Hallaron restos de ocho desaparecidos en La Perla: este viernes darán a conocer sus identidades

Ocho personas desaparecidas durante la última dictadura militar fueron halladas en el predio donde funcionó el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio La Perla, en Córdoba. Sus identidades serán anunciadas este viernes por la Justicia Federal, luego de que sus familiares fueran informados previamente.

La presentación estará a cargo del Juzgado Federal N° 3 de Córdoba y se realizará a las 9 en los Tribunales Federales, ubicados en avenida Concepción Arenal 690. El anuncio también podrá seguirse de manera virtual a través de YouTube.

Desaparecidos identificados en La Perla

Los restos fueron encontrados como resultado de tareas de excavación, análisis forense y estudios genéticos desarrollados por equipos especializados que trabajan en la investigación de los crímenes cometidos en el ex centro clandestino.

Un nuevo avance en la identificación de víctimas

Con estas ocho identificaciones, el número de personas desaparecidas reconocidas en el predio de La Perla ascenderá a 30.

El último caso confirmado antes de este anuncio fue el de Alejandro Ernesto Jesús Jerez Boderau, identificado por el Equipo de Antropología Forense. Era empleado de la fábrica IKA-Renault, padre de una hija y fue secuestrado en mayo de 1976, cuando tenía 22 años.

Las tareas de búsqueda se desarrollan en la zona conocida como Loma del Torito, dentro de la Reserva Natural de la Defensa La Calera, donde funcionó La Perla entre 1976 y 1978, uno de los centros clandestinos de detención más grandes del país.

Investigación conjunta

El trabajo está a cargo de la Justicia Federal, con intervención del Juzgado Federal N° 3, y cuenta con la participación del Servicio de Antropología Forense del Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba.

Además, intervienen especialistas del Departamento de Geología de la Universidad Nacional de Río Cuarto y de la Universidad Nacional de Córdoba, junto con apoyo logístico del Gobierno provincial y la Municipalidad de Córdoba.