Luna del cazador 2026: cuándo llega y por qué recibe ese nombre

La Luna llena de octubre de 2026, conocida como Luna del cazador, se producirá el lunes 26 a la 1.11 de la madrugada en Argentina, según las efemérides de Time and Date. El fenómeno marcará la última de las cuatro fases principales del mes y podrá observarse con un aspecto prácticamente completo durante las noches cercanas, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

Luna llena de octubre de 2026: cuándo será y cuáles son las fechas de las otras fases

La noche del domingo 25 al lunes 26 será una oportunidad para contemplarla cerca del momento exacto del plenilunio. Sin embargo, no será necesario esperar hasta esa hora: la NASA explica que el satélite mantiene una apariencia llena durante un par de días, por lo que el espectáculo también podrá apreciarse en las jornadas próximas.

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Por qué se llama Luna del cazador

La denominación Luna del cazador está vinculada con tradiciones del hemisferio norte, donde octubre coincide con el otoño. Su nombre remite a una época en la que las comunidades se preparaban para el invierno mediante la caza y la conservación de alimentos, antes de la llegada de los meses más fríos.

El término también guarda una relación con la Luna de la cosecha, nombre que recibe el plenilunio más cercano al equinoccio de septiembre. La Luna llena que aparece inmediatamente después es la del cazador. Por eso, su identificación depende de esa secuencia y no de una fecha invariable del calendario.

En Argentina, donde octubre transcurre durante la primavera, la expresión conserva su origen cultural ligado a las estaciones del norte. El nombre no implica que se trate de una fase distinta de las demás lunas llenas ni permite afirmar, por sí solo, que tendrá un tamaño o un color extraordinarios.

Calendario lunar de octubre de 2026: fechas y horarios

El calendario del mes comenzó con el cuarto menguante del sábado 3 de octubre, a las 10.25, y continuó con la Luna nueva del sábado 10, a las 12.50. En términos de observación, el cuarto menguante muestra aproximadamente la mitad del disco iluminado, mientras que durante la Luna nueva la cara orientada hacia la Tierra queda sin iluminación solar directa.

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La tercera fase principal fue el cuarto creciente del domingo 18 de octubre, a las 13.12. Desde entonces, la porción iluminada visible aumenta hasta llegar al plenilunio del 26. Todos estos horarios corresponden a Argentina, que utiliza el huso UTC−3.

La sucesión de fases responde al cambio de posición de la Luna respecto de la Tierra y el Sol. El satélite refleja la luz solar y, mientras recorre su órbita, permite observar diferentes proporciones de su mitad iluminada. Según la NASA, el ciclo completo entre una Luna nueva y la siguiente dura aproximadamente 29,5 días.

Qué significado tiene la Luna llena en Tauro para la astrología

Desde la perspectiva astrológica, la Luna llena de octubre en Tauro se interpreta como una instancia relacionada con la estabilidad, los bienes materiales y la búsqueda de seguridad. Esta configuración propone revisar los apegos y distinguir qué situaciones ofrecen sostén y cuáles se mantienen por temor a perderlas. Se trata de una lectura simbólica, no de una predicción astronómica sobre la vida personal.

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El recorrido astrológico del mes también incluye al cuarto menguante en Cáncer, asociado en esa publicación con los asuntos familiares y las necesidades afectivas, y a la Luna nueva en Libra, vinculada con la revisión de acuerdos y relaciones. La interpretación pone el foco en las responsabilidades asumidas y en la reciprocidad dentro de los vínculos.

Para el cuarto creciente en Capricornio, el mismo análisis destaca la organización, el compromiso y la evaluación de los plazos necesarios para concretar objetivos. Así, la lectura astrológica de las fases de octubre plantea un recorrido por el cuidado personal, los acuerdos y la planificación, antes de llegar a los temas de seguridad atribuidos al plenilunio en Tauro.

Cómo ver la Luna del cazador desde Argentina

Para observar la Luna llena del 26 de octubre, conviene buscar un lugar con cielo despejado y una vista sin obstáculos. Durante esta fase, el satélite suele salir aproximadamente al atardecer y ponerse cerca del amanecer, aunque los horarios precisos dependen de la localidad. Su disco podrá apreciarse a simple vista, sin necesidad de contar con un telescopio.

La Luna del cazador será la antepenúltima Luna llena de 2026, ya que después quedarán los plenilunios de noviembre y diciembre. El año reúne 13 lunas llenas, debido a que mayo tuvo dos, una particularidad que explica por qué el calendario lunar no coincide de manera exacta con la distribución de los meses.