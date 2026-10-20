Causa Exen: revocaron los procesamientos y ordenaron liberar a los hermanos Clinis

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia revocó los procesamientos con prisión preventiva de cinco imputados en la causa Exen, entre ellos los hermanos Federico Alejandro y Sergio Nicolás Clinis Canal, y ordenó la inmediata libertad de quienes permanecieran detenidos en el expediente. El tribunal dictó la falta de mérito y dispuso que se profundice la investigación sobre la procedencia de los bienes.

La decisión hizo lugar a los recursos presentados por las defensas de los hermanos Clinis, María Graciela Canal, Jorge César Alberto Vargas y Mauro Emmanuel Lugo Heim. Para los cinco, la Cámara dejó sin efecto el procesamiento y aplicó la solución prevista en el artículo 309 del Código Procesal Penal de la Nación.

El fallo modifica la situación de los acusados, aunque la causa permanece abierta. La falta de mérito no equivale a un sobreseimiento: mantiene pendiente la definición judicial mientras se incorporan elementos que permitan resolver su situación.

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La Cámara rechazó también el planteo de la Fiscalía

El tribunal resolvió, además, rechazar la apelación del Ministerio Público Fiscal y confirmar la falta de mérito que ya se había dictado respecto de Yamil Gabriel Gane y Raquel Edith Bohacek.

De esta manera, los siete imputados mencionados en la resolución quedaron bajo esa misma situación procesal: cinco por la revocación de sus procesamientos y dos por la confirmación de la decisión que la Fiscalía había cuestionado.

La orden de libertad alcanza a quienes se encontraran detenidos en el marco de estas actuaciones. La resolución judicial dispone su liberación, aunque esa orden debe distinguirse de la confirmación de que las excarcelaciones ya se hayan concretado.

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La investigación sobre los bienes seguirá abierta

Al resolver los recursos de las defensas, la Cámara dejó expresamente establecido que la falta de mérito se dicta “sin perjuicio de la profundización de las medidas investigativas dirigidas a esclarecer específicamente la procedencia de los bienes”.

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Ese punto marca la continuidad del expediente. Se mantienen las medidas cautelares sobre el patrimonio mientras avanzan las diligencias pendientes, por lo que la revocación de los procesamientos no supone el levantamiento de todas las restricciones dispuestas durante la investigación.

La causa Exen entra así en una etapa en la que deberán completarse las medidas de prueba y esclarecerse el origen de los bienes investigados. Con los procesamientos revocados, será la evidencia que se reúna la que permita definir nuevamente la situación de los imputados.