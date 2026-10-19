Toque de queda parcial en varias ciudades de Francia ante la oleada de violencia

Debido a la oleada de disturbios y saqueos registrados en el país, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, anunció este lunes que pedirá a las Prefecturas que decreten toques de queda parciales en varias ciudades de Francia, sin concretar todavía cuáles.

“Pedí a los prefectos decretar varios toques de queda parciales”, anunció el jefe de gobierno centroderechista, sin precisar en qué lugares se aplicará esta medida tras una reunión de crisis.

Los disturbios de los últimos días, que comenzaron con las protestas estudiantiles y desembocaron el pasado sábado durante la protesta convocada por los chalecos amarillos en escenas de guerrilla urbana y saqueos (3.000 comercios fueron asaltados) abrió una crisis en el Ejecutivo, quien tuvo que reconocer que falló en la previsión, pero también en el mantenimiento del orden. Fue el presidente francés, Emmanuel Macron, quien pidió “nuevos modos operativos” para “poner fin a los fenómenos de barricadas y saqueos”.

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La lista de ciudades afectadas por la medida debe conocerse en la tarde, después de que los prefectos, representantes del gobierno en los diferentes departamentos franceses, definan los alcances de la medida con los alcaldes.

“Algunos puntos, ya se por su simbolismo, o porque son lugares donde convergen los transportes como Les Halles, son especialmente problemáticos”, deslizó Lecornu señalando algunos lugares en los que podría prohibirse la circulación de personas a partir de una determinada hora.

En Marsella se prohibieron manifestaciones entre las 12 y las 20 de hoy, y la ciudad de Denain, cerca de la frontera con Bélgica, decretó ya un toque de queda nocturno hasta el domingo. Algunas ciudades francesas aplican desde hace tiempo este tipo de medidas, pero están destinadas solo a menores de edad.

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La convocatoria de los chalecos amarillos para el próximo sábado (24 de octubre) preocupa enormemente. Pero también los episodios de violencia que se producen ya a diario al margen de las protestas y que terminan en saqueos de tiendas. “Es un milagro que no haya habido ningún muerto”, señaló Lecornu.

Sus pronósticos estimaban 200.000 manifestantes para el sábado, mientras que la cifra final fue de 500.000. “Es probable que también se haya subestimado el número de vándalos y saqueadores, así como la presencia de activistas de extrema izquierda”, agregó. El ministro precisó que el sábado se movilizaron 60.000 personas, entre ellas “todas las fuerzas móviles, gendarmes y agentes de policía”.

Lecornu aseguró que “la extrema izquierda quiere organizar un profundo desorden hasta las elecciones presidenciales”. Además, denunció “toda una nebulosa” de grupos y movimientos. En su opinión, “la libertad de manifestación está siendo perjudicada”.

El primer ministro, por otra parte, informó en París hay más de 200 investigadores trabajando en identificar a los saqueadores mediante las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia. Aun así, se pidió colaboración ciudadana para tratar de reconocer a los sospechosos.

Según el Ministerio de Justicia, cerca de 4.000 personas fueron detenidas, de las cuales el 70% son mayores de edad. La Fiscalía demandó la prisión preventiva para el 80% de ellos.

RM