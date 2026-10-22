Renunció Daniel González, encargado de coordinar Energía y Minería en el equipo de Caputo

El Gobierno de Javier Milei sumó una nueva salida en el área económica con la renuncia de Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería del Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo.

González había asumido en agosto de 2024 y tenía a su cargo la coordinación de las políticas vinculadas con dos sectores estratégicos para el Gobierno: la energía y la minería. Antes de incorporarse a la administración nacional, se desempeñó como CEO de YPF y director ejecutivo del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA).

Tras su salida, no se anunció un reemplazante. La coordinación de las áreas continuará a través de los secretarios correspondientes a cada sector.

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La renuncia se suma a la sucesión de cambios en la administración libertaria. Según un relevamiento del politólogo Pablo Salinas publicado en septiembre, 292 funcionarios habían dejado sus cargos desde el inicio de la gestión, entre renuncias y desplazamientos. El área de Economía concentraba la mayor proporción de las salidas, con el 33% del total.

González explicó por qué se va y confirmó que los equipos seguirán en funciones

Durante una entrevista en el canal de streaming oficialista Carajo, Daniel González explicó que su renuncia responde al cierre de un ciclo tras casi dos años y medio en el Gobierno. El funcionario señaló que no tiene vocación política ni está acostumbrado a la exposición pública, y consideró que su participación en la gestión tenía un plazo limitado.

El exsecretario coordinador reveló que venía conversando su salida con el ministro de Economía, Luis Caputo, desde hacía varios meses. Sin embargo, la decisión se postergó por la agenda legislativa y de gestión, que incluía iniciativas como la Ley de Zona Fría, la Ley de Biocombustibles y el régimen de incentivos a las grandes inversiones. “Yo se lo planteé hace unos meses y a él no le pareció un buen momento”, contó. Finalmente, ambos consideraron que el contexto actual era más adecuado para concretar el alejamiento.

González agradeció al presidente Javier Milei y a Caputo por la confianza durante su gestión y destacó el trabajo de los equipos técnicos. Además, aclaró que su salida no implica cambios en el resto de la estructura: la secretaria de Energía, María Tettamanti, y el secretario de Minería, Luis Lucero, continuarán en sus funciones. “El equipo sigue completo, el único que se va soy yo”, afirmó.

El agradecimiento de Caputo a Daniel González

El ministro de Economía, Luis Caputo, despidió al funcionario con un mensaje publicado en su cuenta de X, en el que destacó su desempeño al frente de la coordinación de las áreas de Energía y Minería.

“Enorme agradecimiento para el gran Daniel González. Un trabajo EXTRAORDINARIO como Secretario Coordinador de Energía y Minería”, escribió Caputo.

Y concluyó: “¡Muchas gracias Daniel por la dedicación, el esfuerzo y el laburazo realizado!”. El mensaje fue la confirmación pública de la salida del funcionario, que había anunciado su renuncia durante una entrevista en el canal de streaming Carajo.