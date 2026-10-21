Sin sancionar leyes estructurales, la Cámara de Diputados bonaerense sesionó sólo seis veces en el año

El lunes 2 de marzo de 2026, ante una Asamblea Legislativa colmada, el gobernador Axel Kicillof anunció proyectos ambiciosos para reformar leyes de Seguridad, crear una fábrica estatal de medicamentos y regular las plataformas digitales. También pidió el apoyo de un Congreso al que definió como el “escudo” de los bonaerenses. Sin embargo, las luces del recinto de La Plata se apagaron, y en lo que va de 2026 la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires sesionó sólo seis veces de forma ordinaria.

La cifra surge de las Órdenes del Día del cuerpo que integran los 92 legisladores que representan a las ocho secciones electorales del distrito, cada uno con un salario que oscila entre los $5.600.000 y $6.300.000, según ítems como antigüedad, títulos y gastos de representación. Frente a la falta de tratamiento de leyes de fondo y reformas estructurales, los diputados bonaerenses se dedicaron principalmente a la aprobación de más de 550 proyectos de declaración de interés legislativo de fiestas municipales, beneplácitos y efemérides locales.

El gobernador Axel Kicillof definió a la Legislatura provincial como el "escudo" de los bonaerenses al inaugurar el período ordinario, pero los diputados sesionaron apenas seis veces y se limitaron a aprobar más de 550 declaraciones simbólicas.

En diálogo con PERFIL, fuentes del bloque de la UCR bonaerense señalaron que la escasa productividad de la Cámara Baja encuentra su explicación principal en la interna del peronismo: "Con la conformación actual, el poder legislativo está prisionero de las internas del elenco oficialista. Eso limita mucho la capacidad de acción de los legisladores en su conjunto y ni que hablar de los que conforman bloques minoritarios".

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El presidente del bloque de Unión por la Patria (UxP), Facundo Tignanelli, desestimó las lecturas de la oposición y argumentó ante este medio que la bancada peronista “trabaja de forma conjunta” sin problemas. Ante PERFIL, el legislador camporista explicó que "el bloque peronista cuenta con 39 de 92 diputados, es decir que requiere para juntar el quórum de al menos 7 diputados de otros bloques. A diferencia del Senado dónde el bloque peronista cuenta con mayoría pero sesionó menos veces que nosotros".

A partir de este escenario de representación fragmentada, Tignanelli justificó la escasa cantidad de debates en el recinto a lo largo de este año: "En ese sentido, si se aprueban más declaraciones que leyes es porque se trata lo que hay consenso en una cámara en la que tenemos minoría", detalló el jefe de la bancada oficialista a este medio, descartando que las disputas partidarias de las facciones hayan incidido en la frecuencia de las convocatorias.

Qué temas trató la Cámara de Diputados bonaerense en 2026

Frente al registro de las seis jornadas ordinarias de labor parlamentaria, la conducción oficialista de la Cámara Baja computa un calendario de actividad diferente para defender la productividad del período. Tignanelli, argumentó que "en lo que va de 2026, la Cámara de Diputados bonaerense celebró nueve sesiones: seis ordinarias, dos especiales y una extraordinaria".

Sin embargo, la auditoría de los diarios de sesiones y las versiones taquigráficas de la Cámara Baja que realizó PERFIL expone inconsistencias metodológicas en la contabilidad que defiende el oficialismo. Los registros oficiales demuestran que las jornadas catalogadas como especiales o extraordinarias consistieron en trámites burocráticos relámpago o conmemoraciones partidarias sin debate de leyes reales.

La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires se compone de 92 legisladores, cada uno con un salario en mano que oscila entre los $5.600.000 y los $6.300.000, según ítems como gastos de representación y antigüedad.

Al desglosar el cronograma del año legislativo, se evidencia que la actividad ordinaria destinada a discutir proyectos de fondo y estructurales comprometidos por el Poder Ejecutivo quedó paralizada en las seis oportunidades en que los diputados bonaerenses se sentaron en el recinto.

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24 de febrero: sesión extraordinaria veraniega

El almanaque de debates que el oficialismo incluye en su lista comenzó con una sesión extraordinaria el 24 de febrero. De acuerdo con las actas del recinto, la convocatoria se realizó con el único fin reglamentario de "rendir homenaje" al 80° aniversario del triunfo electoral de Juan Domingo Perón en las elecciones nacionales de 1946, una jornada que no contó con el ingreso ni el tratamiento de leyes.

El registro taquigráfico de la sesión demuestra que la reunión parlamentaria se consumió en discursos partidarios y en la aprobación automática, en cuestión de segundos, de una iniciativa de la diputada oficialista Lucía Iañez para declarar a la localidad de Ángel Etcheverry como la "Capital Provincial de la Carrera de Sortijas". Además de homenajear a Perón, los bloques aprovecharon el día y aprobaron de manera exprés un lote de 34 declaraciones de interés legislativo y beneplácitos, sin discusión ni debate alguno.

El expediente de esa sesión extraordinaria revela, además, que el oficialismo acaparó el 65% de la jornada de verano. La bancada peronista firmó 22 de las 34 iniciativas para irrigar distinciones en sus municipios de base. Además de la “capital provincial de la carrera de sortijas”, algunas de las más llamativas fueron la declaración de interés legislativo de la “Fiesta Nacional del Ternero” y el “Día de la Yerra”, ambas iniciativas de la diputada Sabrina Sabat, del bloque Unión y Libertad, una escisión de La Libertad Avanza.

El resto del sumario expuso la transversalidad de la agenda simbólica: 3 declaraciones del bloque UCR + Cambio Federal, 3 de la Coalición Cívica (CC), 3 del PRO y 3 de Unión y Libertad.

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18 de marzo: Conmemoración por el Día de la Memoria

El segundo eslabón de las jornadas no ordinarias que la conducción de la Cámara Baja computa en su balance anual se desarrolló en la víspera del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Los diputados bonaerenses fueron convocados a una sesión especial de carácter estrictamente institucional con motivo de conmemorarse el 50° aniversario del último golpe de Estado cívico-militar en la República Argentina. El encuentro estuvo destinado de forma neta a discursos alusivos y manifestaciones políticas por parte de los representantes de las distintas bancadas en torno a la fecha histórica.

Sin embargo, a pesar del carácter conmemorativo de la jornada, el cuerpo utilizó la apertura del recinto para refrendar a libro cerrado y en un solo paquete un listado de proyectos de declaración menores sin lectura en las bancas.

En ese loteo oculto, la mesa de entradas aprobó un beneplácito de la diputada María Alejandra Lordén, del bloque de la UCR - Cambio Federal, por el aniversario de la reafirmación de los derechos sobre las Islas Malvinas, junto a una declaración abstracta de interés provincial impulsada por el diputado oficialista Gustavo Arnaldo Pulti para respaldar una carta titulada "Malvinizar Argentina". Las efemérides patrióticas se liquidaron de forma exprés, sin debate.

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28 de mayo: Primera sesión ordinaria

La actividad ordinaria propiamente dicha del período legislativo 2026 tuvo su bautismo formal casi tres meses después de la apertura de las sesiones. En esta primera jornada de labor, el orden del día reflejó la tanda inicial de proyectos con rango de ley que llegaron al recinto con dictámenes de comisión, con un temario monopolizado por iniciativas de carácter local, expropiaciones de terrenos y regulaciones recreativas.

Entre los expedientes aprobados se destacó la denominada "Ley Joaquín", un proyecto impulsado por el diputado Facundo Tignanelli, de UxP, orientado a regular las condiciones de seguridad en la instalación de arcos de fútbol y aros de básquet en espacios públicos y plazas bonaerenses. Asimismo, la Cámara otorgó media sanción a dos pedidos de expropiación de inmuebles: uno en Dolores, presentado por la diputada oficialista Marcela María Basualdo, y otro en Quilmes, firmado por la diputada peronista Berenice Latorre de Caro, ambos destinados a la creación de centros culturales locales.

La transversalidad de la agenda simbólica sumó en esta misma jornada el tratamiento de un expediente en revisión que venía desde la Cámara de Senadores. Se trató de la regulación para la práctica deportiva del "Newcom" destinada a los adultos mayores. Por último, los legisladores bonaerenses avanzaron con la distinción de Ciudadana Ilustre para la bailarina Eleonora Cassano, un expediente que llevó la firma del diputado del peronismo Leonardo Moreno.

La diputada de la UCR, María Alejandra Lordén, impulsó la ley provincial que declara de interés gastronómico la "Fiesta de la Galleta de Piso".

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11 de junio: dieciséis minutos para bloquear el debate del IOMA

La parálisis del dispositivo parlamentario quedó registrada en la segunda sesión especial del año, celebrada el 11 de junio. La totalidad de los bloques de la oposición unificaron sus firmas para forzar la apertura del recinto con el objetivo de obligar al oficialismo a tratar de cara a la sociedad 11 proyectos vinculados a la crisis prestacional del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), la obra social de los empleados estatales de la provincia.

De acuerdo con las actas taquigráficas, la sesión especial por el IOMA se extendió por solo 16 minutos: entre las 13:27 y las 13:43. El oficialismo, que en palabras de Tignanelli ante PERFIL “es minoría”, utilizó su peso numérico para rechazar de forma directa el tratamiento sobre tablas de la totalidad de las iniciativas de auditoría y pedidos de informes de la oposición, levantando la jornada sin habilitar los micrófonos.

El freno relámpago bloqueó expedientes de los diputados opositores Diego Garciarena, Martín Adolfo Rozas, María Silvina Vaccarezza y Agustín Romo, archivando sin discusión el reclamo de los afiliados.

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11 de junio: Segunda sesión ordinaria

Tras el cierre abrupto de la sesión especial que bloqueó el debate por la obra social de los estatales, la Cámara de Diputados dio inicio a la segunda sesión ordinaria del año planificada para esa misma tarde. Con el temario de las reformas estructurales del Ejecutivo congelado en las comisiones, la labor del cuerpo se concentró en dar media sanción a un paquete de homenajes y normativas de concientización cívica.

El punto más destacado de los proyectos aprobados consistió en una iniciativa presentada por el diputado kicillofista Ariel Archanco que instituye de forma oficial el "Día de la Concientización de las Castraciones de Perros y Gatos" en el territorio de la provincia de Buenos Aires.

En la misma sesión, el cuerpo parlamentario otorgó la media sanción a la declaración de la "Fiesta de la Empanada" en la localidad de O'Higgins, un proyecto de la diputada kirchnerista Micaela Edith Olivetto, y convalidó un reconocimiento post mortem para la integrante de Abuelas de Plaza de Mayo, Clelia de Fontana, firmado por la diputada Ana Luz Balor, también referenciada en el espacio Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que impulsa la candidatura presidencial de Axel Kicillof.

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13 de julio: Tercera sesión ordinaria

La mitad del período legislativo se alcanzó con la celebración de la tercera sesión ordinaria en el recinto de La Plata. El temario principal impreso para la jornada volvió a exhibir un vacío absoluto respecto a leyes de fondo en materia productiva o de seguridad pública. Las iniciativas aprobadas con rango de ley se concentraron de forma neta en declaraciones de fiestas gastronómicas y consagraciones de capitales provinciales.

A lo largo de la jornada, los diputados bonaerenses aprobaron las leyes impulsadas por la diputada radical Lordén para consagrar la "Fiesta Provincial de la Galleta de Piso" en la ciudad de Saladillo y el festival gastronómico "Listo el Pollo" en la localidad de Del Carril.

El 13 de julio de 2026 los legisladores bonaerenses otorgaron de manera exprés el carácter provincial a la fiesta "Listo el Pollo", en la localidad Del Carril. El presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara, dispuso su inmediata inclusión en el calendario turístico de la Provincia de Buenos Aires.

Asimismo, avanzó el proyecto del diputado de la UCR - Cambio Federal, Valentín Miranda, para designar a la localidad de La Angelita como la "Capital Provincial de la Cultura Siria", junto a la distinción de Personalidad Destacada para el actor Ariel Staltari, promovida por la diputada Balor.

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27 de agosto: Cuarta sesión ordinaria

El retorno de la actividad parlamentaria tras el receso invernal se tradujo en la cuarta sesión ordinaria del año, una jornada donde el orden del día reflejó un incremento en el volumen de expedientes impresos en el sumario principal. A pesar de la acumulación de temas, la Cámara continuó sin registrar el ingreso de las leyes de fondo que el gobernador Kicillof había anunciado en la Asamblea Legislativa del 2 de marzo, enfocándose únicamente en las medias sanciones en regímenes de convivencia escolar y distinciones a “personalidades destacadas”.

El oficialismo logró dar media sanción a la "Ley Ema", un proyecto de la diputada massista Luciana Padulo destinado a regular los formularios de autorización para el uso de imagen de niños y adolescentes en el ámbito escolar para prevenir el acoso digital. En el plano deportivo, la diputada del MDF María Laura Aloisi obtuvo media sanción para declarar al exfutbolista de River Plate, Franco Mastantuono, como "personalidad destacada" de la provincia por ser oriundo de Azul.

El 13 de julio, el diputado Carlos Puglelli, de Unión por la Patria, logró que se declare de interés legislativo la novena edición de la "Fiesta de la Galleta de Campo en Horno a Leña". El evento se realizó el domingo 13 de septiembre en la localidad de Azcuénaga, partido de San Andrés de Giles.

El paquete de aprobaciones sumó además dos distinciones comerciales para el partido de Escobar bajo la firma del diputado oficialista Leonardo Moreno, quien impulsó las declaraciones de interés legislativo para la carnicería "La Moderna" y para la farmacia "Santa María", ambas ubicadas en Ingeniero Maschwitz. En la misma tarde, con tres propuestas idénticas presentadas por tres bloques distintos, la película "Belén", dirigida por Dolores Fonzi, también fue declarada de interés legislativo.

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29 de septiembre: Quinta sesión ordinaria

La última sesión ordinaria celebrada hasta la fecha por la Cámara de Diputados bonaerense tuvo lugar el 29 de septiembre. La jornada estuvo marcada por el tratamiento en bloque de proyectos vinculados al endeudamiento de los consumidores y por el despacho de leyes de carácter regional que venían desde la Cámara de Senadores.

El recinto destinó horas de debate a dar media sanción a un paquete de cuatro proyectos unificados para combatir la mora de los bonaerenses, una batería de normas que la oposición definió como "un catálogo de abstracciones" de nulo impacto práctico.

San Andrés de Giles recibió doble distintinción. Además del interés legislativo por la "Fiesta de la Galleta de Campo en Horno a Leña", la ciudad también recibió el beneplácito de los legisladores bonaerenses por la celebración de la "Fiesta del Chancho", impulsado por la diputada Romina Braga, de la Coalición Cívica.

La primera iniciativa busca crear el Régimen Provincial de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de Consumidores, delegando en la Defensoría del Pueblo una instancia prejudicial obligatoria para abrir negociaciones y reestructurar deudas de forma integral. La aplicación efectiva del dispositivo queda supeditada de manera exclusiva a la voluntad de aceptación de las entidades bancarias y las plataformas digitales de crédito.

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Los diputados bonaerenses también prohibieron por ley "el hostigamiento y trato indigno en los reclamos extrajudiciales de deuda", y aprobaron la creación de un genérico "sistema de protección" frente al endeudamiento.

La pretensión de combatir "el hostigamiento y trato indigno" mediante un tope de llamadas telefónicas ignora que la mayor parte del financiamiento de los sectores excluidos del sistema bancario se rige bajo la coacción física y la extorsión de redes delictivas.

En las periferias de los grandes centros urbanos, la economía informal apela de forma sistemática al denominado préstamo gota a gota, una modalidad de usura barrial donde las intimaciones de pago no se tramitan mediante notificaciones de agencias de cobranza ni call centers automatizados, sino a través de la violencia física directa frente a la cual los diputados bonaerenses y la legislación simbólica que aprueban carece de herramientas reales de contención.

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La normativa pretende fijar límites matemáticos a la cantidad de llamadas telefónicas mensuales que un acreedor puede realizar a un moroso, exigiendo horarios específicos de días hábiles y obligando a disponer de atención presencial para detallar los componentes exactos de la mora reclamada.

La desconexión de la agenda parlamentaria con la realidad cotidiana de los bonaerenses se completó con la modificación del régimen general de protección al consumidor. El proyecto introduce tres ejes centrales basados en regular la publicidad y promoción de herramientas crediticias y en promover la "educación financiera" para los sectores afectados.

La idea de dictar cursos de capacitación económica para personas que ya se encuentran en situación de morosidad y la pretensión de frenar la asfixia financiera mediante la restricción de anuncios comerciales expone el voluntarismo de un recinto que ignora los mecanismos informales que operan en los barrios más vulnerables de la provincia.

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Las normas que obtuvieron sanción definitiva y se convirtieron en leyes de la provincia fueron la declararación del partido de Tornquist como "Capital Provincial del Senderismo", una iniciativa defendida por la diputada radical María Anahí Bilbao. Sin embargo, la mayor parte de la labor parlamentaria se consumió en "la incorporación de la actividad del trote a la Ley de Turf".

La interna entre el kirchnerismo y el kicillofismo

La ausencia de debates en el recinto de La Plata no responde a una mera inactividad burocrática accidental. La parálisis que exhibe la Cámara de Diputados bonaerense encuentra su explicación de fondo en un escenario de extrema fragmentación del mapa político provincial, donde el subsuelo del Palacio Legislativo se atomiza en doce bancadas menores que obligan a una compleja arquitectura de negociaciones cruzadas.

Sin embargo, el verdadero freno de mano institucional que secuestra la agenda parlamentaria se encuentra en el propio bloque oficialista de Unión por la Patria, una primera minoría de 39 voluntades que hacia adentro se encuentra fracturada exactamente a la mitad.

La bancada peronista se divide entre la facción kirchnerista de La Cámpora, bajo la conducción de Facundo Tignanelli, y la facción alineada con el kicillofismo, referenciada en el presidente de la Cámara, Alejandro Dichiara. Un empate técnico de desconfianzas mutuas de cara al armado electoral y presidencial de 2027.

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Ante la repregunta de PERFIL sobre si la fractura interna del peronismo afectó la cantidad de sesiones ordinarias y planchó los anuncios estratégicos que Axel Kicillof prometió el 2 de marzo en la apertura de las sesiones, Tignanelli optó por el silencio político y declinó responder de forma directa sobre las disputas del bloque.

El presidente del bloque Unión por la Patria, Facundo Tignanelli, argumentó que "si se tratan más declaraciones que leyes es porque se trata lo que hay consenso".

El jefe de la bancada “oficialista” argumentó ante este medio que las trece iniciativas de ley que ingresaron con la firma del gobernador obtuvieron media sanción en el recinto en "buenos tiempos", y aseguró que hacia adentro “el espacio trabaja de forma conjunta”, sin fisuras operativas.

Tignanelli ejecutó un pase de facturas de alto voltaje político al responsabilizar de manera directa a la Cámara de Senadores, conducida por la vicegobernadora Verónica Magario, por el vencimiento y la caída de las leyes fundamentales de la gestión sanitaria provincial. El legislador kirchnerista ventiló el naufragio de los proyectos para crear la Empresa Bonaerense de Emergencias en Salud y el Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense, las dos herramientas que el Ejecutivo proyectaba para enfrentar la crisis prestacional.

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"Ambos quedaron sin sanción definitiva en el Senado y perdieron estado parlamentario, pese a que durante 2025 el peronismo contaba con mayoría para aprobarlos. El porqué no se juntaron las manos en el Senado no soy yo quien te puede responder. Quizás Verónica Magario lo tenga más claro", disparó Tignanelli ante PERFIL, exponiendo la falta de sintonía fina entre las dos terminales del poder bonaerense.

El tiroteo por las candidaturas de 2027 encuentra una lectura idéntica en las bancadas opositoras. Ante este medio, las fuentes de la UCR bonaerense coincidieron en el diagnóstico de la situación y señalaron que "un poco el trasfondo de toda esta cuestión tiene que ver con una situación de difícil gobernabilidad que encuentra en las internas del elenco gobernante uno de sus principales obstáculos".

Delicado equilibrio en la Cámara de Diputados bonaerense: Alejandro Dichiara (foto), del kicillofismo, preside el órgano legislativo, y Facundo Tignanelli, del kirchnerismo, preside el bloque peronista.

Desde la perspectiva del radicalismo provincial, la falta de funcionamiento del cuerpo no puede justificarse de forma exclusiva en el contexto de ajuste de los recursos federales o en las disputas por la coparticipación bonaerense. "Estamos de acuerdo en que Nación le debe coparticipación a la provincia de Buenos Aires. Y hay que pedir esa recomposición siempre, pero también es cierto que hay compromisos asumidos y las respuestas no llegaron y el año se fue consumiendo", sentenciaron las fuentes de la UCR a este medio.

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La ruptura del canal institucional y los vetos cruzados de la interna peronista tuvieron un reflejo concreto en el derrotero del proyecto de ley presentado por el diputado radical Diego Garciarena que proponía modificar la Ley de Emergencia para transferir los fondos de Fortalecimiento Municipal con carácter de libre disponibilidad a los intendentes.

El diputado radical Diego Garciarena propuso transferir a los intendentes los fondos de Fortalecimiento Municipal con carácter de libre disponibilidad. Tras un derrotero de cuatro meses, la iniciativa fue postergada de forma indefinida en la sesión del 29 de septiembre de 2026.

A pesar de figurar de manera consecutiva en los temarios principales de labor, la iniciativa fue congelada por el oficialismo de manera sistemática en las comisiones durante cuatro meses y finalmente su tratamiento fue postergado de forma indefinida en la sesión ordinaria del pasado 29 de septiembre.

Para el radicalismo bonaerense el freno al expediente de la libre disponibilidad de los recursos comunales constituye la prueba de un pacto que el kicillofismo rompió para no ceder financiamiento a los intendentes en pleno año de asfixia económica. "Lo que mencionas con respecto a los fondos para los intendentes fue un acuerdo político. Y no se cumplió. Y eso es una decisión: el gobernador Kicillof no cumplió su palabra para con los intendentes", afirmaron con dureza las fuentes de la UCR a PERFIL.

Este martes 20 de octubre la Cámara de Diputados bonaerense volvió a sesionar. Los legisladores se sentaron por sexta vez en el año y abordaron varios proyectos significativos en materia judicial: la creación de un Tribunal Electoral, el establecimiento de presidencias rotativas en todas las Cámaras de Apelación en lo Civil y Comercial y la reforma del artículo 2 de la Ley 11.982.

Este último es quizás el más relevante, porque plantea una especie de "motosierra" para el Tribunal de Casación Penal. El legislador Tignanelli propuso bajar de doce a seis las salas que lo componen, mediante la supresión de las sedes de Mercedes, Mar del Plata y San Martín. El argumento es que las distancias físicas y la capacidad del Poder Judicial de un mejor y mayor control en el seguimiento de los casos pueden subsanarse gracias a los avances tecnológicos en materia de trabajo remoto.

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Ante este escenario de parálisis que cruza de manera transversal a todos los bloques, el silencio se transformó en el descargo institucional predominante en los pasillos de La Plata. PERFIL se contactó con las jefaturas de los bloques del PRO y de La Libertad Avanza para conocer su postura sobre la escasez de debates en el recinto, pero al cierre de esta edición las conducciones de ambas bancadas optaron por el mutismo.

Para la UCR el problema real no radica en la falta de un quórum propio, sino en la resistencia a negociar. "El modelo Gildo Insfrán es impracticable en la provincia de Buenos Aires. Si no, parece que el sueño húmedo es tener una legislatura modelo Formosa", sentenciaron ante PERFIL. Para el peronismo, en cambio, la actividad parlamentaria está "dentro de los números promedio" de actividad histórica del cuerpo legislativo.

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En una provincia que atraviesa problemas coyunturales importantes, pero también estructurales desde hace décadas, los diputados bonaerenses se reunirán este martes por sexta vez en el año. Una indiferencia parlamentaria que, sin embargo, encontró el tiempo necesario para blindar por ley la "Galleta de Campo hecha en Horno a Leña", el trote en el turf, y el festival “Listo el Pollo”.