para todos los libertarios de Europa”

El economista español Daniel Lacalle fue el elegido para presentar mañana a Javier Milei en el Foro Nueva Economía, en Madrid. Se conocen desde antes de que el libertario decidiera dar el salto a la política, cuando compartían encuentros y paneles para hablar de economía monetaria y batalla cultural. Ahora se volverán a cruzar en un contexto particular: mientras que en España Pedro Sánchez adelantó las elecciones y la derecha se entusiasma con el ascenso del Partido Popular o Vox, en Francia Marine Le Pen pretende capitalizar las protestas con una propuesta de autoridad y orden. "Hoy el presidente argentino es un referente para todos los libertarios de Europa”, aseguró Lacalle a PERFIL.

La visita de Milei a España no pasó desapercibida. Horas antes de que llegara, el ministro de Transportes del Gobierno de Sánchez, Oscar Puente, aseguró: “Viene a contarnos la buena nueva, viene a contarnos lo que Vox y el Partido Popular quieren hacer en España. Ojo, que no soy yo el que dice que Milei viene a hacer campaña, ni soy yo quien dice que quieren hacer en España lo mismo que está haciendo Milei o Trump: son ellos”.

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Lacalle rechazó las críticas. “Parece que nos tenemos que acostumbrar a las visitas constantes de líderes de la izquierda, como cuando vino Axel Kicillof para apoyar a Podemos y nadie dijo nada. Hay una sorprendente reacción y una animadversión si el líder político que viene es de derecha”, sostuvo.

La participación de Milei en el Foro Nueva Política es la primera actividad oficial que tiene programada el presidente en Madrid. Será un desayuno, a las 5.15 de la mañana (hora local), y se espera que la charla se enfoque en la economía argentina. Con su interlocutor comparten una visión del mundo. Lacalle subrayó los “logros” del libertario en materia macroeconómica y defendió su modelo: “Es normal que la gente sea impaciente y pretenda que todo se arregle mucho más rápido. Pero los argentinos no se deben olvidar que este Gobierno recibió la peor herencia jamás vista”, sostuvo.

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“Es un honor y un privilegio presentar a Milei. Su labor como presidente es una referencia para todos los partidos que se presentan a las elecciones”, aseguró Lacalle. Según el economista, su amigo argentino no solo es un faro “para todas las personas que defienden las ideas de la libertad y para los jóvenes”, sino que también “es el ejemplo mundial de la batalla cultural”.

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Lacalle no solo comparte circuitos con Milei desde hace años. También conoce al vocero presidencial, Adrián Ravier, otro economista. El dirigente forma parte de la comitiva presidencial junto al canciller, Pablo Quirno, y el viaje significa un reencuentro con un viejo conocido.

“A Ravier no solo lo conozco, sino que es una persona que participó de trabajos académicos míos”, contó Lacalle.

En 2010, el Foro Nueva Economía premió a Luiz Inácio Lula da Silva, el actual enemigo de la derecha latinoamericana. En 2017, el galardonado fue Mauricio Macri. “Es un espacio que no tiene un componente ideológico. Se busca dar voz a los líderes económicos y políticos en un entorno de diálogo abierto”, explicó Lacalle.

Milei se encargó de no hacer diferencias entre dos de sus amigos de la derecha española: Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular, y Santiago Abascal, de Vox, quienes competirán por separado en noviembre. “Creo que no tiene una identificación con un partido o con el otro. Es un momento donde aparece con claridad una alternativa a Sánchez y el Partido Socialista y creo que durante esta visita Milei no va a inclinarse por uno o por el otro. Su amistad con ambos, además, es bien conocida”, aseguró.

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Lacalle fue candidato del PP en 2019, pero en la actualidad dice no tener filiación partidaria. En términos ideológicos, habla el mismo código que Milei: insiste en la necesidad del recorte del gasto público en España y se enfoca en el déficit fiscal. “Un país como España, después de haber recibido más de 180 mil millones de fondos europeos, no puede tener un déficit de más del 2% del producto bruto”, dijo.

En esa línea, sostuvo que hay elementos de la gestión mileísta que su país debería mirar, como “el rigor con respecto a las cuentas públicas”. “No se trata del modelo de Milei, sino del modelo de recuperar la libertad económica y la cordura”, agregó.

Sin embargo, Lacalle subrayó que las realidades entre ambos países son muy diferentes. “Obviamente, España no tiene el desastre monetario que recibió Milei. Pero eso no significa que los españoles debamos mirar a la Argentina con una sensación de superioridad. Solo gracias a que no tenemos moneda propia ni banco central es que no tenemos el mismo desastre”, reflexionó.

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La derecha europea observa a América Latina y se entusiasma. El 25 de octubre será el balotaje en Brasil, pero Lacalle considera que ya hubo una especie de triunfo. “La primera vuelta lo ha dejado muy claro. 21 de los 27 gobernadores ya son de Bolsonaro. No sé si ganará o no, pero creo que en la región ya quedó claro que la izquierda no defiende a las clases medias, a los pobres o a los trabajadores. Eso es una trama. El socialismo del siglo XXI ha sido un auténtico fracaso para las clases más desfavorecidas”, sostuvo.

Lacalle supone que en cada vez más países ascenderán líderes de derecha. “El movimiento que se debe hacer es saber que nuestros socios estratégicos de toda la vida son los países de la Unión Europea, Estados Unidos e Israel. Eso no significa que no tengamos una posición de comercio, inversión y cooperación con China. De hecho, es lo que hace Argentina. El presidente Milei no ha eliminado su vínculo con China. Lo que está haciendo es recuperar a sus aliados históricos, a los países que defienden las ideas de la libertad, el libre mercado, el capitalismo y la libertad de empresas”, reflexionó.



ML