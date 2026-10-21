El vendaje en el cuello de Milei que preocupó en España y el silencio en Casa Rosada

Javier Milei llegó este miércoles al Real Casino de Madrid con un apósito adhesivo en el costado izquierdo del cuello, más grande que una curita común. Las fotos de las agencias AFP, que reproduce PERFIL, tomadas mientras el Presidente respondía preguntas de periodistas españoles a la entrada del Nueva Economía Fórum, lo muestran con claridad. Hasta el cierre de esta nota, Presidencia no había dado ninguna explicación oficial.

El vendaje no es lo único que se ve en esas imágenes. Su aspecto general se volvió tema de conversación en redes en las últimas horas: se lo vio hinchada y con los ojos irritados. El apósito sumó una pregunta concreta a algo que ya venía llamando la atención.

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Una única explicación que circuló fue que Milei se cortó mientras se afeitaba. Ni el vocero ni la Unidad Médica Presidencial lo confirmaron. Un apósito de ese tamaño en el cuello no es habitual en la imagen pública del jefe de Estado.

No es la primera vez que la salud del Presidente queda bajo la lupa este año. En agosto, Milei pasó diez días sin actividad pública. Cuando reapareció, el vocero Adrián Ravier aseguró en conferencia de prensa que estaba “muy bien de salud” y que se lo había visto “vital”. Trascendió que había estado en la quinta de Olivos terminando de escribir un libro. El 3 de septiembre, en Santiago de Chile, fue el propio Milei quien habló del tema por primera vez: “Hasta inventaron que estaba infartado después de una conferencia”. Atribuyó esos rumores a “operaciones mediáticas”.

“Che, dicen que no me querés más”: Milei bromeó con Santiago Abascal al no concretar una reunión en España

Las imágenes de este miércoles se tomaron en una de las jornadas más tensas de sus visitas a España, que ya suman siete. En el desayuno del foro, Milei llamó “impresentable dictador” al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. A la entrada, cuando la periodista Julia Molina, de la Cadena SER, le preguntó si su visita incomodaba al PP y a Vox, le respondió que esa era “una visión de gente muy corta intelectualmente y miserables políticos, vale para tu caso”. Según la periodista, la custodia presidencial empujó a un trabajador del diario El País. La Cancillería española expresó su “más enérgica condena” a los insultos y calificó la visita de “indigna”.

La gira coincide con la campaña para las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre, y sus aliados tomaron distancia. Santiago Abascal, de Vox, que se había fotografiado con él en cada visita anterior, siguió con su campaña en Galicia y Asturias. Alberto Núñez Feijóo, del PP, no tenía previsto recibirlo. La agenda del día incluía además la apertura de un máster de Economía Austríaca en la Universidad Rey Juan Carlos, un encuentro con la Fundación Disenso, de Vox, y una reunión con Isabel Díaz Ayuso. El regreso a Buenos Aires está previsto para el jueves.

ML