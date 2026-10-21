Oscar Zago: "Bullrich manifestó estar en contra con la línea oficial con Discapacidad y eso hizo estallar la interna libertaria"

En una nueva emisión de Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), el diputado nacional y presidente del bloque del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Oscar Zago, analizó las tensiones dentro del oficialismo en la previa de una sesión clave en la Cámara Baja. Durante la entrevista, el exjefe de la bancada de La Libertad Avanza señaló el "doble discurso" de los legisladores que responden a la senadora Patricia Bullrich en torno a la reforma de la ley de discapacidad, recordó cómo ese tema desató los primeros chispazos internos en el Gobierno y planteó una postura intermedia para abordar la crisis de endeudamiento familiar.

Oscar Zago es un dirigente político que actualmente se desempeña como diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el período 2023-2027. Previamente se ha desempeñado como legislador porteño entre 2005 y 2013, regresó a la Legislatura en 2021 con Javier Milei y en 2023 asumió como diputado nacional y primer presidente del bloque oficialista. Tiempo después fue desplazado de la conducción tras tensiones internas, tras lo cual fundó el bloque del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID).



Oscar, muy buenos días. Jorge Fontevecchia lo saluda. Usted reclamó públicamente a Patricia Bullrich que el oficialismo demostrase, textualmente, voluntad de consenso y acompañe cambios en discapacidad. ¿Cómo está la situación hoy?

Sí, sin duda. Buenos días, Jorge, ¿qué tal?, y a toda su audiencia. Sí, contesté un tuit que había hecho ella el día de ayer después de salir de un programa de televisión. Y yo creo que hay una controversia a veces. Me parece que a veces no habla con sus propios legisladores, donde desde hace más de 15 o 20 días que salió el dictamen de mayoría del oficialismo nosotros venimos discutiendo. E incluso con la discusión nosotros ponemos siempre por delante todo lo que nos expresan el colectivo de discapacidad, la Pastoral Social y un montón de gente que está preocupada y que viene luchando desde hace años en el tema de discapacidad. Porque no solo se incumplió con la última ley de emergencia; la que ya se venía incumpliendo era con la 24.901, que era la anterior ley, después reemplazada por la 27.793, que fue la de emergencia. Entonces, nosotros nos debemos a que, con el colectivo y todas las organizaciones que están discutiendo este tema y están en la lucha, a nosotros nos corresponde no solo que los escuchemos, sino que llevemos su demanda. Eso es lo que estamos expresando. Por eso, cuando una dirigente dice una cosa, pero sus diputados al día de hoy —que tenemos una sesión dentro de media hora, el comienzo— están viendo si van a poner los cambios o no, me parece que es un doble discurso a veces. Entonces, espero que sus diputados hoy hagan lugar al reclamo que hacen las organizaciones y lo hagamos efectivo. Por lo menos en los diputados que estamos luchando para que se hagan los cambios en la emergencia, deje de ser emergencia y lo hagamos por ley, que sean efectivos.

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Oscar, ¿puede estar pasándole a Patricia Bullrich de alguna manera, salvando las diferencias, lo que le pasó a usted inicialmente, de que finalmente termine progresivamente separándose de La Libertad Avanza?

Mirá, en dos o tres oportunidades, Jorge, he escuchado a la senadora ya con discusiones profundas. Es más: en este propio tema de discapacidad, la senadora no hace mucho tiempo —dos o tres meses atrás— se expresó y fue uno de los primeros detonantes que tuvo la discusión interna que tuvieron en el Gobierno, junto con otros temas más. Puede ser. La verdad que, Jorge, hace mucho tiempo que yo estoy alejado del oficialismo, pero bueno, por haber transitado por ese movimiento político y haber sido parte del inicio del gobierno del Presidente actual, puede ser. Yo tuve grandes diferencias porque había un doble comando, un doble discurso, entonces a veces uno choca. Pero bueno, esto es lo que nosotros estamos discutiendo; si después la senadora tiene los mismos problemas, yo ya no me meto, no sé. Pero contesto, por ejemplo, a los tuits, porque parece que vamos para la derecha y volanteamos para la izquierda, o viceversa. Entonces, a veces a uno lo marea, porque yo interactúo con los diputados —e incluso con los que representan a la senadora— y por ahí hay un doble discurso, que es lo que yo quiero que, por lo menos, le digan a la sociedad la realidad, porque la realidad a veces es otra.

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Y con el tema de endeudamiento, Oscar, ¿cuál es su posición?

Bueno, mirá, ahora, Jorge, estaba justo acomodando porque recién terminó Labor Parlamentaria y han cambiado todos los temas. El tema primero era inviolabilidad de la propiedad privada, creo que quedó en el primer lugar, pero en el quinto lugar era el tema de emergencia y ahora quedó en el segundo tema esa emergencia a discutir de discapacidad. Imaginate que recién acabo de tener la cuestión; yo me fui un ratito antes de Labor Parlamentaria y hay diecisiete temas ahora y, bueno, estoy acomodando distintas posiciones, porque creo que lo que vos te estás refiriendo pasó al sexto lugar. En el sexto lugar hay algunas cuestiones que me parece que el endeudamiento familiar y la ley sobre el endeudamiento es la que tiene más discusión. En algunas cosas prácticamente hay un acuerdo con algunas cuestiones, como vandalismo rural y como la transferencia del puerto de Barranqueras a Chaco, eso también, y prórroga de otros temas. Así que, bueno, vamos a ver, porque creo que ese tema va a estar al final y va a haber una discusión donde nosotros estamos insistiendo en que no estamos ni con el proyecto del Gobierno nacional ni con la oposición, que también creo que hay un punto que es muy lejano. En el medio hay un mundo que me parece que no es intervenir en las cuestiones bancarias directo, pero tampoco es indirectamente como el Gobierno pretende, de que cada uno se salve como pueda. Entonces, nosotros vamos a plantar posiciones: no queremos actuar y decirle a los bancos privados por ley que vamos a actuar en consecuencia —me parece que eso es una barbaridad—, pero por el otro lado también nos parece que el Gobierno no puede dejar a la marchanta que la sociedad esté totalmente endeudada y que no haya salvataje. En algunos casos, Jorge, estamos viendo —porque desde hace tres o cuatro meses que se viene discutiendo este tema— que el Banco del Chubut, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires, creo que la provincia de Buenos Aires también, y otros bancos están haciendo un rescate. A aquel chubutense, por ejemplo, yo lo escuché al gobernador cuando dijo que le va a dar créditos blandos a la sociedad de Chubut para que pueda saldar con la banca privada, que quizás son mucho más altos los intereses y las moras que le están cobrando. Pero bueno, nosotros también creemos que el que dejó de tener trabajo hace dos o tres meses, por más que le demos un salvataje, no lo va a poder pagar, Jorge. O sea que también hay que buscarle un camino para solucionar a aquel, por lo menos, que se quedó desempleado y está buscando un empleo para poder solventar no solo llevar el pan a su familia, sino hacer frente a las deudas que pudo haber acarreado, ¿no?

Oscar, ahí tiene que empezar la sesión enseguida, no le queremos quitar más tiempo. Muchas gracias por su predisposición, le mandamos un abrazo y lo volvemos a consultar pronto.

Igualmente para usted, Jorge. Muchas gracias por llamar.





LP