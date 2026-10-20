El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, ratificó el respaldo de la administración de Donald Trump al gobierno de Javier Milei y anunció que Washington busca movilizar hasta US$ 20.000 millones en inversiones y financiamiento antes de que termine 2027 para proyectos energéticos, mineros y de infraestructura. Sin embargo, el diplomático vinculó la continuidad de ese apoyo después de ese año con el rumbo político que adopte el país.

Durante un encuentro con empresarios organizado por la Cámara de Comercio Argentina-Texas (ATCC), en Neuquén, Lamelas destacó las oportunidades de inversión que ofrecen los recursos naturales argentinos y aseguró que Estados Unidos está dispuesto a ampliar su participación financiera. La actividad se desarrolló en paralelo a la exposición Argentina Oil & Gas Patagonia, uno de los principales eventos de la industria hidrocarburífera.

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Lamelas condicionó el apoyo de EE.UU. después de 2027

“Van a haber 20 mil millones de dólares antes del final de 2027”, afirmó el embajador al referirse al volumen de recursos que su país busca movilizar. En ese sentido, destacó la participación de organismos estadounidenses como el Banco de Exportación e Importación (EXIM), la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) y el Departamento de Estado.

No obstante, Lamelas aclaró que el horizonte temporal del anuncio está relacionado con las próximas elecciones presidenciales argentinas. “Pusimos el número ese de 2027 porque esa es la elección”, explicó. Y agregó: “Nosotros estamos apoyando a este Gobierno y esa plata va a estar lista hasta el 2027 y vamos a ver lo que pasa después”.

El diplomático dejó en claro que la continuidad del financiamiento no depende únicamente de las oportunidades económicas que ofrecen los proyectos. “Estamos listos para seguir impulsando, financiando de los Estados Unidos más allá del 2027, si la Argentina sigue avanzando hacia adelante y nunca hacia atrás”, sostuvo.

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Luego explicitó el componente político de esa posición al ratificar su respaldo a la administración libertaria. “Estamos apoyando a este Gobierno, el Gobierno de Milei, y al pueblo argentino, si van en el rumbo que es correcto, el rumbo hacia la derecha, no hacia la izquierda”, afirmó. De esa manera, vinculó la posibilidad de sostener la asistencia estadounidense con la orientación política que adopte el país después de los comicios.

Los fondos para Vaca Muerta y los proyectos estratégicos

En relación con los proyectos concretos, Lamelas mencionó el paquete de hasta US$ 7.000 millones asociado al EXIM, presentado en septiembre, que contempla financiamiento para infraestructura y sectores estratégicos. De ese monto, US$ 6.000 millones estarían destinados a Argentina LNG, el desarrollo de exportación de gas natural licuado impulsado por YPF, la italiana ENI y la emiratí XRG.

Para ese emprendimiento, el EXIM presentó una propuesta indicativa y no vinculante de financiamiento por hasta US$ 6.000 millones destinada a la adquisición de bienes y servicios estadounidenses. La operación todavía requiere la aprobación definitiva del directorio del organismo y está sujeta a las condiciones correspondientes.

El embajador también aseguró que trabaja con la DFC para financiar cinco proyectos estratégicos por un monto cercano a US$ 10.000 millones, aunque no precisó si esas iniciativas están contempladas dentro de los US$ 20.000 millones anunciados. Tampoco detalló un cronograma de desembolsos ni identificó todas las operaciones que integrarían el total.

“Y va a haber mucho más, Horacio”, le dijo Lamelas a Horacio Marín, presidente de YPF, al referirse a las perspectivas de financiamiento para el sector energético. El funcionario destacó así el potencial de los proyectos vinculados con la producción y exportación de hidrocarburos, en particular los desarrollos asociados con Vaca Muerta.

Las conversaciones entre Washington y las empresas argentinas se extienden a otras iniciativas. La DFC mantiene en evaluación una veintena de proyectos, entre ellos posibles préstamos para Vista y negociaciones vinculadas con el desarrollo de líquidos del gas de Transportadora de Gas del Sur (TGS). Estas operaciones forman parte del interés por ampliar la infraestructura necesaria para aprovechar los recursos energéticos del país.

El respaldo estadounidense también se inscribe en el Corredor Andes-Atlántico, una iniciativa bilateral presentada en septiembre para mejorar la conexión entre las zonas productoras de energía y minerales, los puertos y los mercados internacionales. El esquema contempla inversiones públicas y privadas en transporte, ferrocarriles, vías navegables, puertos, energía e infraestructura digital, con el objetivo de facilitar las exportaciones argentinas.

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La advertencia sobre China y la infraestructura crítica

Durante su exposición, Lamelas volvió a cuestionar la participación de empresas chinas en sectores considerados estratégicos, especialmente en infraestructura energética y tecnológica. Según sostuvo, la legislación de inteligencia de China obliga a las compañías a entregar información sensible a las autoridades del país asiático. “El gobierno comunista chino obliga a las empresas a entregar datos sensibles al gobierno chino y al partido comunista chino sin control judicial ni el secreto”, afirmó.

La posición de Washington se produce en un contexto en el que el respaldo financiero internacional resulta relevante para la estrategia económica del Gobierno. Durante 2025, la administración de Trump tuvo un papel importante en el programa de US$ 20.000 millones acordado entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional y en el swap por otros US$ 20.000 millones. Este año, Estados Unidos también respaldó garantías del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo que facilitaron el acceso argentino a préstamos privados en mejores condiciones.



LMM/MSS