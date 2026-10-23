Javier Milei insultó a Natalia Volosin, periodista de PERFIL, tras ser sobreseido del escándalo $Libra

El presidente Javier Milei incluyó a Natalia Volosin, periodista de +Perfil, entre los comunicadores a los que acusó de impulsar operaciones en su contra, en un mensaje cargado de insultos y descalificaciones. Tras el sobreseimiento en la causa por la criptomoneda $Libra, Volosin defendió su trabajo y cuestionó a la Justicia.

Tras celebrar su sobreseimiento, el mandatario cuestionó a periodistas y medios, a quienes acusó de haber participado en una operación política y mediática para perjudicarlo. “¿Quién se hace cargo ahora de toda la basura que difundieron?”, preguntó el mandatario, quien definió a periodistas argentinos de "ensobrados, mercenarios de la mentira y fabricantes seriales de operaciones".

Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodríguez, Luis Novaresio y Natalia Volosín fueron los mencionados por el tuit del mandatario, además del grupo La Nación.

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"Me honra, Presidente. No es el primero y no será el último al que investigaré las veces que haga falta, en especial en un país que gracias a usted y sus predecesores carece de Justicia. Saludos a la MAFIA JUDICIAL", respondió la periodista de +Perfil, donde conduce Ronda de Investigación (RDI).

El sobreseimiento de Milei en la causa $Libra

El cruce se produjo después de que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi resolviera sobreseer al presidente, a su hermana Karina Milei y a otros nueve investigados en la causa que examinaba posibles delitos vinculados con el lanzamiento y la promoción de la criptomoneda $Libra.



La decisión hizo lugar al pedido del fiscal Eduardo Taiano, quien había solicitado el sobreseimiento de los acusados. El magistrado consideró que los hechos investigados no encuadraban en una figura penal.



El expediente se había iniciado tras la publicación de Milei del 14 de febrero de 2025, cuando difundió el proyecto vinculado con el criptoactivo. Su cotización subió inicialmente y luego se desplomó, lo que dio lugar a denuncias por presuntas irregularidades y posibles delitos económicos.



Tras conocerse la resolución, el Gobierno celebró el resultado y presentó el fallo como un respaldo a su postura sobre la investigación. Milei, por su parte, dirigió sus críticas contra periodistas y medios que habían informado sobre el caso.



La respuesta de Volosin volvió a poner en primer plano el enfrentamiento entre el Presidente y parte de la prensa, en una discusión que combina cuestionamientos al trabajo periodístico, acusaciones políticas y controversias sobre la actuación de la Justicia.

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