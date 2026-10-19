En qué se parecen y diferencian las protestas actuales en Francia a las de Mayo del 68

En el programa Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), Jorge Fontevecchia entrevistó a Marcelo Wesfreid, director adjunto de la redacción de Politico Europeo en Francia. Durante la conversación, el analista abordó las protestas y episodios de violencia que atraviesa el país, caracterizados por el descontento de los jóvenes, el aumento del costo de vida y los conflictos en los suburbios.

Durante el intercambio, Wesfreid comparó las manifestaciones actuales con movimientos como el Mayo del 68 y evaluó las consecuencias políticas que este escenario puede tener en las elecciones presidenciales. A continuación, la transcripción de la entrevista.

Marcelo Wesfreid es un periodista, autor y analista político francés que se desempeña como director adjunto de la redacción Politico Europeo en Francia. A lo largo de su carrera, ha cubierto la política de su país para los principales medios franceses, habiendo trabajado como jefe adjunto de la sección de Política y Vida Pública en Le Parisien, y previamente formó parte de las redacciones de Le Figaro y la revista L'Express.

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Marcelo, muy buenos días, muy buenas tardes para usted allí. ¿Qué está pasando en Francia? ¿Es una búsqueda de, como dice Macron, de terminar con la República? ¿Cómo se podría explicar lo que sucede allí?

Lo que está pasando es muy especial, porque en realidad son varias capas de crisis diferentes. Hay una crisis de estudiantes y de jóvenes. Hay una crisis social, porque los precios son altos, especialmente el público, el precio de la nafta. Y se agrega algo que no tiene nada que ver, que vimos este fin de semana, que eran o anarquistas o de ultraizquierda —no se sabe muy bien cómo llamarlos— y otros que son gente de los suburbios que más o menos vinieron para robar, aprovechando que la policía tenía dificultad con todas las marchas que había en Francia.

Es algo comparable con lo que fue el mayo del 68, donde comenzó con lo estudiantil y se extendió a otros sectores de la sociedad. Es algo que, independientemente de aquella experiencia del siglo XX, puede dar a indicar que estamos frente al comienzo de una situación de protesta que se internacionalice, como fue después de la crisis de las hipotecas, los distintos Occupy Wall Street, Londres y los distintos lugares. ¿Estamos frente a un hecho exclusivamente francés, puntualmente local, o una mecha respecto de cierto grado de rechazo, del grado de satisfacción que produce el capitalismo tardío?

Yo no diría que es como mayo del 68, porque no hay en este momento una reivindicación política muy clara como en el 68, sino más en el 69 de este año. Pero lo que pasa es que los gobiernos son... Y lo que vimos este fin de semana fueron robos en los negocios para tratar de llevarse una parte de la mercancía. Así que son movimientos muy diferentes. Tampoco sé si hay que darle un eco internacional muy importante, porque estamos también al final de 10 años de poder de Emmanuel Macron, un presidente que ya no tiene mucho poder. De hecho, él habló por la televisión el domingo a la noche, 16 millones de personas lo miraron, quiere decir 3 de 4 que estaban mirando la televisión lo estaban mirando, mucha gente, pero al mismo tiempo no anunció nada porque no hay más presupuesto, porque él no tiene más mayoría, porque dentro de seis meses se elige un nuevo presidente. Así que también son movimientos... Hay una cierta violencia en la vida política francesa desde hace más de 10 años: los chalecos amarillos, también hubo problemas en los suburbios en el 2023, cada vez que el PSG (el equipo de fútbol de París) gana una Champions League también hay problemas. Son más fracturas, yo diría, internas de la sociedad francesa entre los centros que están con la mundialización y los suburbios que se quedaron un poco en otra expectativa. Son más que todo fracturas internas de la sociedad francesa y un proyecto global que ya desapareció.

Toque de queda parcial en varias ciudades de Francia ante la oleada de violencia

Marcelo, y elecciones dentro de seis meses, ¿esto termina favoreciendo a la derecha, Marine Le Pen, pide mano dura? ¿A quién, las consecuencias de todo esto, a quién beneficiaría de cara a las elecciones dentro de seis meses?

Sin duda eso le va a beneficiar a Marine Le Pen y de manera más general a la extrema derecha, porque no es solamente Marine Le Pen, pero Marine Le Pen en varias encuestas está ya a 40 % en primera vuelta si uno sacaba del sondeo a París, si uno solamente hacía sondeos afuera de la región parisina. En este momento ella está poniendo afiches que dicen "La France apaisée" (Francia en paz). Ella quiere mostrar que con ella sería mano dura, pero también paz social, no habría lo que está pasando. Es difícil para los candidatos que son macro, que son del espacio central; para ellos es difícil. Y después hay una pregunta: el candidato de la extrema izquierda, que es muy fuerte, que tiene mucho peso acá, Jean-Luc Mélenchon, la verdad vamos a ver en los próximos días cómo, si él se beneficia de esa situación, porque él tenía un vínculo muy fuerte con los estudiantes y los jóvenes que habían hecho la primera parte de esas protestas. Protesta que era bastante popular; los franceses decían: "Bueno, entendemos que esos estudiantes necesitan lugares para estudiar, profesores". Eso era popular. Pero lo que vemos ahora, y estoy mirando sus imágenes, no es obviamente popular, porque es un caos en la ciudad, son robos, es un Estado que está como ausente y, de hecho, punto importante: el presidente de la República se fue a Qatar y Kuwait. En este momento está lejos de París, también por los problemas que hay en el Medio Oriente, pero también da la impresión de que no hay nadie que esté gobernando en el país, y ese sentimiento de caos puede ser un problema para el candidato de la extrema izquierda.

Marcelo Wesfreid, muchísimas gracias. Fue muy claro y nos ayudó muchísimo a comprenderlo. Abusaremos de su conocimiento en un futuro cercano. Esperemos por otro motivo. Muchísimas gracias.

Hasta luego.



LMM