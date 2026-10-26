El Sindicato Perfumista publicó los valores oficiales del cuadro salarial correspondientes al mes de octubre de 2026. La escala fija las remuneraciones brutas asignadas para las distintas ramas de actividad que integran la representación gremial.

De cuánto es el salario de los empleados de talleres mecánicos en octubre

Las planillas detallan los montos estipulados para el personal de operarios, administrativos, técnicos de laboratorio, promotores, ensambladores y sectores auxiliares de la producción. A su vez, el esquema contempla un haber básico diferenciado para los trabajadores menores de edad que revistan en las empresas del sector.

Listado completo de salarios de la industria perfumista para octubre

Las escalas salariales vigentes para cada sector de actividad se estructuran bajo el siguiente desglose por categorías y sectores operativos.

Operarios

- Categoría “A”: $1.569.931

- Categoría “B”: $1.525.850

- Categoría “C”: $1.501.564

- Categoría “D”: $1.659.853

Plásticos

- Categoría “A”: $1.557.536

- Categoría “B”: $1.524.017

De cuánto es el salario de los empleados de SUTERH en octubre

Laboratorio

- Categoría “A”: $1.659.854

- Categoría “B”: $1.620.982

Ensambladores de productos terminados en depósito

- Categoría “A”: $1.659.854

- Categoría “B”: $1.620.982

- Categoría “C”: $1.524.017

Promotores

- Categoría “A”: $1.659.854

- Categoría “B”: $1.620.982

Expertas

- Categoría “A”: $1.659.854

- Categoría “B”: $1.620.982

O.U.R.

- Categoría “A”: $1.659.854

- Categoría “B”: $1.620.982

- Categoría “C”: $1.524.017

De cuánto es el salario de la Policía bonaerense en octubre del 2026

Administrativos

- Categoría “A”: $1.565.440

- Categoría “B”: $1.544.711

- Categoría “C”: $1.524.017

Menores

- De 16 a 17 años: $1.150.566

GZ / lr