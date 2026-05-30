La nubosidad baja dominará la mañana porteña, generando neblinas densas en las zonas suburbanas. En la Capital Federal, los vientos del sur mantendrán la sensación térmica alineada con los valores reales, registrando un ambiente frío al amanecer que obligará a salir con abrigo. La humedad rondará el 79%, condicionando una atmósfera pesada pero sin probabilidades de lluvias significativas.

Por su parte, el Gran Buenos Aires experimentará registros térmicos ligeramente menores en áreas abiertas, donde las primeras horas del día presentarán bancos de niebla persistentes. Hacia la tarde, el cielo ofrecerá aperturas parciales con momentos de sol, permitiendo que el termómetro alcance los 15°C de máxima estimados para toda el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Alertas y clima en el resto de Argentina

El panorama nacional presentará mayores complicaciones en el sector patagónico, donde el Servicio Meteorológico Nacional sostendrá el Sistema de Alerta Temprana. La provincia de Santa Cruz registrará alertas de nivel amarillo debido a nevadas intensas y acumulación de hielo, fenómenos capaces de generar serias dificultades logísticas y cortes temporales en las rutas de la región cordillerana.

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Ola polar: qué provincias continuarán afectadas y hasta cuándo

Asimismo, otras cuatro provincias del norte y centro del país presentarán avisos a corto plazo por tormentas aisladas, aunque el patrón general marchará hacia una estabilización paulatina. En las provincias de Córdoba y Santa Fe, las condiciones meteorológicas imitarán la calma porteña, con cielos parcialmente cubiertos, neblinas matinales y temperaturas máximas que difícilmente superarán los 16°C.

Pronóstico extendido

La tendencia para los comienzos de la próxima semana anticipa la continuidad de esta masa de aire frío y húmedo instalada en el centro del país. Los días lunes y martes registrarán jornadas con abundante nubosidad y marcas térmicas estables, donde las temperaturas se moverán de forma casi idéntica en un rango estrecho entre los 11°C y los 15°C.

Clima en Ciudad de Buenos Aires: el termómetro marcó 14°C al mediodía bajo un cielo completamente gris

No habrá rotaciones de viento significativas que alteren este escenario otoñal durante la primera mitad de la semana. La ausencia de precipitaciones asegurará un panorama de estabilidad sostenida para el AMBA, aunque las mañanas continuarán requiriendo de atención especial ante la probable formación de nuevos bancos de niebla densa sobre los principales accesos viales.