Horacio Moschetto alertó en RDEco sobre la crisis del calzado: “El sector está en una situación muy comprometida”

La industria del calzado atraviesa un escenario complejo, marcado por la caída del consumo, el retroceso de la producción y el crecimiento de las importaciones. Horacio Moschetto, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado, describió en Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, las dificultades que enfrenta toda la cadena productiva y advirtió sobre el impacto en las fábricas y el empleo.

“El sector y toda la cadena del calzado está en una situación muy comprometida”, afirmó el dirigente, quien precisó que, durante los últimos dos años, “tuvimos más de 150 fábricas cerradas, cerca de 10.000 puestos de trabajo perdidos”. Según explicó, la contracción de las ventas es uno de los principales factores detrás de la crisis, a la que se suman el aumento de las importaciones, el ingreso de mercadería por contrabando y las compras realizadas a través de plataformas digitales.

Importaciones y plataformas digitales: la presión sobre los fabricantes

Sobre el impacto laboral, Moschetto ratificó que se perdieron aproximadamente 10.000 empleos directos, de acuerdo con los datos proporcionados por el sindicato del calzado. También señaló que la caída de la actividad industrial está directamente relacionada con el retroceso de las ventas: “La caída de la producción va de la mano con la caída de las ventas”.

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El presidente de la cámara también se refirió a la transformación que experimentan algunas empresas del sector. Ante las dificultades para sostener la producción nacional, ciertos fabricantes optaron por cerrar sus plantas y dedicarse a importar productos terminados. Otros combinan la fabricación local con la importación.

Frente a este panorama, algunas empresas buscan oportunidades en mercados externos, especialmente en segmentos específicos, como el calzado de alta gama. Moschetto mencionó operaciones de exportación hacia Chile y Estados Unidos, aunque aclaró que los volúmenes todavía son limitados frente al ingreso de productos extranjeros. “Entra mucho más importado de lo que nosotros exportamos”, resumió.

En cuanto a las compras internacionales mediante plataformas digitales y servicios de courier, sostuvo que su incidencia es significativa, particularmente en los rubros de indumentaria y calzado. Si bien reconoció que no existen datos oficiales precisos, remarcó que el ingreso de mercadería por esos canales representa una preocupación para los fabricantes nacionales.

Costos, consumo y falta de competitividad industrial

Moschetto extendió su diagnóstico a otros sectores manufactureros con alta demanda de mano de obra, como el textil, la marroquinería y la industria juguetera. En su análisis, estas actividades enfrentan dificultades similares en el actual contexto económico.

Al evaluar la política industrial, cuestionó las condiciones en las que deben competir los productores locales frente a los artículos importados. “La política industrial para estos sectores, vuelvo a repetir, mano de obra intensiva, es una política de tenernos olvidados, tenernos descuidados”, expresó.

Entre los obstáculos, enumeró el aumento de los costos de la energía, las dificultades para acceder al crédito y la caída del consumo. También señaló la competencia de productos extranjeros que, según indicó, en algunos casos ingresan subfacturados o reciben subsidios en sus países de origen. “Todas las cuestiones que tenemos nos hacen menos competitivos”, sostuvo.

Finalmente, Moschetto advirtió sobre la acumulación de mercadería disponible en el mercado argentino. “Hoy hay un sobrestock de calzado en el mercado, hay más zapatos que los que el mercado puede absorber”, concluyó, al describir un escenario en el que la debilidad de la demanda se combina con una oferta creciente y mayores dificultades para sostener la producción nacional.