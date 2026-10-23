Lo que dejó el inicio del juicio Hotesur-Los Sauces: los Kirchner por Zoom, una revelación sobre San José 1111 y la acusación por lavado

Pasadas las 10 comenzó este viernes el juicio por la causa Los Sauces-Hotesur, que tiene a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner imputada por ser la presunta jefa de una asociación ilícita que buscaba a través de alquileres, el reciclaje de fondos de procedencia ilegítima para hacerlos lícitos.

Autorizados por el tribunal, la mayoría de los imputados estuvieron conectados por la plataforma Zoom: Máximo Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Romina Mercado (sobrina de la ex presidenta), Rolando D’avena, Emilio Martín, Lisandro Gauna, Ricardo Leandro Albornoz, Claudio Bustos, Luciana Báez, Lázaro Báez (desde la cárcel donde cumple condena), Martín Báez, Raúl Oscar Alvarese, Carlos Alberto Sancho, Alejandro Ruiz, Marcelo Gustavo Mazu, Julio Mendoza, Marcelo Ludueña, Cristóbal López, Fabián De Sousa, César Gerardo Andrés, Edith Macarena Gelvez, Norma Beatriz Abuin, Adrián Esteban Berni y Patricio Pereira.

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Los únicos imputados que se presentaron en los tribunales de Comodoro Py fueron el ex contador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares, y el apoderado de la familia, Osvaldo Sanfelice. En su ingreso a tribunales, Manzanares habló con la prensa y dijo que se preparaba “para un fallo condenatorio”. “Vengo a estar a derecho, a responder ante la sociedad y la justicia”. Anticipó que cuando lo convoque el tribunal, va a declarar y responder preguntas. Lo acompañaba su abogado Rodolfo Herrera.

También estuvieron presentes en la audiencia, en la sala de la Planta Baja de los tribunales de Comodoro Py 2002, todos los abogados de los imputados. Tras el inicio del juicio, hubo un momento para que los fotógrafos pudieran entrar a retratarlos.

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La audiencia de este viernes consistió en la lectura de la imputación, que llevará dos o tres jornadas más. Durante la lectura, el secretario del Tribunal leyó que “Manzanares era el encargado de armar el andamiaje contable para el lavado de dinero”. Y que De Sousa, Cristóbal López y Lázaro Baez “expandieron el emporio familiar, para que el dinero llegara a manos de la familia Kirchner”. Según la acusación, el diputado Máximo Kirchner era el “responsable de recibir el dinero de los empresarios amigos”.

El tribunal enumeró algunas de las compras que hizo Los Sauces, entre ellas un predio adquirido a la municipalidad de Calafate, un dúplex en los pisos 8 y 9 y 5 cocheras en el edificio Madero Center, en Puerto Madero (Ciudad de Buenos Aires). Y otro departamento en ese mismo complejo de 400 metros, dos cocheras y una baulera.

En la jornada de este viernes se reveló que la propiedad de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria Cristina Fernández de Kirchner por su condena en la causa “Vialidad”, se la compró al ex funcionario de Cultura Jorge Coscia. Máximo y Sanfelice tenían poderes para operar por Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. El poder otorgado a Máximo se firmó en mayo de 2003, a pocos días de la asunción a la presidencia de Kirchner.

El TOF 5 está integrado para este juicio por José Antonio Michilini (presidente), Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni. El juicio, cuyas audiencias se desarrollarán los días lunes y viernes, tiene previsto más de 150 testigos y si se suman los de la causa Hotesur rondan unos 300.

Beraldi espera el sobreseimiento por inexistencia de delito

Consultado por PERFIL, Carlos Beraldi, abogado de Cristina Fernández, Máximo Kirchner, Romina Mercado y otro familiar de nombre Patricio Pereira demostró su satisfacción porque este juicio haya iniciado y remarcó que es un proceso en el que “ya hubo una decisión de la justicia que dictó el sobreseímiento por inexistencia de delito”. Beraldi se refiere al fallo de los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg, con la disidencia de Palliotti, en 2021.

“Creemos que esa decisión fue muy bien fundamentada y se revocó por una decisión procesal formal de que tenía que ser sustanciado el juicio. Pensamos que en el juicio, con las pruebas que se incorporen, la decisión de sobreseer por inexistencia de delito va a ser ratificada”, expresó.

Beraldi afirmó que “seguramente Cristina Fernández de Kirchner va a declarar cuando llegue el momento y va a decir que no hubo ninguna asociación ilícita y que las operaciones (inmobiliarias) son legítimas y están fundamentadas con prueba”.

Durante las próximas dos o tres audiencias se continuará con la lectura de las imputaciones y ya después comenzará la etapa de citación de testigos. La jornada de este viernes concluyó a las 13 y se pasó a un cuarto intermedio hasta el lunes.