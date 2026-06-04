Causa ANDIS: los dueños de la droguería Suizo Argentina pidieron analizar si los audios se crearon con Inteligencia Artificial

En el avance de la causa ANDIS, los propietarios de la droguería Suizo Argentina realizaron un pedido formal ante la Justicia solicitando un peritaje tecnológico que determine si los audios que desataron el escándalo fueron creados mediante Inteligencia Artificial (IA).

La defensa de Jonathan y Eduardo Kovalivker acompaña las medidas dispuestas por el juez federal Ariel Lijo, quien le ordenó que la Gendarmería analizar las grabaciones difundidas por un canal de streaming, en las que se mencionaba el cobro de presuntas coimas del 3% en las compras oficiales de medicamentos de alto costo.

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