La calle vuelve a convertirse este miércoles en escenario de disputa política frente al Gobierno de Javier Milei. La agenda de reclamos incluye una protesta de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) frente a la Quinta de Olivos, una concentración de organizaciones vinculadas con la discapacidad frente al Congreso y una nueva jornada de reclamos de jubilados.

ATE marcha a Olivos contra los retiros voluntarios y el préstamo del BID

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) volverá a las calles este miércoles a las 17 para llevar su reclamo hasta la Quinta Presidencial de Olivos, bajo la consigna “No se aguanta más”.

A la disputa por los salarios y la estabilidad laboral se suma el rechazo al plan de retiros voluntarios en la Administración Pública Nacional, que, según ATE, podría alcanzar a 21.187 trabajadores. El régimen establece compensaciones económicas para quienes adhieran, pero también les impide volver a incorporarse al sector público durante ocho años y dispone que los cargos que dejen vacantes sean eliminados.

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Rodolfo Aguiar, secretario general del gremio, cuestionó con dureza la iniciativa oficial y puso en duda las salidas: “No es retiro voluntario, es despido extorsivo. No hay voluntad cuando la opción es o firmás o te quedás en la calle sin laburo y sin obra social”, sostuvo en un comunicado difundido por la organización.

También apuntó contra el financiamiento de la medida y cuestionó que el Gobierno recurra a deuda externa para reducir la planta estatal. “Se endeudan en dólares para despedir en pesos. Esto es un disparate, una maniobra completamente ilegal”, afirmó, en referencia al préstamo de hasta US$300 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que, según el sindicato, se destinará a financiar los retiros.

La lista de reclamos del gremio también incluye la reapertura de las paritarias, una recomposición urgente de salarios y jubilaciones, la reincorporación de trabajadores despedidos y el pase a planta permanente del personal precarizado.

A la par, denuncia el endeudamiento de los empleados, la incertidumbre laboral y la pérdida de poder adquisitivo, y reclama la restitución de fondos adeudados a las provincias y al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, junto con el rechazo a la armonización de las cajas previsionales provinciales.

Movilización al Congreso por la ley de emergencia

La agenda de protestas tendrá otro foco en el Congreso, donde el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad y otras organizaciones del sector convocaron a una marcha por la emergencia en discapacidad este miércoles a las 11 horas. A su vez, coincidirá con el debate parlamentario sobre la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Las entidades cuestionan el dictamen de mayoría del proyecto impulsado por el oficialismo y advierten que “no representa una mejora respecto de la legislación previa”.

Algunos de los principales reclamos son la actualización de los aranceles que reciben los prestadores, el financiamiento del sistema y la continuidad de los programas de asistencia. También exigen que los requisitos para acceder a las pensiones no contributivas queden establecidos por ley y no dependan de reglamentaciones que puedan modificarse por decisión administrativa.

Otro de los puntos centrales es el atraso arancelario del 30,67% que afecta a las instituciones desde comienzos de 2025.

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También, las entidades piden garantizar que Incluir Salud mantenga la cobertura integral de las prestaciones previstas en la Ley 24.901, que regula la atención y los servicios básicos para las personas con discapacidad.

Una nueva marcha contra el ajuste y por mejores haberes de los jubilados

El espacio Jubilados Insurgentes difundió una convocatoria bajo la consigna “Por el derecho al salario justo y la jubilación para todos/as los/as trabajadores/as”.

Su documento denuncia el deterioro de los haberes, la pérdida de cobertura y las dificultades para acceder a medicamentos y atención médica. Además, cuestionó el desenlace de la sesión del 15 de octubre, cuando la oposición no logró reunir el quorum necesario para avanzar con el debate del DNU 70/2023, el megadecreto de Milei que impulsó una profunda desregulación de la economía y modificó o derogó numerosas normas.

A través de su comunicado, Jubilados Insurgentes cuestionó las prioridades del Presupuesto: “Hay incremento de partidas, pero para la Side, represión, y de subsidios para favorecer grandes empresas”, sostiene el texto, que también advierte sobre el deterioro de la educación y la salud.

Junto con ese planteo, apuntó contra el congelamiento del bono previsional y las dificultades para acceder a medicamentos y atención médica: “Mantiene a los y las jubiladas bajo la línea de pobreza, con un bono congelado del 2023, y sin posibilidad de llegar a fin de mes”, que también denuncia las demoras para conseguir turnos médicos.

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