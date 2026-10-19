Inflación, ajuste y protestas en Francia: la crisis de Macron que Milei utiliza para reivindicar sus políticas económicas

Francia atraviesa una nueva crisis social por el aumento del costo de vida y el deterioro del poder adquisitivo. El sábado 17 de octubre, entre 550.000 y 800.000 personas se movilizaron contra el Gobierno de Emmanuel Macron, en una jornada que terminó con más de 2.000 detenidos. El estallido se desató por la pérdida del poder adquisitivo, recortes del gasto público, deficiencias en los servicios públicos, desigualdad económica y una aceleración de la inflación al 3,1% interanual en septiembre, impulsada por un aumento del 21,3% en los precios de la energía.

Toque de queda parcial en varias ciudades de Francia ante la oleada de violencia

Según informó la Agence France-Presse (AFP), las protestas surgieron de una convocatoria en redes sociales denominada “Amarillos y Jóvenes”, que reunió a estudiantes, agricultores, docentes, jubilados y chalecos amarillos. La jornada estuvo marcada por saqueos y enfrentamientos que dejaron alrededor de 1.000 policías heridos. Macron denunció una “violencia desenfrenada” y responsabilizó a grupos de ultraizquierda y delincuentes.

El conflicto expone las dificultades del modelo de bienestar francés. Mientras los manifestantes reclaman mejores salarios, jubilaciones y servicios públicos, el Gobierno enfrenta restricciones para aumentar el gasto. Según datos de Reuters, el déficit fiscal alcanzó el 5,1% del PBI en 2025, mientras que la previsión de crecimiento económico para 2026 era de apenas el 0,7%.

Las protestas en Francia también provocaron una reacción del presidente Javier Milei, quien retomó su discurso de Davos de 2024, donde había advertido que “Occidente está en peligro” por el “colectivismo”. Aunque ambos gobiernos plantean la necesidad de ordenar las cuentas públicas, sus políticas económicas responden a contextos diferentes.

Cuánto aumentó el costo de vida en Francia: energía, alimentos y servicios

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos (INSEE) muestran que la inflación pasó del 2,4% interanual en agosto al 3,1% en septiembre de 2026. Aunque los precios al consumidor retrocedieron un 0,3% mensual por factores estacionales, la energía acumuló su tercer aumento consecutivo, con una suba del 3,9% respecto de agosto.

El principal golpe al bolsillo llegó desde los combustibles. Según el INSEE, la energía aumentó un 21,3% interanual, mientras que los productos petroleros se encarecieron un 36,2%. Dentro de ese grupo, el diésel subió un 44,1% y la gasolina un 25,7%. La electricidad también registró un incremento anual del 1,4%.

Los alimentos mostraron aumentos más moderados, aunque con fuertes diferencias entre productos. La inflación alimentaria alcanzó el 1,4% interanual, pero los productos frescos aumentaron un 9,5%. Las hortalizas frescas, como tomates y calabacines, se encarecieron un 35,8%, en parte por el impacto de las olas de calor, según el organismo estadístico.

Las protestan en Francia dejaron 1 fallecido, miles de heridos y destrozos

Cuánto se gana en Francia: salarios, desempleo y jubilaciones bajo presión

El deterioro del poder adquisitivo también aparece en los informes laborales del INSEE. Según la edición 2026 de Empleo, desempleo e ingresos del trabajo, el salario neto promedio del sector privado fue de 2.730 euros mensuales en 2024, medido en equivalentes a tiempo completo. Durante 2025, los salarios privados recuperaron ligeramente capacidad de compra, aunque sin compensar completamente las pérdidas del período inflacionario.

El mercado laboral tampoco mostró una recuperación sostenida. Francia terminó 2025 con 30,5 millones de personas ocupadas, pero apenas creó 19.000 empleos durante el año, frente a los 118.000 de 2024. El empleo asalariado retrocedió en 53.000 puestos, principalmente por la pérdida de 66.000 empleos privados, según el INSEE.

La desocupación también volvió a crecer. La tasa de desempleo alcanzó el 7,7% en promedio durante 2025, con aproximadamente 2,5 millones de personas sin trabajo. Entre los jóvenes de 15 a 24 años, el indicador llegó al 19,8%, en un contexto marcado por crecientes reclamos estudiantiles y dificultades de inserción laboral.

Escala de ingresos para una persona soltera

Las jubilaciones constituyen otro foco de tensión. Según Service Public, la pensión básica de un trabajador privado con derecho a la tasa completa se calcula aplicando un 50% sobre su ingreso anual promedio, ajustado por los períodos de aportes. Como ejemplo, una persona con un salario de referencia de 3.200 euros mensuales y todos los trimestres requeridos podría recibir 1.600 euros brutos de pensión básica. No se trata de una jubilación mínima universal.

De los chalecos amarillos a la reforma jubilatoria: las crisis que acumula Macron

Las protestas actuales tienen un antecedente directo en 2018, cuando surgió el movimiento de los chalecos amarillos. Según AFP, unas 300.000 personas se movilizaron inicialmente contra un aumento del impuesto a los combustibles. Tras varias jornadas de violencia, Macron retiró el incremento tributario, congeló los precios de la electricidad y el gas y revalorizó el salario mínimo.

Macron, tras los disturbios en Francia: “Nada lo justifica, nada lo explica, nada lo excusa”

En 2023, el Gobierno volvió a enfrentar manifestaciones multitudinarias por la reforma que elevó la edad legal de jubilación hasta los 64 años. Las protestas superaron en tres oportunidades los 1,2 millones de participantes, según cifras policiales citadas por AFP. Hubo bloqueos de refinerías, transportes y puertos, pero Macron terminó imponiendo la reforma sin someterla a votación parlamentaria.

El descontento continuó con las protestas agrícolas de 2023 a 2025 y los bloqueos estudiantiles iniciados en septiembre de 2026. La movilización del 17 de octubre reunió esas demandas bajo un reclamo común por salarios, jubilaciones, educación y costo de vida.

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