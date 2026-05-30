Luna Azul: cuándo se podrá ver uno de los eventos astronómicos más llamativos del año

El cielo ofrecerá este fin de semana una de las postales astronómicas más curiosas y esperadas de 2026. La Luna alcanzará simultáneamente la condición de “Luna Azul” y microluna, una combinación poco habitual que podrá observarse desde distintos puntos del mundo, incluida la Argentina.

Aunque el nombre puede sugerir un cambio de color, la llamada Luna Azul no implica que el satélite natural se vea azul. En realidad, el término se utiliza para describir una situación específica dentro del calendario lunar y ocurre con muy poca frecuencia.

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Qué es una Luna Azul

Se conoce como Luna Azul a la segunda luna llena que ocurre dentro de una misma estación astronómica. Debido a cómo se acomodan los ciclos lunares respecto del calendario, este fenómeno aparece cada dos o tres años aproximadamente. Por esa rareza, la expresión “una vez cada Luna Azul” se convirtió incluso en una frase popular para describir acontecimientos poco frecuentes.

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Además de tratarse de una Luna Azul, el evento coincidirá con una microluna, es decir, una luna llena que se produce cuando el satélite se encuentra cerca de su punto más lejano respecto de la Tierra, conocido como apogeo. Como consecuencia, la Luna puede verse hasta un 14% más pequeña y un 30% menos brillante que una superluna, aunque para muchas personas la diferencia resulta difícil de percibir a simple vista.

La combinación de ambos fenómenos al mismo tiempo es lo que vuelve especialmente atractivo este evento para aficionados a la astronomía y observadores ocasionales.

Cuándo se podrá ver

Según los especialistas, el momento de máxima plenitud ocurrirá durante la noche del sábado 30 de mayo y la madrugada del domingo 31, dependiendo de la ubicación geográfica. En Argentina, la Luna comenzará a destacarse desde el atardecer y alcanzará su mejor visibilidad durante las primeras horas de la noche. Los expertos recomiendan observarla entre las 18.30 hs y las 22 hs, cuando aparecerá elevada sobre el horizonte y las condiciones visuales suelen ser más favorables.

El fenómeno será visible a simple vista desde todo el país, siempre que las condiciones meteorológicas acompañen. No será necesario utilizar telescopios ni equipamiento especial, aunque unos binoculares pueden ayudar a apreciar mejor detalles de la superficie lunar.

Los especialistas sugieren buscar lugares con baja contaminación lumínica, como zonas rurales, costeras o espacios abiertos alejados de grandes centros urbanos. También recomiendan observar el cielo hacia el este durante la salida de la Luna, momento en el que suele ofrecer una imagen más impactante.

Las lunas azules no son extremadamente raras, pero tampoco frecuentes. Suelen repetirse cada dos o tres años. En cambio, las microlunas ocurren varias veces dentro de una década.

Lo inusual en este caso es que ambos fenómenos coincidan en la misma noche, algo que no sucede todos los años y que convierte al evento en una de las citas astronómicas más destacadas de 2026.

A diferencia de otros eventos astronómicos que requieren equipamiento específico o condiciones muy precisas, esta Luna Azul combinada con microluna podrá disfrutarse sin preparación previa y desde prácticamente cualquier punto con cielo despejado.

Por eso, astrónomos y divulgadores la consideran una oportunidad ideal para quienes buscan acercarse a la observación del cielo y disfrutar de una de las imágenes más particulares que dejará este año.

RG/AF