EN VIVO | Diputados: El oficialismo consiguió aprobar la Ley de Propiedad Privada con la restitución de la Ley de Tierras

El oficialismo consiguió aprobar este miércoles la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada con la restitución de la Ley de Tierras. La propuesta del Gobierno obtuvo 124 votos a favor, contra 119 de la oposición, en la votación en general.

Legisladores que responden a gobernadores "dialoguistas" se sentaron desde el el quórum que a la oposición le faltó hace una semana atrás. La sesión especial de Diputados para tratar un largo temario que continua esta tarde con Discapacidad y otros asuntos de extrema importancia como morosidad familiar, combate al vandalismo rural y trazabilidad de medicamentos de alto riesgo.

El oficialismo confía en tener los votos para todas las votaciones, ya que contó con 132 diputados propios y aliados sentados en sus bancas. Si el quórum se mantiene hasta el final, se espera una sesión que podría terminar a las 4 de la madrugada de este jueves.

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Vuelve la Ley de Tierras

La sesión empezó por Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el tema al que el oficialismo le sumó la restitución de la Ley de Tierras, con un debate estimado en casi cinco horas. El proyecto deja sin efecto el artículo 154 del DNU 70/23 y busca restituir la plena vigencia de la ley 26.737, que limita la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

La norma pasó por el Senado, donde perdió capítulos clave, y ahora el Gobierno la reincorporó en Diputados después de las movilizaciones contra la extranjerización y de que la oposición amenazara con tirar abajo todo el DNU 70/23 sin conseguirlo. Como cambia el texto, tiene que volver a la Cámara alta. Desde La Libertad Avanza lo explicaron así a PERFIL: "Lo más importante era cuidar al DNU, fuimos pragmáticos".

La ley fija un tope de 15% de la superficie rural para extranjeros, con un máximo del 30% de ese porcentaje para una misma nacionalidad, además de límites de 1.000 hectáreas en la zona núcleo y restricciones sobre espejos de agua y zonas de frontera.

La Ley de Propiedad Privada se aprobó en sus 4 capitulos, pero el último, el que tenía la Ley de Tierras, se votó de manera nominal. Así recogió 239 votos, 4 negativos y 6 abstenciones, un resultado importante ante la molestia de Patricia Bullrich de que la norma vuelva al Senado próximamente.

Cómo se construyó el quórum

La santafesina Gisela Scaglia, de Provincias Unidas, fue la diputada 129. El 15 de octubre, cuando la oposición se quedó a ocho bancas del quórum, Scaglia estaba entre los ausentes de ese bloque. Dieron quórum La Libertad Avanza, el PRO y la UCR, junto con Karina Banfi y José Luis Garrido, una parte de Provincias Unidas, los diputados de Argentina Federal, los dos sanjuaninos de Producción y Trabajo y los tres de Elijo Catamarca.

Desde el oficialismo habían dicho a PERFIL que lograrían abrir el recinto, y en la oposición ya reconocían que todo indicaba que La Libertad Avanza se iría con una victoria en el temario, aunque destacaban que sin su presión nada de esto habría llegado a las comisiones.

Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, el MID, algunos monobloques y un grupo reducido de Provincias Unidas esperaron a que arrancara la sesión para tomar sus bancas. Entre quienes habían dado quórum el 15 de octubre, como los tres de Elijo Catamarca, esta vez volvieron a estar desde el principio.

Martín Menem, engranaje clave del oficialismo en la sesión de hoy.

También estuvieron José Núñez, de Santa Fe, y Juan Brügge, de Córdoba, de pie, y a la neuquina Karina Maureira presente pero parada junto a su banca.

En el arranque hubo movimientos de la oposición para ampliar el temario, que no prosperaron. Vanesa Siley planteó un apartamiento del reglamento para incluir la eliminación del Fondo de Asistencia Laboral y tuvo un cruce con Menem, a quien le dijo: "Sos burro Martín". Pablo Juliano propuso tratar la imprescriptibilidad de los delitos sexuales, y Pablo Yedlin pidió incorporar la restitución del Programa Remediar. Ninguna alcanzó los votos.

Después del tema de Tierras vienen la trazabilidad de medicamentos de alto riesgo, que impulsó la libertaria Silvana Giudici tras el caso del fentanilo contaminado y que tendría poco debate, y el vandalismo rural, estimado en más de dos horas. El proyecto del PRO y de Martín Ardohain incorpora al Código Penal la intrusión en establecimientos rurales, con penas que van de un mes a un año para el ingreso sin autorización y llegan hasta ocho años para los casos más graves. Ramiro Gutiérrez, de Unión por la Patria, presentó un dictamen alternativo y sostiene que la otra versión baja las penas.

El orden incluye además la transferencia de inmuebles a Chaco. La Ley Malvinas quedó afuera: el plenario que iba a dictaminarla pasó al martes 27.

Discapacidad y Endeudamiento

Los dos temas que instaló la oposición habían quedado para tramo final de una sesión que, si se cumple el cronograma, cerraría pasadas las 5 de la mañana. Discapacidad está estimada en casi cinco horas y Endeudamiento Familiar en otras cuatro y media. Es el mismo orden levantaba sospechas en la oposición: si el quórum se cae, no se tratarán esos proyectos. Por eso, finalmente Discapacidad segundo en el orden del temario, es decir, después de Propiedad Privada.

En Discapacidad, advierten que el proyecto de los libertarios "podría ser vetado por Milei" y que contradice al Presupuesto 2027 que envió el propio Ejecutivo, por lo que reina la incertidumbre.

El oficialismo cree tener cerrado el apoyo a su dictamen con concesiones a pedido de Argentina Federal y el MID, según pudo saber PERFIL. El proyecto, llamado Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, toma casi todo el esquema de beneficios de la ley 27.793, pero le quita el carácter de emergencia y lo convierte en una norma de orden público, con efectos permanentes. Mantiene la pensión no contributiva compatible con un empleo con ingresos de hasta dos salarios mínimos.

La oposición, con Unión por la Patria, Provincias Unidas, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y Elijo Catamarca, propone en cambio prorrogar la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027. El Poder Ejecutivo, mientras tanto, no respalda el dictamen de los propios diputados libertarios: el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, dijo que el Gobierno "hubiese querido otra cosa", y los aliados pedían que la partida de financiamiento quedara en el texto. Está por verse si se incorpora en el recinto, como aseguraban desde LLA.

En Endeudamiento Familiar, el dictamen de mayoría es el del oficialismo con el PRO y la UCR. Se llama Ley de Transparencia Crediticia, Educación Financiera, Mitigación del Fraude Digital y Protección de los Consumidores. Pone el acento en la información al usuario, especialmente en los créditos de corto plazo, que suelen tener las tasas más altas, y en la precancelación de deudas, la trazabilidad de las obligaciones y el acceso gratuito al perfil de riesgo. No fija tasas máximas, no crea planes de refinanciación y no toca los contratos vigentes.

La oposición propone declarar la emergencia por sobreendeudamiento, con 180 días, un tope de dos Canastas Básicas, freno de ejecuciones y embargos y condonación de punitorios. "Es mejor que nada", habían dicho legisladores peronistas a PERFIL, convencidos de que la presión opositora forzó el tratamiento de discapacidad y endeudamiento en el Congreso, y esperan llevar su dictamen de minoría.

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