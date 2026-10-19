“El Estado dará una respuesta firme”, Meloni advirtió medidas contra la ola de violencia juvenil en Europa

En el marco de la ola de violencia juvenil replicada en diferentes puntos de Europa, Giorgia Meloni se reunió con su gabinete y analizaron nuevas medidas de seguridad “contra quienes siembran el caos”. Según informó el Corriere della Sera, estas podrían incluir la ampliación de la prisión preventiva para menores, acciones para combatir a las “bandas de jóvenes” y la prohibición de reunirse para aquellos individuos responsables de actos de violencia grupal y destrucción.

La reunión se realizó este lunes, después de un fin de semana marcado por enfrentamientos con la Policía, saqueos y destrozos en distintas ciudades italianas, con especial intensidad en Milán. De acuerdo con la agencia Ansa, unas 200 personas fueron detenidas desde el sábado. Las iniciativas analizadas podrían incorporarse a un decreto ley previsto para este martes.

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Uno de los episodios más graves ocurrió en el centro de Milán, en los alrededores de la Plaza del Duomo, uno de los principales puntos turísticos de la ciudad. Allí, grupos de jóvenes, algunos encapuchados, arrojaron objetos contra los efectivos policiales, rompieron vidrieras y saquearon comercios. También fue asaltado un supermercado de Via Torino, mientras que se registraron daños en contenedores, bicicletas y monopatines de uso público.

La Policía recurrió a gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a los manifestantes. Ante el temor de nuevos ataques, algunos locales de lujo de la céntrica Via Monte Napoleone mantuvieron sus persianas bajas y sus vidrieras vacías durante el lunes.

El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, expresó su preocupación por los hechos y cuestionó la respuesta del Ministerio del Interior. El dirigente de centroizquierda acusó al ministro Matteo Piantedosi, cercano a la Liga, de haber subestimado la situación y de haber dejado a la ciudad con menos agentes de los necesarios. El funcionario respondió con críticas a Sala, a quien calificó como un referente de la “izquierda caviar”.

Las medidas que evalúa el Gobierno italiano

Entre las iniciativas en estudio figura la posibilidad de ampliar la prisión preventiva para menores involucrados en episodios violentos y establecer nuevas herramientas para combatir a las denominadas “bandas de jóvenes”. El partido La Liga, liderado por el vicepremier Matteo Salvini, utiliza el término “maranza” para referirse a estos grupos.

Hubo saqueos y enfrentamientos con la Policía en Milán durante una protesta contra el costo de vida

También se analiza implementar un mecanismo de “arresto diferido” para quienes participen en daños a la propiedad cometidos en grupo. Según las propuestas difundidas por el Corriere della Sera, las sanciones podrían incluir penas de hasta cinco años de prisión y multas de 15.000 euros por destrozos realizados colectivamente.

Otra de las alternativas es reforzar la operación “Calles Seguras” en Milán, mediante el despliegue de más efectivos del Ejército. El Ejecutivo, además, busca endurecer las penas por el bloqueo de carreteras. Meloni había condenado los incidentes a través de las redes sociales y expresado su respaldo a las Fuerzas de seguridad. La primera ministra distinguió entre quienes participaron de las manifestaciones pacíficas y los grupos que protagonizaron los enfrentamientos.

“Una vez más, las mujeres y los hombres de las Fuerzas del Orden han tenido que enfrentarse a la violencia de delincuentes que, incluso a través de grupos organizados, aprovechan las manifestaciones para buscar el enfrentamiento y sembrar el caos”, escribió.

En otra publicación, defendió el derecho a la protesta, pero reclamó a los partidos de la oposición que condenaran los hechos. “Manifestar es un derecho. Poner a hierro y fuego nuestras ciudades no lo es”, sostuvo. La jefa de Gobierno también mencionó episodios en otras localidades. En Turín, según informó, fueron detenidas personas que llevaban adoquines y herramientas para romper vidrios. En Bolonia, los disturbios llevaron al cierre preventivo de la estación ferroviaria.

La violencia juvenil y las convocatorias en redes sociales

Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades es la edad de los detenidos y la ausencia de una estructura organizada detrás de los ataques. Según los datos difundidos tras los operativos, alrededor del 80% de las aproximadamente 200 personas detenidas serían menores de edad.

Muchos de los jóvenes se habrían convocado a través de TikTok, sin una pertenencia política identificada ni antecedentes policiales. El diario La Repubblica resumió el fenómeno con un título de tapa: “La guerra de los ‘ragazzini’”, en referencia a los chicos que participaron de los disturbios.

“Vimos la transmisión en directo en TikTok y vinimos”, explicaron dos menores de 13 años a la prensa local. Otro joven justificó su participación con una frase que reflejó la dinámica de imitación que preocupa a las autoridades: “Si rompen todo, ¿quién soy yo para no hacerlo?”.

Los mercados globales arrancan la semana en rojo por los disturbios en Francia e Italia

La ausencia de dirigentes identificables y de organizaciones estables dificulta la aplicación de los mecanismos tradicionales de prevención. “Es esta la novedad que le preocupa a los aparatos de seguridad italianos: la imposibilidad de aplicar los instrumentos tradicionales de prevención”, señaló La Repubblica.

Los incidentes se produjeron en el marco de manifestaciones convocadas inicialmente por distintos sindicatos para protestar contra el aumento del costo de vida, los alquileres elevados y los salarios bajos. Aunque varias movilizaciones comenzaron de manera pacífica el sábado, algunas derivaron en enfrentamientos y actos de vandalismo. Al día siguiente, los episodios de Milán adquirieron mayor gravedad.

El cruce político por los disturbios

La violencia también profundizó las diferencias entre el oficialismo y la oposición. Desde la derecha, distintos dirigentes acusaron a la izquierda de no condenar con suficiente firmeza los hechos. La oposición, en cambio, rechazó los ataques, pero advirtió sobre el riesgo de restringir el derecho legítimo a manifestarse y de ignorar las causas sociales del malestar.

Los disturbios en Italia se produjeron mientras Francia y Albania también atravesaban episodios de tensión social y violencia. En París, los saqueos y destrozos registrados durante las protestas habían vuelto a poner en discusión la respuesta de las autoridades ante las manifestaciones que derivan en ataques contra comercios y espacios públicos.

Con las elecciones previstas para 2027, el Gobierno de coalición encabezado por Meloni enfrenta el desafío de responder a la crisis de seguridad sin dejar de lado las demandas sociales que impulsaron las movilizaciones. La reunión de este lunes abrió una nueva etapa de discusión sobre el endurecimiento de las sanciones y las herramientas de prevención frente a la violencia juvenil.



LMM / EM