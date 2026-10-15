Sesión en Diputados: la oposición intenta dar quórum para voltear el DNU 70/23

Mientras en las afueras se marcha por multiples reclamos, la Cámara de Diputados sesiona hoy, a partir de las 14 horas, para tratar la derogación del mega decreto 70/30 firmado por Milei y avanzar con la prórroga de la Emergencia en Discapacidad como así también con los proyectos para aliviar la situación de las familias endeudadas. El principal desafío de los bloques de la oposición será llegar a los 129 presentes para abrir el recinto.

La convocatoria estuvo motorizada por el primer fallo de la Corte Suprema que en la práctica habilita la compra ilimitada de tierras argentinas a magnates extranjeros. "Que no nos pare la lluvia para estar en el Congreso a esa hora y confluir a las 16hs con la marcha en defensa de la Universidad y la Ciencia", publicó Juan Grabois, antes de la marcha federal por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

"El DNU 70/23 es malo para la Argentina. Por eso hay que derogarlo. Y hoy tenemos la oportunidad de hacerlo", expresó el legislador nacional Agustin Rossi a través de su cuenta de X. Y agregó: "Con los argentinos movilizados en las calles, desde el Congreso vamos a seguir trabajando para ponerle fin al DNU 70/23, prorrogar la emergencia en discapacidad y llevar alivio a las familias endeudadas".

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Depende del apoyo de los partidos y gobernadores aliados para bloquear el avance opositor, pero aún el oficialismo tiene dudas sobre sus posibilidades de éxito. En ese sentido, acordó con sus aliados incluir un tope a la extranjerización en su propio proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que se tratará en la sesión del 21 de octubre.

Quiénes son los diputados con más patrimonio

El diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, criticó la maniobra del Gobierno en la Cámara Baja donde logró sacar despacho de comisión de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, incluyendo una polémica modificación que restablece la Ley de Tierras Rurales. "El vale todo, el oportunismo, la improvisación y sus cómplices, con tal de impedir el quórum", posteó el funcionario en X.

El diputado Pablo Juliano también se refirió al tema y publicó un irónico mensaje en redes sociales. "Ajustadores en lo económico, contorsionistas en lo político", expresó a través de X.