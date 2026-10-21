Crecidas de los ríos Uruguay y Paraná: más de mil personas debieron dejar sus casas en Corrientes

El impacto del fenómeno meteorológico El Niño no da tregua a la provincia de Corrientes y continúa agudizando los picos de crecida sobre las cuencas del río Paraná y el río Uruguay. De acuerdo con los registros de la Dirección de Defensa Civil a los que accedió Perfil, la cifra de damnificados que debieron abandonar sus viviendas trepó a 1.084 pobladores, repartidos entre 543 evacuados en centros oficiales de contención y 541 autoevacuados asistidos por las áreas sociales municipales.

En la ciudad de Corrientes, la onda principal del Paraná se ubicó en los 7,36 metros de altura. La situación más compleja a nivel urbano se manifiesta en la contingencia de 480 vecinos que optaron por la autoevacuación hacia fincas de familiares, recibiendo auxilio alimentario y asistencia sanitaria en territorio.

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Por su parte, la localidad de Itatí se sostiene como uno de los puntos más golpeados de la ribera norte: el río se mantiene estacionado en 8,28 metros, registrando un total de 411 personas evacuadas y 27 autoevacuadas. En tanto, en la Isla Apipé se contabilizan 76 evacuados y en Ituzaingó 19 asistidos, marcando este último puerto una incipiente tendencia a la baja con un registro de 4,58 metros.

El panorama sobre la costa del Paraná se completa con 4 evacuados en Paso de la Patria (con el cauce estacionado en 7,74 metros), 17 autoevacuados en Cruz de los Milagros y otros 10 autoevacuados en Santa Lucía.

Comportamiento del río Uruguay y cortes de rutas provinciales

En el tramo del río Uruguay, la ciudad de Paso de los Libres permanece como el municipio con mayor afectación, manteniendo a 31 personas alojadas en albergues oficiales. No obstante, las mediciones hidrométricas de la Prefectura Naval Argentina ubican al río en 8,48 metros en estado de "alerta en baja", abandonando paulatinamente la franja técnica de evacuación.

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Como consecuencia directa de los desbordes del cauce en la cuenca oriental, efectivos de la Policía de Corrientes interrumpieron el tránsito sobre la Ruta Provincial N° 155 a la altura de La Cruz, quedando inhabilitada para el paso de cualquier tipo de vehículo por la anegación de la calzada.

A pesar de la pausa que muestran las alturas hidrométricas en gran parte de los puertos provinciales, las autoridades del Gobierno provincial y de la Prefectura Naval Argentina mantienen el estado de máxima alerta, dado que los pronósticos meteorológicos prevén nuevas precipitaciones para los próximos tres días sobre las cuencas que podrían disparar un repunte en los Caudales.