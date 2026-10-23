RDC: la polarización política en Brasil y la incertidumbre electoral pueden afectar la salud mental

La polarización política no solo atraviesa el debate público, sino que también puede afectar el bienestar emocional de la población. En el contexto de las elecciones brasileñas, la incertidumbre sobre los resultados y las posibles consecuencias económicas de cada candidatura generan preocupación, especialmente entre quienes consideran que el resultado tendrá un impacto directo en su vida cotidiana.

Al respecto, la periodista Eleonora Gosman explicó en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, que, según especialistas en salud mental, “cuando se trata de personas que le atribuyen consecuencias decisivas a uno u otro candidato, sobre todo en el ámbito de la economía, o sea, en el ámbito del bolsillo, puede desencadenar manifestaciones de ansiedad anticipatoria, cambios de humor, apatía”. En los casos más sensibles, advirtió, estas reacciones pueden agravarse: “En individuos vulnerables pueden significar, por ejemplo, ataques de pánico”.

La incertidumbre electoral y la ansiedad anticipatoria

Gosman señaló que la ansiedad anticipatoria se caracteriza por una preocupación persistente frente a acontecimientos futuros que se perciben como amenazantes o impredecibles. En ese sentido, destacó que el escenario electoral brasileño reúne esas condiciones, debido a la incertidumbre sobre quién resultará ganador y a las diferencias entre los proyectos políticos en disputa.

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“Los resultados son absolutamente impredecibles, y no es lo mismo uno que otro de los interesados”, sostuvo, al referirse a las distintas expectativas que despiertan las candidaturas de Luiz Inácio Lula da Silva y Jair Bolsonaro.

La periodista también describió la preocupación constante por las encuestas electorales, un fenómeno que experimentó de manera directa durante su cobertura. Según relató, recibe consultas desde Argentina para conocer los sondeos y anticipar el resultado de la votación.

“Las encuestas dan esto, pero no... ¿Y vos qué pensás? Y nada, no pienso, tengo que esperar a ver qué va a pasar en la elección”, contó, al explicar las dificultades de pronosticar el desenlace de una contienda tan ajustada.

Los efectos de la polarización en el cuerpo y la conducta

La incertidumbre sostenida puede activar mecanismos cerebrales vinculados con la regulación emocional, la percepción de amenazas y las respuestas al estrés. Gosman destacó que los estudios sobre este fenómeno describen repercusiones cognitivas, emocionales, conductuales y físicas.

Entre las manifestaciones más frecuentes aparecen las dificultades para concentrarse, la disminución de la capacidad de mantener la atención, la irritabilidad, los cambios de humor, la fatiga y las alteraciones del sueño. En determinadas personas, el cuadro puede incluir episodios de pánico.

Al reflexionar sobre estos síntomas, la periodista reconoció que algunas de estas sensaciones forman parte de experiencias cotidianas: “Muchas de estas cosas las tiene uno mismo”, comentó durante la conversación.