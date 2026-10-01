El fiscal Diego Luciani fue ovacionado en el Coloquio de IDEA, tras contar su experiencia con la Causa Vialidad, que terminó con la condena de la ex presidenta Cristina Kirchner.

Para el fiscal, “el rol de la Justicia es fundamental para combatir la corrupción. Hay que tener claro que la justicia llega tarde al conflicto, llega cuando las instituciones previas de control no funcionaron, parasitadas por la corrupción sistemática. Hay obstáculos, el proceso penal en sí. Las presiones que debemos tolerar fiscales y jueces en estos procedimientos. A veces uno pierde noción de lo laxo de los tiempos de la justicia”.

"Sufrimos muchísimas amenazas. Las presiones del poder político son muy fuertes. Las presiones pueden ser sutiles. Alguien amablemente intenta incidir en las decisiones", sostuvo Luciani.

"Luego cuestiones indirectas, como remover la Corte, reformas, remover al procurador. Intentos que fracasaron. Luego vienen las directas que vienen con los medios de comunicación colonizados por la corrupción", agregó el fiscal.

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“Cómo le explico a un hijo de 16 años que no lo iba a poder mirar a los ojos si no hacía lo que tenía que hacer. Que salga un Presidente de la Nación a decir que éramos una mafia judicial. Que salga un Presidente después de mi alegato y diga: ‘Espero que Luciani no se suicide’. Un fiscal que está cumpliendo con su deber. Había que cambiar la historia de este país en materia de justicia y creo que lo logramos en materia de corrupción", relató el funcionario judicial, tras lo cual recibió uno de los aplausos más extensos entre los oradores del evento.

Luciani se preguntó "Qué país tendríamos si todo hubiera ido adonde tendría que haber ido: Cloacas, obra pública, infraestructura, rutas, etc. El caso Vialidad marcó un antes y un después en materia de corrupción. Es un caso exitoso. Hay cosa juzgada. Es exitoso porque la Justicia no le cedió la última palabra a la corrupción y a la impunidad de los corruptos.”

Un antes y después

La investigación culminó con la condena de Cristina Kirchner a seis años de prisión y con la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. "El caso Vialidad marcó un antes y un después en materia de corrupción. Es un caso exitoso. Hay cosa juzgada. Es exitoso porque la Justicia no le cedió la última palabra a la corrupción y a la impunidad de los corruptos", agregó Luciani.

El abogado sostuvo que "ser fiscal es una tarea muy difícil" y puntualizó en la independencia judicial: "Son procesos larguísimos. En mi caso, tomó 5/6 años. Es paradójico, fui nombrado fiscal en el año 2013 por

Cristina Kirchner. Esta es la independencia que debemos tener los fiscales y los jueces".