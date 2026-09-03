Rodolfo Aguiar: “Tiene que haber una reforma sindical que impida que un sindicalista sea millonario y viva como empresario”

Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), analizó el conflicto entre los gremios y el Gobierno de Javier Milei y cuestionó el rumbo de la administración pública. En diálogo con Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), se refirió a las medidas de fuerza, los salarios de los trabajadores estatales y el rol de las organizaciones sindicales frente al actual escenario político.

Durante la entrevista, Aguiar también planteó la necesidad de avanzar hacia una reforma sindical que permita recuperar la credibilidad del movimiento obrero y establezca mayores controles sobre los dirigentes. Además, criticó a los gremialistas que mantienen una posición cercana al Gobierno de Milei y sostuvo que quienes conducen los sindicatos deben dejar de vivir y pensar “como empresarios”.

Rodolfo Aguiar es dirigente sindical argentino que actualmente se desempeña como secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado, ATE.

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Muy buenos días, Rodolfo Aguiar. Jorge Fontevecchia los saluda. ATE decidió postergar el paro en los aeropuertos después de que se abriera la instancia de diálogo con el Gobierno. Cuéntenos cuál es la situación actual.

Bueno, buenos días para todos. Sí, en principio creo que nadie nos puede acusar de ser irrazonables. Siempre tuvimos en cuenta que el servicio que brindamos en los aeropuertos es un servicio esencial. Y a partir de la intimación que recibimos anoche, a última hora, desde el Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Trabajo de la Nación, exigiéndonos que, como sindicato, durante la medida de formación, cumplamos con el 75% de las prestaciones normales y habituales, es que hemos decidido dar espacio para que se celebre con carácter de urgente una audiencia en la que nos permita ponernos de acuerdo, consensuar cuál tiene que ser la modalidad de la protesta, porque tenemos interpretaciones absolutamente distintas con el Gobierno. Es por eso que hacíamos responsables a las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional por cualquier demora, reprogramación o cancelación de vuelos que pudiera existir. Desde nuestra parte, hemos agotado todas las instancias legales. Hemos comunicado la medida de fuerza con una antelación de cinco días para que el Gobierno tenga tiempo de responder a nuestras demandas y nada de eso ocurrió.

El Gobierno viene avanzando sobre otros organismos estatales públicos, Fabricaciones Militares, ahora. ¿ATE tiene información sobre qué organismos podrían quedar en la mira y cuáles son las posibilidades de que empleados estatales pasen a ser privados?

Bueno, sin lugar a dudas que el intento de privatizar áreas estatales y organismos públicos existió desde el primer día que asumió el presidente Milei. Y en el caso de Fabricaciones Militares es emblemático porque la han convertido en una sociedad anónima unipersonal y ahora se ha directamente emitido un pliego para licitar el 51% de las acciones, con un agravante, que es que se impide que las empresas que puedan acceder sean empresas nacionales, sino que directamente se establece que tienen que ser empresas extranjeras. Por lo tanto, estamos frente no solo a la venta de Fabricaciones Militares, sino a su extranjerización. Y lo que es peor aún es que sabemos que lo que quieren son los sellos, las franquicias que tiene Fabricaciones Militares para poder vender luego en todo el mundo. Estamos muy preocupados. Con una medida cautelar hemos logrado, por ahora, frenar ese proceso, pero vamos a continuar con ese conflicto hasta que se garanticen todos nuestros derechos en ese sector. Luego, por supuesto que sigue siendo la idea de cerrar el INTA, el INTI, llevar adelante el vaciamiento del CONICET. Yo no sé. Para colmo, uno hace notas en muchos lugares y algunos colegas suyos parece que hasta quisieran que aplaudamos al Gobierno nacional cuando estamos desapareciendo a los estatales en este momento.

Rodolfo, usted plantea que hay una necesidad de redefinir la relación entre el sindicalismo, la CGT, las distintas agrupaciones sindicales que agrupan sindicatos y el Gobierno. El 17 de octubre la CGT planificó un acto, un evento y probablemente un paro nacional. Cuénteme cuál es personalmente su visión de cuál debería ser la respuesta del sindicalismo a nivel nacional con el Gobierno.

Yo soy de los que piensan que a Alfonsín, por mucho menos, pero por mucho menos, le hicieron 14 paros generales. Acá sobran motivos y existen condiciones desde hace tiempo para avanzar en una nueva huelga general. Ahora está cerca la visita del Papa. Y nosotros somos respetuosos de todas las creencias, incluso en mi caso soy creyente, católico, también respetuosos de los no creyentes, pero nosotros creemos que el paro general tiene que hacerse antes de la visita del Papa y no después, como están planificando algunos dirigentes. Ahora no puede ser que a los sindicalistas les dé vocación de monaguillo. Están pidiendo audiencias por todos lados con el Papa, como si el Papa nos va a venir a solucionar a nosotros los problemas que tenemos que solucionar nosotros, que es estando en la calle y reclamando. En nuestro caso, yo quiero dar un ejemplo concreto para ver si se puede dimensionar que las diferencias sindicales que a veces tenemos no son caprichosas. En la administración pública, en la administración paritaria, se ha ubicado sistemáticamente por debajo de la inflación. Hemos perdido más del 44% de nuestro poder adquisitivo en los últimos dos años y medio. Pero ¿cuál es la novedad? La novedad es que no la impuso Milei por decreto, no impuso por decreto ese recorte salarial. Hubo otro gremio, en este caso UPCN, que firmó, que lo aceptó. Es decir, hay un sindicalismo que está cómodo con este Gobierno, que como estuvo cómodo con muchos otros gobiernos. Yo le digo a Andrés Rodríguez que en este caso es distinto. Salió a cuestionarnos en las últimas horas. Yo creo que hay miedo a perder privilegios de muchos dirigentes sindicales. En el caso de Andrés Rodríguez, que fue oficialista con todos los gobiernos, sabe que con Milei es bastante distinto, porque cuando caiga Milei, también va a caer él. Y de esta no se levanta más.

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¿Qué propone, cuénteme, qué propone para resolver eso que usted ve como un problema dentro del propio organismo sindical a nivel nacional?

Mire, varias cosas. Yo, en principio, soy de los que cree que, por supuesto que es necesario llevar adelante una reforma sindical. Lo que digo es que esa reforma sindical la tenemos que llevar adelante los trabajadores y no los Tetaz de la vida que la propusieron en el Congreso, pero no laburaron media hora para nadie. Y esa reforma sindical es absolutamente necesaria para recuperar parte de esa confianza que hemos perdido de cara a la sociedad desde el sindicalismo. Porque hoy hay dirigentes gremiales que no hablan, no piensan. Y viven como trabajadores. Hablan, piensan y viven como empresarios. Es una reforma sindical que, de una buena vez por todas, prohíba que se pueda estar de los dos lados del mostrador a la vez. A un delegado sindical o lo aplauden sus compañeros o lo aplauden sus jefes, pero los dos a la vez no te pueden aplaudir. Esa sensación de que hay un sindicalismo que transita esa línea gris y que cree que puede cosechar ambos aplausos es imposible. Y por eso, acá, algunas de las ideas. Usted sabe que llevamos 50 años de democracia y que en cinco décadas los funcionarios públicos sí, aunque a veces nos mientan cuando presentan las declaraciones juradas y aparezca alguno de los hermanos Adorni diciendo que se olvidó de un cero o que tiene que quitar un cero. Pero lo cierto es que los funcionarios públicos están obligados a presentar una declaración jurada de bienes e ingresos. Sabe que el sindicalismo no, es decir, que el sindicalismo sigue siendo una isla exenta de todo tipo de control y llena de privilegios. Yo creo que tenemos que avanzar en la obligatoriedad de presentar una declaración jurada de bienes e ingresos. A esta altura de la democracia, la sociedad ya tiene derecho a saber en qué auto anda, en qué casa vive y cuánto gana un sindicalista, este es su grupo familiar.

Y cuando usted ve a Facundo Moyano viviendo en un piso de la avenida más cara de Buenos Aires, ¿qué reflexión le genera?

No, la verdad que yo con Moyano he conocido a Pablo Moyano, la historia del padre de lucha, porque me acuerdo cuando conformó el MTA con dirigentes que fueron quienes nos antecedieron. La respuesta había de nosotros, como Víctor De Gennaro. Pero, por supuesto que estos casos parecen más casos de los programas de chimentos que tengan que ser abordados, digamos, con, en nuestro caso, la seriedad que estamos planteando: las reformas que tienen que existir en un sindicalismo que necesita imperiosamente recuperar credibilidad.

Exacto. Bueno, le agradecemos, Rodolfo, y como siempre usted sabe, acá tiene un micrófono abierto.

Muy agradecido. Nosotros siempre con este importante programa y, por supuesto, medio que permite que todas las voces puedan ser escuchadas. Un saludo para todos.

Muchísimas gracias.





LMM