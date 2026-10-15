ATE denunció que "el gobierno amenaza con descontar el día de paro a los estatales"

Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE (La Asociación de trabajadores del Estado) publicó un posteo en su cuenta de X donde denunció al gobierno de Javier Milei por querer descontarles el día por el paro que realizarán hoy.

El dirigente escribió: “¡ÚLTIMO MOMENTO! ¡EL GOBIERNO AMENAZA CON DESCONTAR EL DÍA DE PARO A LOS ESTATALES! La amenaza de los funcionarios en ministerios y organismos de descontar el día de paro está destinada a FRACASAR. Se les vuelve en contra y EL ACATAMIENTO SERÁ CASI TOTAL”.

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ATE anunció un paro nacional de 24 horas el jueves 15 para “voltear el decreto 70/23 completo"

Y agregó: “Si el Gobierno avanza con el descuento cometerá una ILEGALIDAD y confirmará una vez más que estamos gobernados por DELINCUENTES. El derecho de huelga, aunque no les guste a los funcionarios, todavía está comprendido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, y el ejercicio regular de un derecho no se puede castigar. SI PARAR ES UN DERECHO, DESCONTAR ES UN DELITO”.

Para luego sumar: “Además, esta amenaza es una inmoralidad. Le quieren descontar el día a trabajadores con ingresos por debajo de la canasta básica mientras mantienen SUELDOS MILLONARIOS a funcionarios que ingresaron al Estado por la ventana”.

Cuándo es el paro de ATE

El pasado martes, a través de su cuenta oficial de X, Rodolfo Aguiar anunció el nuevo paro de ATE para este 15 de octubre: “¡AHORA! ¡ATE LANZA UN PARO NACIONAL DE 24HS PARA PROTESTAR EN TODO EL PAÍS EL 15! ¡TENEMOS QUE IR POR TODO Y VOLTEAR EL 70/23 COMPLETO!”.

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Y luego sumó: “Este decreto no es motosierra contra la casta, es MOTOSIERRA CONTRA NOSOTROS para que la CASTA se llene de guita. No podemos permitir que sigan GOBERNANDO LA ARGENTINA A SOLA FIRMA. Lo que no consiguen con los votos pretenden hacerlo por decreto”.

Para luego agregar: “Este decreto es un delivery para las grandes corporaciones. Incluye más de 300 leyes. NI VIDELA SE ANIMÓ A TANTO. No solo deroga la Ley de Tierras, sino la de Góndolas, de Alquileres, permite la privatización de las empresas públicas y le regala el comercio exterior a 10 empresas. Esto no es reforma, ES SAQUEO”.

HM