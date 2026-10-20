Más de 100 líneas de colectivo reducirán un 50% su frecuencia nocturna por falta de pago

Más de 100 líneas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) reducirán sus frecuencias durante la noche en medio de un nuevo conflicto entre las empresas de transporte y el Gobierno nacional. La decisión fue anunciada por la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA), que advirtió sobre las dificultades financieras que atraviesa el sector para sostener la prestación habitual del servicio.

La medida comenzará a implementarse desde las 22 y se extenderá hasta las 5 de la mañana. Según explicó Marcelo Pasciutto, director de CETUBA, el recorte será del 50% y alcanzará a 104 líneas de jurisdicción nacional que circulan entre la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en ambos sentidos.

El principal argumento de las compañías es la falta de actualización de las tarifas y las demoras en el pago de las compensaciones estatales. Según denunciaron, la combinación de ingresos insuficientes y costos operativos cada vez más elevados les impide mantener la cantidad habitual de unidades en circulación, especialmente durante la franja nocturna.

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El reclamo por la deuda y las diferencias en el precio del boleto

Pasciutto sostuvo que las empresas acumulan un atraso de $40.000 millones en compensaciones desde junio. Además, cuestionó la diferencia entre las tarifas que se cobran en las líneas nacionales y los valores vigentes en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad “El boleto mínimo vale $742, cuando el mínimo en la Provincia vale $1215 y en Capital vale $920”, señaló el dirigente en declaraciones a AM 530.

Desde la perspectiva de las empresas, el valor del pasaje y el esquema de subsidios quedaron desactualizados frente a los gastos necesarios para mantener los servicios. Entre los principales costos mencionan el combustible, el mantenimiento de las unidades, los salarios del personal y el resto de los gastos operativos.

El titular de CETUBA advirtió que la situación económica del sector llegó a un punto crítico y cuestionó la falta de respuestas de las autoridades nacionales. “Las empresas no tienen ingresos para funcionar”, afirmó al explicar los motivos que llevaron a resolver la reducción nocturna.

El reclamo también apunta a la necesidad de revisar los criterios utilizados para calcular las compensaciones que reciben las compañías. Los empresarios consideran que los ingresos reconocidos oficialmente no reflejan el costo real de funcionamiento de los recorridos.

El Gobierno reconoce la deuda y negocia una salida

Del lado oficial, fuentes reconocieron la deuda denunciada por CETUBA y señalaron que las autoridades están negociando con las cámaras empresarias la modalidad de pago. Según indicaron, uno de los puntos pendientes es definir cómo se abonarán las sumas adeudadas, de manera complementaria a los desembolsos que se realizan mensualmente.

En ese marco, estaba previsto un nuevo encuentro entre los representantes del sector y el Gobierno para este martes, con el objetivo de avanzar en una solución al conflicto. Sin embargo, al momento del anuncio, las empresas sostenían que todavía no habían recibido una respuesta concreta que les permitiera garantizar el funcionamiento habitual de los servicios.

Pasciutto responsabilizó a los funcionarios de la Secretaría de Transporte por la falta de definiciones y cuestionó las demoras en las negociaciones. También afirmó que las proyecciones oficiales sobre la recaudación de las empresas no contemplaron adecuadamente la evolución de los ingresos y los gastos.

El dirigente sostuvo que las compañías no pueden continuar absorbiendo el desfasaje financiero mientras esperan que se regularicen los pagos. Por ese motivo, defendió la reducción de frecuencias como una medida para administrar los recursos disponibles y evitar que la crisis derive en una interrupción más amplia de los servicios.

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La emergencia del transporte y el antecedente de los recortes

La decisión se produce después de que las cámaras empresarias del transporte público del AMBA declararan el estado de emergencia por el deterioro de la situación financiera del sector. Semanas atrás, las entidades habían advertido que profundizarían las restricciones si no obtenían respuestas concretas e inmediatas de las autoridades. En ese pronunciamiento, las operadoras señalaron que la diferencia entre los ingresos y los costos de funcionamiento comprometía la continuidad y la regularidad de las prestaciones.

De acuerdo con las cifras difundidas por las empresas, la deuda estatal por compensaciones tarifarias alcanzó los $128.000 millones. El reclamo incluye tanto los montos pendientes como la actualización de los recursos destinados a cubrir el incremento de los costos operativos.

El sector ya había atravesado dificultades similares durante las primeras semanas de abril, cuando las compañías redujeron la cantidad de unidades en circulación en medio de los reclamos por el encarecimiento del gasoil y los atrasos en los pagos. En aquella oportunidad, las empresas también advirtieron sobre las dificultades para sostener la prestación con los ingresos disponibles.

Por lo pronto, quienes utilizan las 104 líneas alcanzadas por la medida deberán contemplar posibles demoras y mayores tiempos de espera durante la noche, en particular entre las 22 y las 5, cuando se aplicará el recorte anunciado.

CS