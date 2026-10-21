“El precio lo ponés vos, loco, ganemos plata”: revelan cómo la Suizo Argentina negociaba sobreprecios con la ANDIS

La Justicia avanzó este miércoles con un pedido de indagatoria para la cúpula de la Suizo Argentina en el caso ANDIS. Fuentes judiciales consultadas por PERFIL afirmaron que se demostró que la empresa “capturó completamente una agencia estatal (la ANDIS) para ponerla al servicio de sus intereses económicos”. “Las decisiones institucionales de la ANDIS eran tomadas por la Suizo Argentina S.A. en coordinación con los altos funcionarios a cargo”, afirmaron las fuentes.

La droguería Suizo Argentina está a cargo de la familia Kovalivker: su papá Eduardo —que estaría retirado— y sus hijos Jonathan y Emmanuel.

Los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez asignaron una fecha a esa “cooptación” de la Suizo Argentina por sobre la ANDIS: entre mayo de 2024 y agosto de 2025. Para los fiscales, la compañía, que tiene sus oficinas en el Bajo Belgrano “tomó decisiones institucionales, controló las compras de medicamentos de alto costo y administró un esquema de cartelización compuesto por otras 14 firmas”. Eso, dijeron, le permitió vender medicamentos más caros y con sobreprecios. En 15 meses fue la empresa privada que más dinero recibió de la agencia, un total de $137.118.708.357.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Piden detener a Diego Spagnuolo por sobreprecios del 4200% y compras infladas por $425 millones en la ANDIS

La investigación, dijeron a PERFIL fuentes con acceso a la causa, determinó que la Suizo Argentina S.A. “controló el circuito de compras de medicamentos de alto costo del Programa Federal Incluir Salud. Todo lo cual sucedió por acuerdos ilegales entre los directivos de la firma y altos funcionarios de la agencia”.

Las indagatorias

Por los nuevos hechos, los fiscales solicitaron la indagatoria -todavía sin fecha prevista-del presidente de Suizo Argentina S.A., Jonathan Kovalivker; su vicepresidente, Emmanuel Kovalivker; el director de Compras, Diego Viner; el director de Asuntos Corporativos, Sebastián Nuner Uner; el gerente de la División Tratamientos Especiales, Gonzalo Zarbo, y el coordinador de esa área, Fernando Domínguez.

La lista se completa con directores, gerentes y socios de las droguerías “cartelizadas y encolumnadas” detrás de la Suizo Argentina S.A.: Dihemo S.A., Droguería 20 de Junio S.A., Lowsedo S.R.L., Soldist S.R.L., Seguermed S.R.L., Luley S.A., Droguería Meta S.A., Ultra Pharma S.A., Droguería Del Sud S.A., Droguería Disval S.R.L., Hemipharm S.R.L, Medipharma S.A., Droguería Genesis S.A., y, Scienza Argentina S.A.

Mauricio D’Alessandro en RDI: "Los audios de la causa ANDIS son truchos y Spagnuolo es víctima de una operación de inteligencia”

Además, pidieron ampliar las indagatorias del ex director ejecutivo de la ANDIS, Diego Orlando Spagnuolo; el exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel María Garbellini; el lobbista y operador de la Suizo Argentina S.A., Pablo Atchabahian; el empresario Miguel Ángel Calvete (el único que está en prisión, por otra causa); y el presidente de Génesis S.A., Andrés Horacio Arnaudo. Todos ellos ya están imputados.

El rol de la Suizo Argentina

La acusación sostuvo, en un dictamen de más de 300 páginas al que accedió PERFIL, que la Suizo Argentina “recibía información anticipada por parte de los funcionarios públicos de la ANDIS; administraba las compras de la agencia; fijaba los valores de venta de medicamentos propios y de otras droguerías para determinar quién sería la ganadora de las compulsas de precios; y daba indicaciones a los funcionarios sobre a qué firmas pagar y a qué firmas demorar pagos”.

Los fiscales indicaron que la empresa de los Kovalivker “llevaba un control y registro minucioso de los montos y porcentajes asignados por la ANDIS a cada firma, compulsa tras compulsa de medicamentos”. “La Suizo Argentina S.A. siempre estaba a la cabeza como ganadora, durante la gestión de Diego Orlando Spagnuolo y, en especial, desde la llegada de Daniel María Garbellini”, afirmaron los fiscales. Garbellini, que había sido funcionario durante el macrismo, era la mano derecha de Pablo Atchabahian, a quien la Justicia definió como un “lobbista y operador” de la Suizo Argentina S.A., reconocido incluso por los directivos de la Suizo como un “gran soldado de la firma”.

Los fiscales demostraron que, a partir de diversas acciones de corrupción, la firma resultó adjudicada por órdenes de compra cuyo monto ascendió a $137.118.708.357, cerca del 30% de las erogaciones totales de la ANDIS, en el período investigado. “Estos montos están atravesados por sobreprecios y valores elevados en perjuicio del erario público nacional y en particular de una determinada población: personas pobres con discapacidad y enfermedades crónicas graves”, afirmaron los fiscales Picardi y Rodríguez.

Sobreprecios de más de 4100%

Detallaron un ejemplo que encontraron en la investigación: en julio de 2024 el Gerente de la División Tratamientos Especiales de la Suizo Argentina S.A., informó a su equipo que habría adquirido un medicamento para el tratamiento de la esclerosis múltiple, a un costo de $92.000 por unidad. Ordenó venderlo al precio que quisieran, indicando: “[El precio] lo pones vos loco, el que quieras, ganemos plata”. Dicho medicamento fue comprado por ANDIS, que pagó a la Suizo Argentina S.A. entre $3.870.392 y $4.063.912 por unidad. Esto es, unas 42 veces el costo de adquisición. Lo que representó un incremento porcentual entre el precio de compra y el precio de venta a ANDIS de 4106.95%, aproximadamente.

Los funcionarios de la ANDIS llamaban a los directivos de la droguería de los Kovalivker “los amigos de Suizo”. Según el dictamen de los fiscales, los directivos de la Suizo Argentina S.A. le habrían pagado a Miguel Ángel Calvete sumas por más de 54 mil dólares en el año 2024 (sin que se hayan registrado actividades comerciales legales) y fue a quien acudieron al momento en que la firma Suizo Argentina S.A. estaba siendo allanada.

Los fiscales imputaron nuevos pagos por sobornos a Diego Orlando Spagnuolo, quien recibió dinero por parte de Calvete. Como hecho nuevo, pudieron corroborar ahora que Calvete gestionó que Spagnuolo concretara un viaje a Israel desde el 14 hasta el 25 de noviembre de 2024. Esto incluyó pagó pasajes de avión, hospedaje y servicios de atención al viajero. La secretaria de Miguel Ángel Calvete, incluso, llegó a elegir el asiento del avión y afirmó que todo era para pagar “favores políticos”.

Desde la empresa Suizo Argentina negaron las imputaciones de la Justicia. "Las pruebas incorporadas de manera dudosa en el expediente, no son más que una novela o relato utilizando mensajes y audios atemporales entre un cúmulo de personas que en algunos casos pertenecen a la compañía y en otros no solo no pertenecen sino que jamás estuvieron vinculadas ni comercial ni personalmente", pudo recoger PERFIL. La compañía aclaró que ANDIS "era solo un cliente de más de 10.000 con los que trabaja" y que "el 95% de la facturación se produce en el sector privado".