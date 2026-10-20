Chaco: un comerciante de 71 años quedó grave tras reclamar por un auto frente a su garaje

Un reclamo por un automóvil estacionado frente a un garaje terminó con un comerciante de 71 años gravemente herido y un hombre de 54 detenido en Resistencia, Chaco. La víctima, Miguel Salomón Katz, sufrió un traumatismo de cráneo al caer sobre la vereda durante una agresión ocurrida el lunes por la mañana. Este martes, el acusado habló ante la prensa durante su traslado a la Fiscalía y sostuvo que no había tenido intención de causarle esas lesiones.

El hecho ocurrió alrededor de las 10.20 en Arturo Illia al 580, frente a un depósito de la Distribuidora Alka, en el centro de la capital chaqueña. Según las primeras actuaciones policiales, Katz le pidió al conductor que retirara el vehículo porque obstruía el ingreso al garaje del establecimiento.

El hombre señalado por la agresión fue identificado como Javier Humberto Pacheco. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Investigación Penal N.º 10, encabezada por Lilian Beatriz Irala, que ordenó su aprehensión en una causa caratulada provisoriamente como supuestas lesiones graves.

Causa Exen: revocaron los procesamientos y ordenaron liberar a los hermanos Clinis

El reclamo y la caída que dejó al comerciante inconsciente

De acuerdo con la reconstrucción policial, tras el reclamo se produjo una confrontación en la que Pacheco habría bajado del automóvil, golpeado a Katz con un puño y luego lo habría empujado. El comerciante cayó y se golpeó la cabeza contra la vereda, donde permaneció inconsciente durante algunos minutos.

Katz fue trasladado al Hospital Julio C. Perrando. Aunque en un primer momento se informó un traumatismo de cráneo leve, su condición empeoró durante la tarde. El parte policial posterior consignó un traumatismo encefalocraneano grave con asistencia respiratoria mecánica.

El agravamiento motivó la intervención de la División Delitos Contra las Personas, dependiente del Departamento de Investigaciones Complejas Metropolitana. Los efectivos reunieron grabaciones de cámaras de seguridad e incorporaron el testimonio de una mujer de 44 años que habría presenciado el episodio.

El Niño entra en su pico máximo: piden revisar los planes de contingencia

“Me gustaría que miren el video entero”: la versión del detenido

Durante su traslado a la Fiscalía este martes, Pacheco dio una versión distinta sobre el inicio del enfrentamiento. Ante los periodistas, afirmó que Katz había insultado y golpeado su automóvil antes del contacto físico. Sus manifestaciones públicas deberán ser contrastadas con las pruebas del expediente.

“Me gustaría que miren el video entero de cómo empezó todo, no solo esa parte”, expresó. También sostuvo: “Llegó cuando yo estaba entre el auto, me empezó a patear el auto, me pegó en el auto, me insultó”.

El acusado reconoció haber empujado al comerciante, aunque negó que hubiera buscado provocar el resultado que se investiga. “En ese momento lo empujo, pero no era mi intención”, aseguró. Luego insistió: “Lo único que yo hice lo empujé nada más”.

Crecida del río Paraná: la emergencia hídrica "va de menos a más" y vigilan el pronóstico de lluvias en las altas cuencas

Cuando le preguntaron si estaba arrepentido, respondió: “Pero totalmente. Si yo llamé la ambulancia, llamé la policía, me quedé ahí”. Esa descripción corresponde a su relato ante la prensa.

La investigación por lesiones graves

La detención se concretó alrededor de las 20.30 del lunes, después de que los investigadores comunicaran a la Fiscalía la información médica y los elementos recabados. Pacheco fue examinado por Medicina Legal, identificado y alojado en la Comisaría Primera Metropolitana.

"No va a dar cero": un camionero salió de Corrientes hacia Buenos Aires con 2,65 de alcohol en sangre

Las imágenes y los testimonios reunidos forman parte de la investigación para establecer cómo se produjo la agresión y determinar la responsabilidad del acusado. Mientras tanto, el último informe médico citado en las actuaciones daba cuenta del grave estado de salud de Katz.