Elecciones en Brasil: cómo es la denuncia por presunta manipulación electoral con inteligencia artificial

En diálogo con Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, Eleonora Gosman, periodista especializada en política internacional, abordó una denuncia sobre la presunta contratación de servicios de inteligencia artificial para manipular procesos electorales en Brasil.

documentos citados por Intercept Brasil, la campaña de Flavio Bolsonaro habría pagado 200.000 dólares a la empresa Elytron, señalada por ofrecer operaciones clandestinas de recopilación de datos, creación de perfiles falsos y difusión de información engañosa.

La periodista especializada en política internacional Eleonora Gosman analizó una denuncia que vincula a la campaña de Flavio Bolsonaro con la empresa estadounidense Elytron, señalada por ofrecer servicios de inteligencia artificial destinados a intervenir en procesos electorales. La información fue publicada por Intercept Brasil, que, según Gosman, presentó documentación sobre las operaciones investigadas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

«Flavio Bolsonaro le pagó a una empresa de inteligencia artificial de Estados Unidos para manipular la selección», afirmó la periodista al comienzo de su exposición.

Según explicó, Elytron habría ofrecido una operación clandestina para recopilar información de votantes, crear cuentas falsas, difundir mentiras y desacreditar adversarios políticos. «Esta empresa tiene una sede en Portugal y otra sede en Brasil», precisó Gosman, quien comparó el caso con otras operaciones de manipulación política.

La periodista detalló que, de acuerdo con los documentos mencionados en la investigación, se habrían declarado pagos por 200.000 dólares durante la campaña, de los cuales 150.000 habrían ingresado a fines de septiembre.

La denuncia fue presentada por Vincent Edward Reed, uno de los socios originales de la compañía. Según Gosman, el empresario considera que las prácticas atribuidas a Elytron podrían vulnerar las normas electorales y aseguró haber informado sobre la operación al FBI y a la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Sin embargo, «es una denuncia que todavía no ha prosperado», aclaró.

Meta, desinformación y los riesgos de la manipulación digital

Otro aspecto señalado durante la entrevista fue la presunta relación comercial entre Elytron y Meta, empresa matriz de Facebook y WhatsApp. Gosman describió a la plataforma como «la que le da la materia prima», en referencia al suministro de datos que, según la conversación, utilizaría la compañía.

También mencionó al influencer brasileño Pablo Marçal, quien habría mantenido contactos con Elytron y se presentó como candidato a la alcaldía de San Pablo, donde terminó tercero.

Al cerrar el análisis, Gosman añadió que el exdirector ejecutivo de Elytron afirmó que la empresa había presentado sus servicios al entorno de Donald Trump, aunque no se confirmó una contratación.

La periodista destacó especialmente el lenguaje utilizado dentro de la compañía: «El término de manipulación se usaba dentro de la propia empresa». Y concluyó con una advertencia sobre el uso de estas herramientas: «Cada vez que escucho la palabra manipulación humana, cuando involucra a la inteligencia artificial me preocupa muchísimo».

El caso vuelve a poner en discusión los riesgos de la inteligencia artificial, la circulación de información falsa y la protección de la integridad electoral.