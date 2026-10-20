El Gobierno anunció aumentos de subsidios para los colectivos, pero los empresarios los consideran insuficientes

El Gobierno, a través de la Secretaría de Transporte, presentó este martes un conjunto de medidas destinadas a mejorar el esquema de compensaciones que reciben las empresas de transporte automotor de pasajeros de jurisdicción nacional que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en el marco de una reunión con representantes de las principales cámaras empresarias del sector.

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En un comunicado de la Secretaría se mencionó que, en esta última reunión, las autoridades nacionales presentaron la actualización de la estructura de costos, vigente desde octubre, que contempla una adecuación de los valores reconocidos para la prestación de los servicios y su correspondiente impacto en las compensaciones mensuales que reciben las empresas.

Además, el organismo informó que el esquema prevé actualizaciones progresivas, con el objetivo de acompañar la evolución de los costos operativos y brindar mayor previsibilidad económica al sector.

Los reclamos del sector empresarial

"Luego de la reunión, cada una de las cámaras convocó a sus asociados, hicieron reuniones por Zoom para comentar los alcances, escuchar a las empresas asociadas, y cada una busca tener un punto de vista y sacar una conclusión en base a la opinión de todos", señalaron desde la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP) a PERFIL.

Aseguraron que "en todas las cámaras, más o menos, la opinión de la misma, no se quedaron conformes en absoluto con la propuesta que hizo el Gobierno nacional". Además remarcaron que está oferta esta "alejada de la realidad" ya que "devolver el dinero que le fue sacado a las arcas de las empresas, cuando establecieron una recaudación en la que sobreestimaron una recaudación para el cuatrimestre que nunca se cumplió".

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Según pudo saber PERFIL, el Gobierno busca devolver $40.000 millones de pesos en tres cuotas pagadas a partir del 30 de noviembre, 30 de diciembre y 30 de enero. Una oferta que todas las cámaras consideraron "inadmisible", ya que "te sacan el dinero y después te lo quieren reintegrar en cuotas"

Con respecto a las compensaciones, "alguna más o menos se puede acercar, pero en línea general la verdad tampoco sirve", aseguraron. Además las cámaras pidieron una nueva reunión para este miércoles 21 de octubre, con el objetivo de llevar una contrapropuesta, "estamos a la espera que si se confirma esa reunión", señalaron.

En el comunicado de la Secretaría, con respecto a las diferencias de recaudación reclamadas por las cámaras empresarias, presentaron una propuesta de regularización mediante un esquema de pago en tres cuotas. “Esta alternativa busca dar una respuesta concreta a los importes reclamados, compatibilizando las necesidades financieras de las empresas con una administración responsable y ordenada de los recursos públicos”, se detalló en la misiva.

Además, la propuesta se complementa con las mejoras en las compensaciones mensuales a partir de octubre, que permitirán incrementar los ingresos reconocidos a las prestadoras.

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Por otra parte, se presentaron medidas complementarias destinadas a mejorar el funcionamiento del sistema, entre ellas, la revisión de los parámetros de cálculo de las compensaciones, como así también la actualización de componentes vinculados con los costos laborales y de seguridad. La nueva estructura contempla previsiones salariales para los próximos meses, incluyendo los compromisos correspondientes al cierre del año y el inicio de 2027.

La Secretaría informó que también se detallaron “modificaciones en los mecanismos de cálculo de la recaudación y las compensaciones”, orientadas a corregir diferencias acumuladas, junto con mejoras en los procedimientos de pago “para brindar mayor previsibilidad financiera a las empresas”, según dictaron en el comunicado.

Desde el Gobierno señalaron que “estas medidas forman parte del proceso de reorganización del sistema de transporte automotor”, luego agregaron que esta “orientado a mejorar la transparencia, actualizar los mecanismos de reconocimiento de costos y promover una distribución más eficiente”.

En un apartado de la misiva se recordó que, desde diciembre de 2023, el boleto mínimo del transporte público pasó de $52,96 a $742,81, lo que representa un incremento acumulado del 1.303% en los colectivos nacionales.

Quiénes participaron de la reunión

Del encuentro formaron parte el secretario de Transporte de la Nación, Mariano Plencovich; el subsecretario de Transporte Automotor, Fernando Cortés; y representantes de las cámaras CETUBA, CTPBA, CEAP y AAETA.

Por su parte, la Secretaría de Transporte destacó “la importancia de que las cámaras empresarias transmitan a sus asociadas los avances y las medidas presentadas”, y reafirmó que “las mejoras en las condiciones económicas del sistema deben estar acompañadas por el cumplimiento de las obligaciones de las prestadoras, especialmente en materia de frecuencia, continuidad y calidad de los servicios que reciben diariamente los pasajeros”.

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Por último, se acordó realizar una nueva reunión de trabajo la próxima semana, en la que se presentará el detalle de las actualizaciones previstas antes de la próxima liquidación de compensaciones.

GZ/ML