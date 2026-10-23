RDI: Quién es Martín Varsavsky, el empresario que gana influencia en el gobierno de Javier Milei

En una nueva edición de Ronda de Investigación por la pantalla de +Perfil, el periodista, Juan Luis González, analizó el crecimiento de la influencia pública de Martín Varsavsky y su relación con Javier Milei.

“Cada época política tiene su empresario, si se quiere, por excelencia”, planteó Juan Luis González al comparar distintos períodos de la historia argentina. En ese recorrido, mencionó a empresarios asociados con el menemismo y el macrismo, y sostuvo que Varsavsky podría convertirse en una figura representativa de la etapa actual.

“Creo que el empresario que apunta para ser el que mejor defina esta época histórica es Martín Varsavsky”, afirmó.

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El periodista destacó especialmente su relación con Milei y su capacidad para conectar al Gobierno con empresarios e inversores del exterior. “Es alguien que conecta a Milei o al establishment argentino, o al Gobierno, con Silicon Valley”, señaló.

Certuma: inteligencia artificial aplicada a la salud en Argentina

González explicó que la llegada de Certuma al país busca utilizar tecnología para registrar las conversaciones entre médicos y pacientes, transcribirlas y relacionarlas con información de la historia clínica. “La IA sería un médico que está sentado y tiene una PC al lado que va registrando todo lo que se habla en tiempo real y lo transcribe”, explicó en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil, al reconstruir el funcionamiento de la herramienta.

De acuerdo con lo que le transmitieron desde la empresa, el sistema también podría vincular los síntomas con posibles diagnósticos y tratamientos. Sin embargo, González advirtió que el proyecto todavía estaba en una etapa inicial en Argentina y anticipó posibles cuestionamientos dentro de la comunidad médica. “Hay también un tema con la privacidad, no sé, vos hablás y está todo registrado y queda en una máquina”, señaló.

El respaldo político y la inversión vinculada con Peter Thiel

El periodista puso el foco en la rapidez con la que Varsavsky consiguió visibilidad institucional para la iniciativa. “Lo más importante, y te habla del peso que tiene Varsavsky en el mundo y en Silicon Valley, es quien le pone el gran aporte privado”, sostuvo.

Tecnología, poder político y una nueva derecha internacional

El análisis se extendió a las conexiones entre empresarios tecnológicos, el Gobierno argentino y referentes de la nueva derecha internacional.

González sostuvo que Varsavsky no se limita a desarrollar negocios, sino que también mantiene una apuesta política explícita. Al comparar su perfil con el de otros empresarios tecnológicos, afirmó: “A diferencia de muchos otros empresarios del mismo mundo de él, él tiene una apuesta política, es un tipo muy convencido de sus ideas”.

El periodista también examinó los vínculos del empresario con España y sus posiciones críticas hacia el gobierno de Pedro Sánchez. En ese contexto, cuestionó los discursos que responsabilizan a determinados grupos por los problemas sociales.

Al referirse a la islamofobia, advirtió: “La idea de crear un chivo expiatorio que sea culpable de todo lo malo de la sociedad, bueno, para mí es un discurso muy peligroso”.