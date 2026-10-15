Marcha Federal Universitaria: qué calles estarán cortadas y cómo afectará al transporte público

Una nueva edición de la Marcha Federal Universitaria se llevará a cabo este jueves 15 de octubre por la tarde, en reclamo por la falta de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada en agosto de 2025. Frente a esta panorama de lucha, habrá cortes de calles y el tránsito se verá directamente afectado.

La movilización no solo contará con la participación de estudiantes y docentes de todo el país, sino también de distintas organizaciones sociales y sindicatos. Asimismo, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro para exigir la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, que se tratará en el Congreso Nacional a partir de las 14.

Marcha Federal Universitaria: estudiantes, docentes y gremios reclaman al Gobierno que cumpla la ley

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Marcha Federal Universitaria: cómo serán los cortes de tránsito

Los estudiantes comenzaron a concentrarse a partir de las 12:30 en la Plaza de los Dos Congresos, que será el epicentro de la marcha. Sin embargo, la mayor convocatoria comenzará a las 13 en la Plaza Houssay y se trasladarán hacia el Congreso, donde a las 16 se realizará la lectura del documento. Las columnas de manifestantes avanzaron por avenida Córdoba, avenida Callao, avenida Corrientes, Carlos Pellegrini y avenida De Mayo.

Debido a que se espera que la movilización sea masiva, se llevarán a cabo cortes totales en distintas intersecciones de la zona. Por ejemplo, estarán cortadas las intersecciones de Adolfo Alsina y Avenida Belgrano con la Avenida Entre Ríos; Bartolomé Mitre con Uruguay, Rodríguez Peña, Montevideo y Combate de los Pozos; y la Avenida de Mayo, que será la principal de la movilización, con San José, Santiago del Estero y Lima.

Funcionamiento del transporte público durante la jornada

Tanto los colectivos, como los trenes y subtes funcionarán con normalidad durante la jornada, ya que no adhieren al paro. No obstante, las movilizaciones y cortes de calle pueden provocar demoras en los servicios y, en el caso de los buses, cambios y desvíos de recorrido, especialmente en las inmediaciones del Congreso y Plaza de Mayo.

Marcha federal universitaria en Córdoba: horarios, recorrido y reclamos de este jueves 15 de octubre

Sin embargo, debido al operativo policial y a la marcha, la Línea A de subte no se detiene en la estación Congreso. Debido a las posibles demoras, es recomendable prever más tiempo de viaje y consultar las actualizaciones de cada servicio.

JSM/ML