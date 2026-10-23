Causa $LIBRA: sobreseyeron a Javier y Karina Milei

La Justicia Federal resolvió el sobreseimiento del presidente Javier Milei, de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y de otros nueve investigados en la causa por el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA. La decisión fue tomada este viernes por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 8, luego de aceptar el pedido del fiscal Eduardo Taiano.

La resolución, de 60 páginas, se apoya en el artículo 336, inciso 3, del Código Procesal Penal de la Nación, que contempla el sobreseimiento cuando el hecho investigado no constituye un delito. Entre las personas alcanzadas también se encuentran el empresario Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y el estadounidense Hayden Davis, vinculados con el proyecto cripto.

El fallo todavía puede ser recurrido y su alcance se limita a las actuaciones examinadas por ese juzgado. La decisión representa un giro en el expediente, que buscaba determinar si hubo delitos económicos o maniobras fraudulentas vinculadas con la creación, promoción y posterior desplome del activo digital.

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Cómo se originó la causa $LIBRA

La investigación comenzó tras la publicación que Milei realizó en su cuenta de X el 14 de febrero de 2025, cuando difundió información sobre el proyecto y compartió la dirección del contrato del token. Después de ese mensaje, la cotización de $LIBRA registró una fuerte suba y luego se desplomó.

Las denuncias plantearon que el episodio pudo haber perjudicado a miles de inversores y señalaron que un grupo reducido de billeteras habría retirado cerca de US$100 millones. Según las presentaciones judiciales, más de 40.000 compradores habrían sufrido pérdidas por la caída del precio.

Esas afirmaciones formaron parte de las hipótesis investigadas y no deben confundirse con hechos probados por una sentencia condenatoria. El objetivo del expediente era establecer si la operatoria había involucrado conductas penalmente relevantes y determinar las eventuales responsabilidades.

Qué tuvo en cuenta la Justicia

De acuerdo con la información publicada por TN, el fiscal Taiano pidió el sobreseimiento luego de analizar documentación, movimientos financieros, comunicaciones y pericias digitales. La investigación incluyó allanamientos, secuestro de dispositivos electrónicos y estudios de trazabilidad de operaciones realizadas en la red Solana.

También se habían solicitado datos a organismos públicos y empresas privadas, además de requerir cooperación judicial a Estados Unidos para identificar operaciones y responsables de billeteras vinculadas con el lanzamiento del token.

Con la decisión de Martínez de Giorgi, Milei y Karina Milei quedan sobreseídos en esta causa en los términos de la resolución. El fallo, sin embargo, no equivale a una sentencia que determine la existencia o inexistencia de todas las controversias públicas relacionadas con $LIBRA: su alcance jurídico corresponde a los hechos y las actuaciones examinados en el expediente.

La resolución podrá ser cuestionada por las vías procesales correspondientes. Su evolución dependerá de eventuales recursos y de las decisiones que adopten los tribunales competentes.

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