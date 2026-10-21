Corrientes implementa la estrategia HEARTS de la OMS para combatir la hipertensión

En un paso estratégico para la prevención y el control de enfermedades cardiovasculares, el Gobierno provincial presentó este miércoles la implementación de la estrategia internacional HEARTS en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Corrientes.

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La iniciativa, impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), busca estandarizar los protocolos de atención y el tratamiento de la hipertensión arterial desde el primer nivel asistencial.

El acto de lanzamiento contó con la presencia del ministro de Salud Pública, Emilio Lanari, y del subsecretario de Atención Primaria de la Salud, Cristian Sarquis. El funcionario remarcó que esta política pública tiene el objetivo de fortalecer la cercanía y la calidad de la atención médica.

"Hoy estamos dando un paso más integrando a Corrientes con organismos internacionales para disminuir la mortalidad, la morbilidad y las secuelas, mejorando la calidad de vida de los correntinos", enfatizó el titular de la cartera sanitaria.

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Por su parte, el Asesor Internacional de Servicios y Sistemas de Salud de la OPS/OMS Argentina, Cristóbal Cuadrado, valoró el compromiso técnico del área de Salud Pública y el proceso de transformación iniciado en la jurisdicción: "Anhelamos que esta experiencia en Corrientes sea un motor de cambio para otras provincias de la Argentina y de la región".

Pilares operativos y articulación con la UNNE

La estrategia HEARTS se estructura sobre seis pilares fundamentales: hábitos de vida saludables, protocolos clínicos basados en evidencia, acceso a medicamentos esenciales y tecnologías, evaluación del riesgo cardiovascular, trabajo en equipos multidisciplinarios y sistemas de monitoreo continuo.

En el marco del evento, el Gobierno provincial suscribió un Acta Complementaria con la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) para poner en marcha el programa de extensión universitaria "HEARTS en Terreno". El convenio busca integrar a la comunidad académica en la formación de profesionales y en el abordaje directo sobre la población vulnerable.

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Finalmente, las autoridades provinciales concretaron la entrega de nuevos tensiómetros validados para los 17 CAPS distribuidos en la ciudad de Corrientes, equipamiento que permitirá optimizar el diagnóstico precoz y el seguimiento constante de los pacientes con hipertensión.