Antes de viajar a España, Milei pasará por Neuquén para respaldar las inversiones en Vaca Muerta

El presidente Javier Milei viajará a Neuquén para participar de la apertura de la Expo Argentina Oil & Gas Patagonia 2026, uno de los principales encuentros de la industria hidrocarburífera del país. A su llegada coincidirá con el gobernador Rolando Figueroa y el presidente del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), Ernesto López Anadón.

Javier Milei durante su visita a las instalaciones de YPF en Vaca Muerta​ en 2024

Se trata de una exposición que se realizará del 19 al 22 de octubre en el Espacio DUAM de la capital neuquina. Organizada cada dos años por el IAPG, reúne a empresas productoras, proveedores, especialistas y profesionales del sector para presentar tecnologías, equipos y servicios vinculados con las distintas etapas de la actividad.

Para esta edición, los organizadores esperan la participación de más de 400 marcas expositoras y más de 20.000 visitantes, en una superficie de unos 17.000 metros cuadrados.

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Por supuesto que esta visita se explica, en buena medida, por Vaca Muerta, la formación geológica que concentra buena parte del desarrollo no convencional de petróleo y gas de la Argentina. Según los datos citados por el Gobierno, Neuquén concentra cerca del 79% de la producción petrolera nacional y el 77% del gas natural.

En esa jornada se reunió con empresarios del sector y visitó un equipo de perforación junto a trabajadores

A través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la administración de Milei busca atraer capitales a proyectos de gran escala. La herramienta ofrece beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios bajo determinadas condiciones y apunta a dar previsibilidad a inversiones que demandan años de desarrollo.

Neuquén ya tiene proyectos vinculados con ese esquema. A comienzos de octubre, el Ministerio de Economía aprobó la adhesión al RIGI de una iniciativa de Tecpetrol y Gas y Petróleo del Neuquén para desarrollar el área Los Toldos II Este. El plan contempla nuevos pozos y obras para procesar, almacenar y transportar petróleo y gas.

Vaca Muerta volvió a marcar un récord en agosto, con una producción de 671.609 barriles de petróleo por día

En realidad, también tiene una lectura política, ya que forma parte de una agenda de recorridas por distintas provincias que la Casa Rosada busca sostener en los próximos meses, mientras empieza a tomar forma el escenario electoral de 2027.

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Si bien Milei y Figueroa pertenecen a espacios políticos distintos, ambos mantienen una agenda de trabajo vinculada con el desarrollo energético y la llegada de inversiones.

Además, el propio mandatario provincial marcó esa diferencia cuando confirmó la presencia presidencial en la exposición. “Yo no soy del mismo partido político del presidente. Sin embargo, creo que hay que generar lo mejor para construir una mejor Argentina”, sostuvo en una entrevista con LM Neuquén y LU5.

Una escala antes de viajar a España

La actividad en Neuquén será breve. Tras participar de la apertura de la exposición y mantener contacto con referentes de la industria energética, Milei partirá a las 23 rumbo a Madrid, donde desarrollará una agenda internacional que incluirá encuentros con empresarios y referentes políticos y académicos.

Allí, en España, participará del Nueva Economía Fórum, se reunirá con el economista Jesús Huerta de Soto.

Javier Milei junto al economista español Jesús Huerta de Soto

Mantendrá también un encuentro con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular.

Javier Milei junto a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid

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