Patricia Bullrich reconoció que el bolsillo será clave para el Gobierno: “La gente vota por la economía”

Patricia Bullrich volvió a referirse a la situación económica y reconoció que el desempeño de esa área será determinante para el Gobierno de Javier Milei de cara al futuro político. “La gente vota por la economía”, afirmó la senadora de La Libertad Avanza (LLA), quien también consideró que es necesario que los ciudadanos puedan afrontar sus gastos con mayor holgura.

Las declaraciones se produjeron en medio del debate sobre el impacto de las medidas económicas en la vida cotidiana y luego de que el Presidente pusiera en duda las afirmaciones de quienes sostienen que a una parte de la población le cuesta llegar a fin de mes.

En una entrevista con TN, Bullrich sostuvo que, aunque reconoce avances durante la gestión libertaria, todavía existe una distancia entre la atención que el Gobierno le presta a la economía y las expectativas de los ciudadanos respecto de su propia situación financiera “Hay muchas cosas que están mejor”, señaló la legisladora, aunque remarcó que el objetivo debe ser que las familias puedan transitar el mes con menos dificultades.

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Durante la entrevista, la titular de la bancada oficialista en el Senado hizo hincapié en la necesidad de comprender las preocupaciones de quienes todavía no perciben una mejora suficiente en sus ingresos “Hay que entender de aquel argentino que dice ‘a mí me cuesta’”, expresó Bullrich, al referirse a las dificultades que atraviesan distintos sectores de la sociedad.

En ese sentido, planteó que las expectativas de la población están vinculadas con la posibilidad de que el esfuerzo económico que impulsa la administración nacional se traduzca en mejores condiciones para los hogares “Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, la expectativa es que el zapato te apriete mucho menos”, afirmó la senadora, al describir la demanda de los ciudadanos frente a la evolución de la economía.

La dirigente también defendió el enfoque del Gobierno y sostuvo que la administración nacional le presta especial atención a la cuestión económica. Sin embargo, advirtió que esa prioridad debe reflejarse en la experiencia concreta de la población.

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Las declaraciones de Bullrich se conocieron el mismo día en que Javier Milei cuestionó a quienes aseguran que los argentinos no llegan a fin de mes. En ese contexto, las palabras de la senadora introdujeron un matiz dentro del oficialismo respecto de cómo interpretar el malestar económico.

Si bien respaldó la orientación de la gestión libertaria, Bullrich reconoció que persisten dificultades y que una parte de la sociedad espera resultados más perceptibles en su economía cotidiana.

Al mismo tiempo, pidió contemplar los obstáculos que enfrenta la administración nacional para modificar la situación del país después de años de políticas económicas anteriores “También hay que entender que le cuesta al Gobierno cambiar tantos años de historia”, sostuvo.