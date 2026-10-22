Eduardo Bolsonaro participará del stream del Gordo Dan antes del balotaje en Brasil

A tres días de la segunda vuelta presidencial en Brasil, Eduardo Bolsonaro participará este jueves de una edición especial de La Misa, el programa que conduce Daniel Parisini, conocido como el Gordo Dan, en Carajo Stream. La transmisión estará dedicada a las elecciones brasileñas y contará también con la participación del exvicepresidente argentino Carlos Ruckauf y del analista Juan Doe, según anunció la cuenta oficial del canal.

El programa está previsto para las 21, hora argentina. En un video dirigido a sus seguidores de Argentina y del resto del mundo hispanohablante, Eduardo Bolsonaro invitó a compartir el enlace de la transmisión y anticipó que el encuentro estará centrado en la situación política de Brasil y en los vínculos entre ambos países.

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"Será un programa de alto nivel en el que podremos hablar de Brasil y, seguramente, de la cercanía entre nuestros países", expresó el dirigente en el mensaje difundido antes de su participación. También recordó que el Gordo Dan había protagonizado un podcast de más de seis horas con el presidente Javier Milei, aunque aclaró que esta vez no tenían previsto extenderse tanto tiempo.

En el tramo final del video, Eduardo Bolsonaro llamó a acompañar la transmisión y vinculó el escenario electoral brasileño con su visión sobre el rumbo económico del país. "Este domingo, Brasil comienza la ola azul contra los criminales del Estado, para que los empresarios puedan producir y para que podamos construir todo lo bueno que existe en los países del primer mundo", sostuvo, en referencia a la elección del 25 de octubre.

Cómo llega Flávio Bolsonaro al balotaje contra Lula

La participación del exdiputado se producirá en la recta final de la campaña de su hermano, Flávio Bolsonaro, senador del Partido Liberal (PL), que disputará la presidencia con el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, en una segunda vuelta marcada por la paridad en las encuestas. En la primera ronda, realizada el 4 de octubre, Flávio obtuvo el 47,03% de los votos y Lula alcanzó el 45,16%.

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Los últimos sondeos reflejan una competencia ajustada. Una encuesta de Datafolha divulgada este jueves 22 de octubre ubicó a Flávio con el 47% de la intención de voto y a Lula con el 46%, mientras que los votos en blanco y nulos y los indecisos completaban el resto. La diferencia se encuentra dentro del margen de error del estudio, por lo que el resultado permanece abierto.

La situación judicial de Jair y Eduardo Bolsonaro

En ese contexto, la campaña también quedó atravesada por las discusiones sobre la economía, la seguridad y el futuro judicial de Jair Bolsonaro. El expresidente fue condenado a 27 años de prisión por su responsabilidad en la trama golpista posterior a las elecciones de 2022 y permanece bajo arresto domiciliario. Flávio, por su parte, sostuvo durante la campaña que buscaría una amnistía o un indulto para su padre si llega a la Presidencia.

Eduardo Bolsonaro también enfrenta consecuencias judiciales y políticas en Brasil. El exlegislador reside en Estados Unidos y fue condenado por coacción a la Justicia, en una causa vinculada con gestiones destinadas a presionar a las autoridades estadounidenses contra el Poder Judicial brasileño durante el proceso que involucró a su padre. Además, recibió una inhabilitación política por 12 años, que le impide presentarse a cargos públicos hasta 2038.

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El impacto de las elecciones en la relación con Argentina

Pese a esa situación, el hijo de Jair Bolsonaro mantiene una participación activa en la campaña de su hermano y realiza declaraciones públicas en respaldo de su candidatura. En los últimos días, cuestionó las medidas anunciadas por Lula y expresó su confianza en una victoria de Flávio, aunque reconoció que el resultado deberá definirse en las urnas. También manifestó que espera un indulto en caso de que su hermano gane las elecciones.

La elección del domingo tendrá repercusiones que exceden la política interna brasileña. Por el peso económico y diplomático de Brasil en América Latina, el resultado también incidirá en la relación con el Gobierno argentino, que ha expresado públicamente su cercanía con el espacio político de los Bolsonaro. La transmisión de Carajo Stream se inscribe así en una campaña que concentra la atención de referentes políticos y comunicadores de ambos países, a pocas horas de una definición presidencial que se anticipa reñida.



LMM