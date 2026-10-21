Milei quiso reunirse con el Rey Felipe VI pero la Casa Real española se lo negó

Javier Milei buscó reunirse con el Rey Felipe VI durante su visita a Madrid, pero la Casa Real española rechazó el pedido porque para que ese encuentro se produzca, tendría que reunirse también con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una opción que el mandatario argentino descartó de forma expresa. En el encuentro organizado por Nueva Economía Fórum esta mañana, llamó "impresentable dictador", "delincuente" y "corrupto" al presidente del Gobierno español y consideró que el liberalismo debe sacar a los socialistas "a patadas".

"Por distintas circunstancias no he podido verlo, al rey; tengo una excelente relación con el rey y espero en algunas de las visitas poder tener la posibilidad de visitarlo", sostuvo Javier Milei en el marco del encuentro organizado por Nueva Economía Fórum, desde donde volvió a apuntar contra el presidente del Gobierno español.

Milei, además, recordó que con el Rey Felipe VI tuvieron ocasión de verse en la toma de posesión del nuevo presidente colombiano, Abelardo De la Espriella, y de la presidenta peruana, Keiko Fujimori.

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Fuentes de la Casa del Rey, consultadas por Europa Press, señalaron que, como en viajes anteriores de Milei, desde el Gobierno argentino se trasladó de manera informal el interés del presidente por mantener un encuentro con el monarca. Según esas mismas fuentes, se recordó al Ejecutivo argentino que la práctica habitual en España, cuando se trata de visitas de jefes de Estado, es que la reunión con el Rey vaya necesariamente acompañada por otra con el presidente del Gobierno.

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El presidente argentino confía en tener la “posibilidad de visitarlo aquí” en otra de sus estancias en España, y sostuvo que si no se han reunido antes “no es una cuestión de voluntad sino de imposibilidad de agendas”.

Milei asiste este miércoles en Madrid a un acto en la Universidad Rey Juan Carlos y a una reunión con representantes de la Fundación Disenso, vinculada al partido ultraderechista Vox, y se reunirá por la tarde con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En el encuentro organizado Nueva Economía Fórum por la mañana, llamó "impresentable dictador", "delincuente" y "corrupto" al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y consideró que el liberalismo debe sacar a los socialistas "a patadas".

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"Cuando vengo a España no voy a ir a ver a un delincuente ladrón como Pedro Sánchez, porque no estoy dispuesto a tener que coserme los bolsillos para no salir expoliado", afirmó Milei contra el presidente del Gobierno.

La última actividad programada del presidente en Madrid es una entrevista programada para las 14 con el periodista Fernando González, de El Observador, en el Hotel Hyatt Hesperia. Dos horas después se subirá al avión que lo traerá de vuelta a la Argentina.

RM/LT