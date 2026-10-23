Mayans, duro contra Milei: "Sacaron del juego a Cristina y consiguieron un tarado"

“Entonces sacaron del juego a Cristina y consiguieron un tarado como el que nos gobierna hoy”, cargó José Mayans contra el presidente Javier Milei al cuestionar la inhabilitación perpetua de Cristina Kirchner para ejercer cargos públicos tras la condena en la causa Vialidad, que, según sostuvo, la apartó de la competencia electoral.

Sosteniendo esa postura, el senador afirmó: “No se puede hacer lo que le hicieron a Cristina. El Poder Judicial avasalla todas las instituciones”, y cuestionó las responsabilidades atribuidas, condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

“Cristina no administra, el que administra es el jefe de Gabinete y no juzgaron a ningún jefe de Gabinete”, argumentó en entrevista con Julia Mengolini en Mirá quién vino, por Futurock.

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Javier Milei, tras su regreso de España

Mayans interpretó la condena desde una perspectiva política y sostuvo: “Acá el problema era que Cristina medía como nadie y por eso dijeron: ‘Esta mujer no puede volver a ser candidata’”, afirmó. En ese mismo razonamiento, apuntó un duro insulto contra Javier Milei: “Es un tipo que está totalmente fuera de sí, es una vergüenza”, disparó.

Pese al tono de sus críticas, planteó que la salida no pasa únicamente por cuestionar al Gobierno, sino también por construir una alternativa política capaz de modificar el rumbo. Para explicarlo, recurrió a una metáfora: “A esta manguera que chorrea para afuera le damos vuelta, chorrea para adentro y tenemos años de abundancia en el país”.

En diálogo con Mengolini, Mayans cuestionó el programa económico de Javier Milei y apuntó contra el costo de vida. “Todo el país está dolarizado. La canasta básica está en dólares, los servicios también, la inflación vuela y ellos mienten con ‘la moral como política de Estado’. ¡No lo puede creer nadie! La gente no llega a fin de mes”, sostuvo.

Cristina Kirchner en San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria tras la condena en la causa Vialidad​

Sobre esa misma línea, el senador también apuntó contra el vínculo del Presidente con Estados Unidos y el respaldo de Donald Trump a su gestión. “Trump quiere a Milei porque él le entrega la Argentina, le regala el país, no le pide una devaluación porque le está regalando el país entero con sus recursos”, afirmó.

Y fue más allá al definir al oficialismo como un “sistema imperialista tremendo” y un “Gobierno cipayo entregador, corrupto”. Para Mayans, el modelo económico actual está agotado y necesita un cambio de rumbo. “Este plan está agotado, tenemos que nacer de nuevo en todo”, remarcó.

El reclamo por los fondos provinciales y el superávit fiscal

Las declaraciones del senador formoseño llegaron un día después de una nueva reunión de referentes del peronismo en la Casa de La Pampa, en la Ciudad de Buenos Aires, donde Axel Kicillof, Sergio Massa, Máximo Kirchner y gobernadores de distintos sectores del PJ retomaron las conversaciones iniciadas en agosto.

Al referirse al encuentro, el senador formoseño destacó el clima de la reunión y explicó: “La reunión fue muy reflexiva, como producto de la primera reunión. Hablamos de presupuesto, allí los gobernadores se comprometieron a enviar detalles de la situación de su provincia a nivel presupuestario”.

Mayans cuestionó el manejo de los recursos por parte del Gobierno nacional y el impacto que, según planteó, tienen las deudas y los recortes sobre las cuentas provinciales. “Nación recauda y le tiene que enviar a las provincias, pero así construyen su superávit, endeudando a las provincias”, afirmó.

Para ilustrar su reclamo, mencionó las deudas vinculadas con los sistemas previsionales provinciales. Según relató, durante la reunión Kicillof expuso la situación de la provincia de Buenos Aires, a la que, de acuerdo con Mayans, la Nación le debe el equivalente a US$ 10.000 millones por ese concepto. También señaló que la administración de Gildo Insfrán, en Formosa, reclama casi $ 600.000 millones.

“Y ayer evaluamos la situación económica, social y política de cada provincia. El presupuesto que se viene es recesivo, el Gobierno recibe órdenes de Estados Unidos y busca privatizar el sistema previsional argentino”, sostuvo, quien además cuestionó el nivel de endeudamiento y resumió: “Tuvimos una visión de país con un objetivo claro: primero la Patria”.

El armado electoral del peronismo: "Hay cuatro o cincos candidatos"

En la reunión también hubo espacio para discutir el armado electoral del peronismo, en medio del intento del Gobierno de Javier Milei de eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de cara a las elecciones de 2027. El Presidente defendió esa iniciativa con el argumento de que “los argentinos no tienen por qué pagar las diferencias internas de los políticos”.

Sobre esa posibilidad, Mayans respaldó la continuidad de las primarias como herramienta para definir las candidaturas dentro del espacio opositor. “Se hablaron cuestiones políticas también, entendemos que hay que ir a las PASO, es una herramienta que el pueblo tiene derecho a usar”, afirmó.

Y, al referirse a las alternativas que se perfilan dentro del peronismo, agregó: “En principio hay cuatro o cinco candidatos”.

MV/ML