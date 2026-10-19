Cuáles son las razones de fondo de la ola de protestas en Europa

En diálogo con Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), el periodista ecuatoriano radicado en Roma, Leonardo León Zambrano, explicó el estallido social que atraviesa Italia a raíz del encarecimiento de la vida, el deterioro de los servicios públicos y el aumento de los combustibles.

Durante la entrevista, el director de Telespazio Multimedia describió los enfrentamientos en Milán y las protestas del sector del transporte en el centro del país, al tiempo que llevó tranquilidad sobre la recuperación del Santo Padre y la confirmación de su próxima visita a la región.

Leonardo León Zambrano es periodista y comunicador nacido en Manta Ecuador. Emigró a Italia hace 19 años, donde fundó y dirige la plataforma digital Telespazio Multimedia y el programa Más Allá del Ecuador, medios desde los cuales cubre la actualidad europea.



Muy buenas tardes para usted allí en Roma. Hablábamos hace un rato con un colega francés y le preguntamos si lo que sucede en Francia es extrapolable al resto del mundo, como fue en su momento, tras la crisis de las hipotecas, los distintos Occupy que hubo en Wall Street, en Londres, en distintas ciudades del mundo, y él tenía dudas, pero los disturbios ahora en Italia y en Albania también nos hacen suponer que no se trata solo de un problema francés. ¿Qué es lo que está sucediendo en el caso de Italia y qué punto de contacto hay con el caso francés?

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Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos en Argentina. Un saludo cordial para todos nuestros oyentes y para el equipo periodístico que nos acompaña en esta jornada. Específicamente, Europa atraviesa horas de tensión. El encarecimiento de la vida y los precios de los combustibles, la crisis de los servicios públicos y la incertidumbre económica han llevado a miles de personas a las calles, como lo ha manifestado usted, en Francia y aquí en Italia. Específicamente, la situación no ha cambiado de color, ya que podemos decir que la situación más delicada de este fin de semana se registró en Milán. Las protestas, que comenzaron con reivindicaciones relacionadas con el costo de la vida y los servicios públicos, terminaron en graves enfrentamientos entre grupos de manifestantes y las fuerzas del orden. Se produjeron incendios, daños a establecimientos comerciales, saqueos y, en el torno de la Plaza del Duomo, una de las plazas más representativas de la ciudad de Milán, la policía respondió con gases lagrimógenos y cañones de agua.



En qué se parecen y diferencian las protestas actuales en Francia a las de Mayo del 68



Según información pública este lunes por Reuters, durante los disturbios del domingo, 271 personas fueron trasladadas a dependencias policiales. De ellas, 32 quedaron formalmente detenidas. De esto también llama la atención que muchos menores de edad participaron en este tipo de manifestaciones. La manifestación, precisamente aquí en el territorio italiano, se produjo también en la ciudad de Torino, en Bolonia, en Brescia y Bérgamo. Por ejemplo, en Roma —mientras tanto que Milán enfrentaba estos disturbios—, en Roma y en otras zonas del centro de Italia, la protesta adopta otra forma, porque los transportistas y agricultores reclaman por el aumento de los costos de producción y de movilidad. Los trabajadores del transporte denuncian el incremento de los costos operativos, especialmente del gasóleo, el diésel, que afecta directamente a la rentabilidad de sus actividades y, de consecuencia, también la subida de los precios de los productos de primera necesidad.

Ahora, cuando la discusión es entonces la carestía, el costo de vida, esto sí se unifica en la lucha con Francia, ¿no? Porque este es un problema que afecta, podríamos decir, a todo Occidente, por lo menos.

Exactamente, el conflicto va más allá del precio de lo que cuesta ahora, actualmente, vivir en Europa. Francia pone como punta de desarrollo este tipo de actividades, estas dinámicas de protestas, y son copiadas por el resto de los países de la Comunidad Europea. Dicho sea de paso, Francia se ha destacado en los últimos años como uno de los países donde la multitud, donde las personas salen a manifestar. No nos olvidemos de la famosa manifestación de los chalecos amarillos, donde Francia se paralizó totalmente hace dos años por el precio de los combustibles. En todo caso, pues el conflicto, y según la información difundida ahora —precisamente haciendo un análisis de las noticias de último momento—, este lunes, por ejemplo, el gasóleo o el diésel se situaba en torno a los 2,25 euros el litro en las estaciones de servicio urbanas y a 2,29 euros en las autopistas, de acuerdo con los últimos datos oficiales cifrados por la agencia. Esto ocurre con el diésel, pero con la gasolina o la benzina, algunas empresas de distribución de este tipo de combustible han topado un techo que no va más allá del 1,99 o 2 euros el litro. Y ahora resulta también un poco difícil para las personas que hacemos muchas distancias poder salir con el vehículo, de tal manera que ahora toca coger los medios alternativos, como la metro o los autobuses, y también inicia a crear problemas precisamente por la sobrepoblación que ahora va a utilizar estos medios de transporte por no usar los vehículos en este caso.



Sí, el doble de lo que costaba hace un tiempo no tan distante. Aprovecho a preguntarle: el Papa, usted vio que en Sudamérica se lo espera con una visita que incluía Perú, Uruguay, Argentina. ¿Qué clima se percibe allí en el Vaticano? ¿Imagina usted que el viaje se va a poder hacer o que no?

Bueno, la información que tenemos efectiva desde la Sala Stampa de la Ciudad del Estado Vaticano sobre la evolución, sobre todo, de la salud del Papa, cuya recuperación mantiene la atención de la comunidad católica internacional. La última actualización difundida hoy por los medios oficiales del Vaticano confirma que el Santo Padre continúa su recuperación y que, además, acepta la llegada, su viaje apostólico a Latinoamérica. Este domingo, por ejemplo, el Papa reapareció de una manera extraordinaria ante sus fieles durante el rezo del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico. Las oraciones recibidas, reconoció el trabajo de los médicos y enfermeros, y manifestó su intención de retornar gradualmente a sus actividades. Además, el Papa celebró la misa después de su operación; a los dos días, celebró una misa dentro del hospital del Policlínico Gemelli, aquí en la ciudad de Roma. Y otra noticia importante para los fieles es que la Oficina de Prensa de la Santa Sede ha confirmado la audiencia general del próximo, de este miércoles 21, en Plaza de San Pedro, con la presencia del Santo Padre.

Leonardo León, muchísimas gracias. Le mandamos un saludo del otro lado del Atlántico. Muy gentil por su informe.

Gracias a ustedes allá en Argentina y, como siempre, Leonardo León Zambrano desde Roma, Italia, dispuestos a colaborar para informar con certeza y, sobre todo, con mucho cariño.



Muchísimas gracias.