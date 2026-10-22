Cumbre clave del peronismo: Kicillof, Máximo Kirchner y Massa se reúnen en la provincia de Buenos Aires

Axel Kicillof, Máximo Kirchner, Sergio Massa, José Mayans, Germán Martínez y algunos gobernadores se reunirán esta noche en la provincia de Buenos Aires, en un encuentro clave para la interna del peronismo y el futuro del espacio de cara a 2027.

Según pudo confirmar PERFIL, los dos temas centrales del encuentro serán intentar sostener las PASO como herramienta electoral y discutir el Presupuesto 2027. La convocatoria vuelve a reunir a los principales referentes del peronismo después de la cumbre de agosto en el Hotel Emperador, en la Ciudad de Buenos Aires, cuando Kicillof, Massa y Máximo Kirchner compartieron una mesa junto a gobernadores y jefes parlamentarios.

Aquella reunión había sido impulsada por Mayans y Martínez, con el objetivo de coordinar posiciones frente a la agenda legislativa y la discusión electoral. Entre los participantes estuvieron Gildo Insfrán, Sergio Ziliotto, Ricardo Quintela, Gustavo Melella y el senador Gerardo Zamora. Uno de los dirigentes del massismo definió entonces el encuentro como un "mensaje ordenador".

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Luego de ese encuentro, fue la primera vez que se escuchó decir a todo el arco peronista la necesidad de unas PASO para ordenar. La discusión por las primarias vuelve a ocupar un lugar central ante la intención del Gobierno nacional de suspenderlas.

En las últimas horas, los gobernadores de la región centro, Maximiliano Pullaro, Rogelio Frigerio y Martín Llaryora, expresaron reparos sobre el sistema y respaldaron la posibilidad de suspender las PASO nacionales, una posición que agrega presión sobre los bloques opositores.

En ese contexto, Massa viene de reunirse con Cristina Kirchner y le transmitió que, según sus cálculos, el oficialismo no tendría los votos necesarios para avanzar con la suspensión. En el peronismo, las primarias son consideradas una herramienta para resolver las diferencias internas y definir candidaturas si no se alcanza un acuerdo entre los distintos sectores.

El encuentro se produce, además, después de los actos separados por el 17 de octubre, los cruces públicos entre La Cámpora y el incipiente kicillofismo y en la antesala del inicio, este viernes, del juicio oral por la causa Hotesur-Los Sauces, en el que están acusados Cristina y Máximo Kirchner. La reunión volverá a poner en la misma mesa al gobernador bonaerense, al kirchnerismo y al Frente Renovador, mientras cada sector mantiene sus propios movimientos de cara a las elecciones de 2027.

Este jueves, los dirigentes de La Cámpora Facundo Tignanelli y Mayra Mendoza echaron más leña al fuego con sus declaraciones. "A los militantes y dirigentes políticos se los mide por las acciones políticas que llevan adelante. Hoy no tenemos claridad sobre cuáles son las ideas que quiere llevar adelante el espacio del gobernador en términos de proyecto de país porque no hay un diálogo con Cristina, si no me equivoco, desde hace más de un año", dijo Tignanelli al canal de streaming Gelatina. Tignanelli es el jefe del bloque de diputados bonaerenses del peronismo en la Legislatura y un hombre de confianza de Máximo Kirchner.

Por su parte, Mendoza citó un posteo en X del periodista Pablo Lapuente que hablaba de que el Gobierno de Kicillof apeló este miércoles una cautelar de la Defensoría del Pueblo que había suspendido los tarifazos en la provincia. "¿Esto es real?", se preguntó, y desató una ola de críticas de sus fieles. Dirigentes que conocen y dialogan con Massa reconocen la articulación con el kirchnerismo en medio de las especulaciones de una interna con el gobernador bonaerense.

En paralelo, la negociación por las PASO en el Congreso está muy justa. En diputados, tanto de la oposición como en La Libertad Avanza aseguraron a PERFIL que ya están los votos para la reforma política que además incluye la Boleta Única de Papel y el financiamiento de los partidos en campaña, además de Ficha Limpia. Este último punto es el que mantiene en vilo al PRO y la UCR, aliados clave del gobierno que no están convencidos de suspender las PASO. Esta semana, De Andreis y Ritondo volvieron a reunirse con el Gobierno en búsqueda de un acuerdo en ese sentido.

Del otro lado, en el Senado, Bullrich advierte que todavía no están los votos y continúa su juego propio camino al 2027, entre especulaciones sobre qué lugar ocupará en las listas. "Si se destraba en el Senado, en Diputados camina fácil", confían en LLA.

ML