El Financial Times advirtió que las reformas económicas de Milei están "bajo presión" por la crisis

Las reformas económicas del presidente Javier Milei atraviesan una etapa de creciente presión por las dificultades para trasladar los resultados de la estabilización macroeconómica a la vida cotidiana de los argentinos. Así lo planteó el diario británico Financial Times en un análisis publicado este viernes, en el que examinó los efectos del programa de ajuste, desregulación y apertura económica impulsado por el Gobierno desde diciembre de 2023.

El artículo, firmado por la corresponsal en Buenos Aires Ciara Nugent y titulado “Milei’s economic reforms under pressure” ("Las reformas económicas de Milei, bajo presión"), describió un panorama marcado por la desaceleración de la inflación y el equilibrio de las cuentas públicas, pero también por las dificultades que enfrentan los trabajadores, los comerciantes y las empresas que dependen del mercado interno.

Según el medio británico, la economía argentina se encuentra estancada, los salarios reales continúan por debajo de los niveles de comienzos de 2023 y se perdieron alrededor de 300.000 empleos formales desde la llegada del libertario a la Casa Rosada, de acuerdo con cifras oficiales citadas en el informe.

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El diagnóstico adquiere relevancia por la cercanía de las elecciones presidenciales de 2027, cuando Milei buscará la reelección para profundizar su programa de reformas de libre mercado. En ese contexto, el medio advirtió que el clima social se volvió más sombrío ante la distancia entre los resultados macroeconómicos y las dificultades que atraviesa una parte de la población.

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El testimonio de una comerciante que votó a Milei

Para ilustrar el impacto de la situación económica, el Financial Times comenzó su análisis con la historia de Claudia Rochelin, una comerciante de 65 años que tiene una librería en Buenos Aires y que había votado por Milei en 2023.

Rochelin había recibido con entusiasmo la llegada del presidente libertario al poder y el cumplimiento de una de sus principales promesas: frenar la inflación de tres dígitos. Sin embargo, en los últimos meses comenzó a experimentar una fuerte caída de las ventas, en un contexto de menor actividad económica.

Su caso funciona como ejemplo de una de las principales dificultades que enfrenta el programa libertario: la estabilización de los precios no se traduce en una recuperación inmediata del consumo.

La situación refleja el problema de numerosos comercios que necesitan una mayor circulación de dinero para sostener sus ventas. Aunque la desaceleración inflacionaria reduce el ritmo al que aumentan los precios, los ingresos de los consumidores y su capacidad de compra siguen siendo determinantes para la actividad.

Inflación, superávit y caída de los salarios

El análisis del Financial Times reconoció los avances que la administración libertaria consiguió en materia fiscal y monetaria. Entre ellos, destacó la desaceleración de la inflación, que pasó de niveles cercanos al 300% a una tasa anual del 34%, según las cifras mencionadas en la publicación.

También puso el foco en el superávit fiscal, uno de los principales objetivos de la política económica de Milei. El Gobierno sostiene que el equilibrio de las cuentas públicas es una condición indispensable para estabilizar la economía, limitar la emisión destinada a financiar el déficit y recuperar la confianza de los inversores.

Sin embargo, el periódico advirtió que los resultados macroeconómicos no alcanzan para describir por completo la situación económica del país.

De acuerdo con datos del centro de estudios Equilibra citados en el artículo, los salarios reales permanecen alrededor de un 10% por debajo de los niveles de comienzos de 2023. Esto significa que, aun con una inflación más baja, los ingresos no recuperaron completamente su capacidad de compra respecto de aquel período.

A esa situación se suma la pérdida de aproximadamente 300.000 empleos formales desde el inicio de la gestión de Milei, según las estadísticas oficiales mencionadas por el medio británico.

La combinación de ingresos deteriorados, dificultades laborales y menor consumo constituye uno de los principales desafíos para el Gobierno. La reducción del ritmo de aumento de los precios representa un cambio significativo respecto de los años de inflación elevada, pero no implica por sí sola una mejora equivalente en las condiciones de vida.

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Las críticas de Milei a quienes no llegan a fin de mes

Según el Financial Times, Milei mostró poca empatía frente a las quejas de quienes aseguran que sus ingresos no alcanzan para cubrir los gastos mensuales. El periódico recordó sus declaraciones en las que calificó de “estupidez colosal” las críticas vinculadas con las dificultades para "llegar a fin de mes".

Además, mencionó sus cuestionamientos a quienes recurren al crédito bancario o a las billeteras virtuales para afrontar sus gastos y después tienen problemas para cumplir con sus obligaciones. Para el medio británico, esas expresiones se inscriben en un escenario de creciente malestar económico, en el que parte de la población todavía no percibe una mejora suficiente en sus condiciones materiales.

El análisis también señaló que los escándalos de corrupción que involucraron a integrantes del equipo de Gobierno afectaron la imagen del oficialismo y debilitaron parte de la reputación anticorrupción que había contribuido a construir la identidad política de Milei. En materia de opinión pública, el periódico citó un relevamiento de Atlas Intel según el cual la aprobación del Presidente descendió del 43% en enero al 38% en agosto.

La evolución de ese indicador se suma a las dificultades económicas en un momento en que el oficialismo necesita sostener el respaldo político para avanzar con su programa de reformas y preparar el escenario electoral del próximo año.

La apertura económica y las dificultades de las empresas

El Financial Times señaló que numerosas empresas celebraron la eliminación de regulaciones complejas y las medidas orientadas a flexibilizar las condiciones de funcionamiento de los mercados. Sin embargo, también advirtió que parte del sector productivo enfrenta dificultades por la debilidad de la demanda interna y la competencia de productos importados a precios más bajos.

La combinación de esos factores genera efectos diferentes según la actividad. Mientras algunos sectores pueden beneficiarse de una mayor apertura y de la reducción de trabas regulatorias, otros enfrentan mayores dificultades para sostener sus ventas frente a productos del exterior.

La política monetaria restrictiva constituye otro elemento que condiciona la recuperación. El diario británico señaló que las elevadas tasas de interés aplicadas durante el año anterior, en medio de las tensiones cambiarias previas a las elecciones legislativas, y la continuidad de una política monetaria contractiva limitaron la actividad económica.

El encarecimiento del crédito puede afectar tanto a los consumidores como a las empresas. Para las familias, implica mayores dificultades para financiar compras; para los comercios y las industrias, puede representar un obstáculo a la hora de invertir, ampliar la producción o sostener el capital de trabajo. A ese panorama se suma la evolución de la inversión. Según datos de la consultora Invecq citados en un análisis complementario de la publicación, la inversión total retrocedió un 13% desde 2023.

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Energía y minería, los sectores que sostienen las expectativas

Pese al diagnóstico crítico sobre la actividad interna, el Financial Times también identificó sectores que presentan perspectivas favorables dentro del modelo económico del Gobierno. La energía y la minería aparecen entre las principales apuestas para atraer inversiones y generar divisas. Los recursos de Vaca Muerta, junto con el potencial del petróleo, el gas, el cobre y el litio, constituyen algunos de los activos que el oficialismo busca aprovechar para impulsar el crecimiento de largo plazo.

La expectativa oficial es que la explotación de esos recursos permita ampliar las exportaciones, generar ingresos en moneda extranjera y atraer capitales internacionales. En ese sentido, un funcionario de la Casa Rosada citado por el periódico sostuvo que, si Milei consigue la reelección en 2027, podría materializarse una importante ola de inversiones. La fuente consideró que una parte de la sociedad todavía no dimensiona el potencial transformador de la riqueza derivada de los recursos naturales.

Sin embargo, el análisis también plantea una dificultad: el crecimiento de las actividades extractivas no necesariamente compensa las pérdidas de empleo que pueden producirse en otros sectores. La minería y la energía requieren inversiones importantes y pueden impulsar las exportaciones, pero su capacidad para absorber trabajadores depende de las características de cada proyecto y de su articulación con el resto de la economía.

El antecedente de otras reformas de libre mercado

El diario británico también puso en perspectiva histórica el programa económico de Milei y recordó las dificultades que enfrentó la Argentina para sostener procesos de estabilización a largo plazo. Según el artículo, el país acumula décadas de ciclos de crecimiento breve seguidos por crisis económicas profundas y registró tres incumplimientos de deuda soberana desde el año 2000. El periódico señaló que dos programas anteriores de reformas de libre mercado impulsados por gobiernos de derecha fracasaron frente a las resistencias políticas y posteriormente fueron revertidos de manera significativa.

La referencia introduce una de las principales preocupaciones de los inversores: la posibilidad de que un cambio de orientación política altere las reglas económicas antes de que las reformas actuales puedan consolidarse. El exministro de Economía durante la presidencia de Mauricio Macri, Nicolás Dujovne, consideró que una eventual reelección de Milei representaría un cambio generacional para una economía caracterizada por su inestabilidad.

Según la evaluación citada por el Financial Times, la continuidad del programa podría permitir que la Argentina rompa el ciclo de crisis recurrentes y consolide una economía más abierta al mundo. No obstante, ese escenario depende de que las reformas puedan sostenerse en el tiempo y de que sus resultados se traducan en una mejora económica capaz de generar respaldo social y político.

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En el tramo final de su análisis, el Financial Times señaló que el Gobierno comenzó a impulsar medidas para estimular la actividad económica antes de las elecciones presidenciales. Entre las iniciativas mencionadas aparecen un plan destinado a promover el crédito hipotecario y una flexibilización de las restricciones que enfrentan los bancos para otorgar préstamos en dólares a empresas.

El objetivo es ampliar las herramientas de financiamiento y generar condiciones para que los hogares y las compañías puedan acceder a recursos que impulsen el consumo y la inversión. Sin embargo, el margen de esas medidas dependerá de la evolución de las tasas de interés, las expectativas económicas y la capacidad de los distintos sectores para asumir nuevas obligaciones financieras.

Dujovne advirtió que existen límites para las políticas que el Gobierno puede implementar sin poner en riesgo los avances obtenidos en materia de estabilidad. En su evaluación, la clase media enfrenta un escenario en el que las alternativas de estímulo económico deben contemplar los posibles costos sobre la estabilidad y la inflación.

CS/ML