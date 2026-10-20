Caso ginecólogo Kumiega: investigan engaños a pacientes para operarlas y ya hay diez denuncias

La Justicia de Chaco investiga si el ginecólogo Gustavo Osmar Kumiega engañaba a sus pacientes con diagnósticos de enfermedades que requerían operaciones y luego les aseguraba haber realizado procedimientos que no se habían concretado como les había informado. El médico, detenido el viernes en Resistencia, acumula diez denuncias, según confirmó este martes la fiscal Mariana Echarri durante una conferencia de prensa.

La titular del Equipo Fiscal N.º 6 explicó que las sospechas sobre las prácticas médicas exceden una posible mala praxis. La investigación apunta a un presunto mecanismo de engaño para inducir a mujeres a someterse a cirugías. En algunos de los casos analizados, se advirtió que las pacientes conservaban el útero, pese a que el profesional les habría comunicado que se lo había extraído.

“Lo que se verificó en la fiscalía que hay un esquema de engaño y de manipulación que tenía este médico en relación a sus pacientes”, sostuvo Echarri al describir la hipótesis que investiga. La funcionaria informó que este martes se le recibía declaración de imputado por estafa y lesiones graves en contexto de violencia obstétrica y reproductiva, en el marco de la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres.

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Las operaciones cuestionadas y la documentación secuestrada

Según la explicación de Echarri, Kumiega habría presentado ante determinadas pacientes diagnósticos que comprometían su salud y que, de acuerdo con lo que les indicaba, requerían una intervención quirúrgica. La Fiscalía busca establecer qué prácticas se realizaron efectivamente y su correspondencia con las enfermedades informadas.

La fiscal señaló que el médico intervenía en distintas etapas de la atención: la evaluación previa, las ecografías, la elaboración de informes para las obras sociales y las operaciones. Esa concentración de tareas forma parte de los aspectos examinados por los investigadores.

También se reúne información sobre otros profesionales que pudieron haber participado en los procedimientos, entre ellos anestesistas. Sin embargo, Echarri aclaró que todavía es prematuro atribuir responsabilidades penales a otras personas.

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Para reconstruir esas intervenciones, la Fiscalía cuenta con historias clínicas, protocolos quirúrgicos y documentación obtenida en los allanamientos del viernes 16 de octubre. “El allanamiento y los secuestros fueron altamente positivos y se recuperó todo lo que solicitábamos”, afirmó.

Cómo se distribuyen las diez denuncias contra Kumiega

Las presentaciones comprenden seis denuncias por presuntos abusos sexuales durante consultas ginecológicas, tres vinculadas con prácticas médicas y una por un supuesto abuso sexual fuera del ámbito profesional. Todas las denunciantes son mayores de edad.

La Procuración General resolvió concentrar en el Equipo Fiscal N.º 6 las nueve investigaciones relacionadas con la actividad médica de Kumiega. Así, Echarri tendrá a su cargo tanto los hechos denunciados durante consultas como las operaciones cuestionadas.

La décima denuncia continuará bajo la intervención del fiscal de género Jorge Cáceres Olivera, porque se refiere a un encuentro privado y no a una atención ginecológica.

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Los allanamientos y la detención del médico

Echarri explicó que la necesidad de preservar documentación sobre las cirugías motivó las medidas que derivaron en la detención. Una de las denuncias fue recibida el miércoles 14 de octubre y, al día siguiente, el Departamento de Trata de Personas de la Policía del Chaco realizó tareas de investigación.

El jueves, alrededor de las 23.30, el juez de Garantías N.º 1, Javier Roy, firmó las órdenes de allanamiento. Los procedimientos comenzaron el viernes por la mañana y permitieron secuestrar los registros médicos que ahora analiza la Fiscalía.

La funcionaria diferenció esas medidas de las que requieren las denuncias por abuso sexual, en las que se recaban testimonios y se da intervención al Cuerpo Médico Forense. Según destacó, los operativos para resguardar la documentación se concretaron en menos de 48 horas desde aquella presentación.

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Ratificó su denuncia la mujer que vive en Emiratos Árabes Unidos

Durante la misma conferencia, Cáceres Olivera informó que el lunes 19 de octubre declaró por videoconferencia la mujer que denunció a Kumiega por un presunto abuso sexual ocurrido en agosto de 2022 en la vivienda del profesional.

La denunciante, que actualmente reside en Emiratos Árabes Unidos, ratificó su acusación y su voluntad de continuar el proceso. Según el relato incorporado a la causa, ambos se habían conocido a través de redes sociales y acordaron cenar en la casa del ginecólogo. En ese encuentro habría ocurrido el hecho denunciado.

El fiscal precisó que continúa reuniendo elementos para determinar si corresponde formular una imputación. También señaló que la mujer expresó su intención de sostener la denuncia y llegar a un juicio por jurados si el expediente alcanza esa instancia.

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La Fiscalía prevé nuevas imputaciones

Sobre la situación procesal del médico, Echarri indicó que los delitos comunicados este martes admiten la posibilidad de excarcelación por su escala penal, aunque anticipó que podrían formularse nuevas imputaciones a medida que avancen las investigaciones por abuso sexual.

La fiscal pidió que otras mujeres que hayan atravesado situaciones similares presenten sus testimonios ante la Justicia. Explicó que las declaraciones públicas y las entrevistas periodísticas deben incorporarse formalmente a los expedientes para poder ser consideradas en las actuaciones.

Además, recordó que las denunciantes pueden acudir a la Unidad de Atención a la Víctima y al Ciudadano para recibir acompañamiento. El análisis de la documentación secuestrada y de los testimonios será determinante para precisar el alcance de las maniobras atribuidas a Kumiega y resolver las próximas medidas judiciales.